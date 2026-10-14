15 octombrie: Ziua în care Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați ca suverani ai tuturor românilor la Alba Iulia

Pe 15 octombrie 1893 s-a născut Carol al II-lea, regele României între 1930 și 1940. În aceeași zi, în 2011, au avut loc proteste în 951 de orașe din 82 de țări, împotriva inegalităților economice și a influenței corporațiilor asupra deciziilor politice.

Carol al II-lea Foto: Profimedia

1451: Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, este ucis de către fratele său, Petru Aron

Născut în 1409, Bogdan al II-lea a fost domn al Moldovei și fiul nelegitim al voievodului Alexandru cel Bun.

Bogdan al II-lea Foto: Wikipedia

Enciclopedia României notează că Bogdan al II-lea a ajuns la domnia Moldovei la 12 octombrie 1449, după ce l-a învins pe Alexăndrel în bătălia de la Tămășeni, lângă Roman.

Sprijinit de oastea lui Iancu de Hunedoara, Bogdan a intrat în cetatea Sucevei și a preluat domnia Moldovei.

Pentru a-și consolida poziția, Bogdan a încheiat un tratat cu Iancu de Hunedoara în februarie 1450, reînnoit în iulie, după ce polonii au continuat să-l sprijine pe Alexăndrel. În septembrie 1450, Bogdan a atacat armata adversarului la Crasna, provocând pierderi polonilor, însă intervenția trupelor lui Alexăndrel a permis unei părți a acestora să se retragă.

Bogdan al II-lea a fost ucis în noaptea de 15 octombrie, anul 1451, în satul Reuseni (judeţul Suceava), în timp ce se afla la un ospăţ.

Ucigaşul a fost tocmai fratele său, Petru Aron. A fost înmormântat în satul Reuseni.

1844: S-a născut filosoful german Friedrich Nietzsche

Născut pe 15 octombrie 1844, în comuna germană Rocken, Friedrich Nietzsche este unul dintre cei mai importanți filosofi europeni al secolului al XIX-lea.

Friedrich Nietzsche Foto: Wikipedia

Ca nihilist, Nietzsche a pus sub semnul întrebării multe dintre valorile și conceptele tradiționale ale filosofiei occidentale, în centrul gândirii sale plasând conceptul de „voință de putere”, pe care îl folosea pentru a explica dinamica profundă a existenței.

O altă temă importantă în filosofia sa este opoziția dintre ceea ce numea morala „celor slabi” și cea a „celor puternici”.

Nietzsche considera că mila, altruismul și alte valori pot ajunge forme prin care omul își neagă propriile impulsuri pentru a-și construi o imagine morală despre sine şi că unele acţiuni se situează „dincolo de bine şi de rău”.

O parte importantă a operei sale este dedicată analizei culturii Greciei antice prin relația dintre apolinic și dionisiac, două forțe aflate într-o permanentă tensiune între rațiune și echilibru, respectiv instinct, haos și extaz, dar şi operei lui Wagner.

Nietzsche a murit pe 25 august 1900, la Weimar, la vârsta de 55 de ani.

1893: S-a născut Regele Carol al II-lea al României

Născut 15 octombrie 1893, în Sinaia, Carol al II-lea a fost regele României între 8 iunie 1930 și 6 septembrie 1940.

Carol al II-lea Foto: Wikipedia

Carol a fost primul născut al regelui Ferdinand I al României și al soției sale, regina Maria, dobândind prin naștere titlul de Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (transformat mai târziu de Ferdinand în Principe al României).

După accederea la tron a părinților săi a devenit Principele moștenitor Carol al României.

S-a remarcat, în timpul Primului Război Mondial, prin dezertarea din armată și căsătoria ilegală cu Ioana Lambrino, ceea ce a avut drept urmare două renunțări la tron, neacceptate de tatăl său.

După dizolvarea acestui mariaj, a făcut o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, cuplul având un copil, pe principele Mihai. Carol și-a părăsit familia și a rămas în străinătate în decembrie 1925, renunțând din nou la tron și trăind în Franța cu Elena Lupescu, sub numele de Carol Caraiman.

Mihai a moștenit tronul, în urma decesului Regelui Ferdinand I, în 1927.

Carol al II-lea s-a întors în România în 1930 și și-a detronat fiul, Mihai I. Domnia sa a fost marcată de criza economică, slăbirea partidelor politice și influența camarilei regale, asociată cu Elena Lupescu.

În 1938, regele a instaurat dictatura regală, desființând partidele politice și înlocuindu-le cu un partid unic.

În 1940, după pierderile teritoriale suferite de România, Carol al II-lea a fost obligat să abdice de generalul Ion Antonescu și a plecat în exil. După război, a încercat fără succes să revină la conducerea țării.

A murit în exil, în Portugalia, în 1953.

1917: Dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj

Născută pe 7 august 1876, în Leeuwarden, Olanda, Margaretha Geertruida Zelle, cunoscută ca Mata Hari, a fost dansatoare originară din Țările de Jos și a trăit o perioadă în Franța.

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Mata Hari Foto: Getty Images

În timpul Primului Război Mondial a fost acuzată de spionaj în favoarea Germaniei.

La 15 octombrie 1917, autoritățile franceze au condamnat-o la moarte și a fost executată prin împușcare la Vincennes. Documentele desecretizate ulterior au menținut suspiciunile de activitate dublă, dar implicarea ei reală rămâne disputată.

1922: Are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria

Ceremonia de încoronare a avut loc la Alba Iulia la 15 octombrie 1922, după recunoașterea internațională a Marii Uniri din 1918. Ferdinand I a devenit oficial „Rege al tuturor românilor”.

Alegerea orașului Alba Iulia nu a fost deloc întâmplătoare: aici avusese loc în 1600 prima unire a țărilor române sub conducerea lui Mihai Viteazul și tot acolo se proclamase la 1 decembrie 1918 unirea Transilvaniei cu Regatul României. Încoronarea consfințea practic finalizarea Marii Uniri și recunoașterea internațională a noilor granițe. Pentru a găzdui evenimentul, orașul a fost modernizat, iar între martie și noiembrie 1921 a fost construită special Catedrala Încoronării.

Regina Maria a fost încoronată alături de el, rolul ei diplomatic în recunoașterea României Mari fiind deja cunoscut.

Coroana regelui Ferdinand era aceeași pe care o purtase regele Carol I, confecționată din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna, căreia i s-au adăugat trei pietre prețioase simbolizând Basarabia, Bucovina și Transilvania. Coroana reginei Maria a fost creată special din aur de 18 karate extras din minele de la Roșia Montană și decorată cu pietre prețioase, având un design inspirat de coroanele bizantine.

Regele nu a fost uns de un prelat și nici nu a lăsat să fie încoronat de altcineva, ci a luat coroana de pe masă, s-a încoronat singur, după care a pus-o pe capul Reginei Maria, recunoscând rolul ei uriaș în diplomația de război. La eveniment au participat reprezentanți oficiali din zeci de țări aliate și case regale europene, subliniind prestigiul extern al României. După ceremoniile de la Alba Iulia, festivitățile s-au mutat la București, unde suveranii au defilat prin fața a zeci de mii de oameni și au primit delegații formate din mii de primari veniți din toate colțurile țării.

Foto: Arhivă





2011: Proteste globale izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări

Protestele globale din 15 octombrie 2011 au fost lansate sub sloganul „Uniți pentru #SchimbareGlobală”, la care numeroase adunări populare au adăugat sloganul „Uniți pentru democrație globală”.

Inițiativa a fost lansată în mai 2011 de platforma spaniolă ¡Democracia Real YA! („Democrație reală, acum!”) și a fost susținută de adunări populare din întreaga lume.

Protestatarii au denunțat inegalitățile economice tot mai mari, influența corporațiilor asupra guvernelor și instituțiilor internaționale, precum și lipsa unor mecanisme democratice care să le permită cetățenilor să participe direct la luarea deciziilor, atât la nivel local, cât și global.

Pe 15 octombrie, manifestații au avut loc în peste 950 de orașe din 82 de țări. Data a fost aleasă pentru a marca împlinirea a cinci luni de la primele proteste din Spania, din 15 mai 2011.

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Organizarea evenimentelor s-a realizat prin intermediul adunărilor generale, al rețelei sociale n-1, al listelor de e-mail, al platformei de comunicare vocală Mumble, al instrumentelor online de colaborare Pirate Pad și Titan Pad, precum și al Facebook.

Amploarea protestelor a variat considerabil: unele au reunit doar câteva sute de participanți, în timp ce altele au atras sute de mii de oameni. Cele mai mari manifestații au avut loc la Madrid, unde au participat aproximativ 500.000 de persoane, și la Barcelona, unde numărul participanților a ajuns la 400.000.

2019: A murit actrița Tamara Buciuceanu-Botez

Născută pe 10 august 1929, Tamara Buciuceanu a fost o actriță română de teatru, film și televiziune.

Tamara Buciuceanu Foto: Arhivă

A fost cea mai îndrăgită profesoară din cinematografia românească, ea fiind cunoscută pentru rolul „Isoscel”, din filmul „Liceenii”.

Publicul român și-o va aminti mereu în roluri memorabile precum Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi”, regia Horea Popescu, Chiriţa din ”Chiriţa în provincie”, regia Alexandru Dabija, sau Isoscel din „Liceenii”, regia Nicolae Corjos.

„Oamenii mă strigă pe stradă Madame Isoscel”, spunea regretata artistă.

Între 1948-1951 a frecventat Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri" din Iaşi, însă în anul IV de studii s-a transferat la Bucureşti, la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorului Ion Bălţăţeanu. A absolvit în anul 1952.

Tamara Buciuceanu a făcut o carieră impresionantă şi în televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion.

A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996). Nu a avut copii. Tamara Buciuceanu-Botez s-a stins din viață pe data de 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani, din cauza unei afecțiuni cardiace.