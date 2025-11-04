Cum a ajuns Steve Huffman miliardar după ce a transformat Reddit, creată cu doar 12.000 de dolari, într-un imperiu online

Steve Huffman, cofondatorul Reddit, a devenit miliardar la 41 de ani, după ce a transformat platforma dintr-un mic startup dintr-un cămin universitar într-o companie listată pe bursă.

Recent, Reddit a raportat un profit net de 163 de milioane de dolari, marcând al cincilea trimestru consecutiv de profit de la listarea pe bursă în martie 2024.

Huffman este unul dintre cei mai mari acționari individuali ai Reddit, deținând 3,1 milioane de acțiuni, adică 2-3% din companie. Compensația sa totală a inclus 193 de milioane de dolari în acțiuni și un salariu anual de 550.000 de dolari, iar alte 190 de milioane de dolari provin din numerar și alte investiții, scrie fortune.

Reddit a fost fondată în 2005 de Huffman și colegul său de cameră la Universitatea din Virginia, Alexis Ohanian, ca un startup de dormitor. Inițial, cei doi propuseseră o afacere de livrări de mâncare, respinsă de acceleratorul Y Combinator.

Ulterior, au venit cu ideea unui site care să fie „prima pagină a internetului”, primind un grant de 12.000 de dolari și trei luni de sprijin pentru dezvoltarea platformei.

Huffman a scris codul site-ului în doar 20 de zile, iar în 2006 Reddit a fost cumpărată de Condé Nast pentru 10 milioane de dolari.

După ce a părăsit compania în 2009, Huffman s-a întors ca CEO în 2015 și a petrecut următorul deceniu reconstruind Reddit, transformând-o într-o platformă profitabilă și relevantă.

În prezent, o acțiune a companiei este tranzacționată pe bursa americană cu 204 de dolari iar capitalizarea sa totală a ajuns la aproximativ 38 de miliarde de dolari.