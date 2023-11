Leonardo DiCaprio, omagiu adus lui Sharon Stone: „Nu pot să îi mulțumesc suficient”. Cum l-a ajutat în carieră marea actriță

Leonardo DiCaprio a dezvăluit că i-a mulțumit lui Sharon Stone „de multe ori” pentru că i-a plătit salariul de actor în 1995, când studioul a refuzat să îl distribuie în drama western revizionistă a lui Sam Raimi, „The Quick and the Dead”.

DiCaprio era la acea vreme la început de carieră, după rolul său de succes, nominalizat la Oscar, din „What’s Eating Gilbert Grape”, iar Stone își dorea să lucreze cu tânărul star. Ea a insistat să ca DiCaprio și Russel Crowe să fie distribuiți în film și a fost dispusă să plătească pentru asta din proprii bani.

„Ea a spus, 'Aceștia sunt cei doi actori cu care vreau să lucrez'”, a declarat DiCaprio pentru E! News, citată de Variety. „Este incredibil. A fost un mare susținător al cinematografiei și a oferit oportunități altor actori, așa că îi sunt foarte recunoscător”, a continuat starul american.

„I-am mulțumit de multe ori”, a adăugat el. „Nu mai știu dacă i-am trimis un cadou fizic de mulțumire, dar nu pot să îi mulțumesc suficient.”

În „The Quick and the Dead”, Stone a jucat rolul unui pistolar care vizitează un oraș de frontieră și intră în conflict cu liderul său (Gene Hackman). În memoriile sale din 2021, „The Beauty of Living Twice”, ea a dezvăluit că a plătit din propriul buzunar salariul lui DiCaprio după ce studioul TriStar Pictures a refuzat să îl angajeze.

„Acest puști numit Leonardo DiCaprio a fost singurul care a reușit la audiție”, a scris Stone, adăugând că a făcut audiții cu o mână de actori adolescenți pentru rolul The Kid. „În opinia mea, el a fost singurul care a venit și a plâns, rugându-și tatăl să îl iubească în timp ce murea în scenă”.

Stone și-a amintit că studioul i-a comunicat: „De ce un necunoscut, Sharon, de ce te împiedici mereu singură?”

„Studioul a spus că dacă îl vreau atât de mult, îl pot plăti din propriul salariu. Așa că am făcut-o”, a continuat Stone.

Întâlnirea cu studioul și decizia de a-l plăti pe DiCaprio din propriul buzunar au motivat parțial decizia lui Stone de a deveni producător, unde a putut lupta pentru talentul pe care credea că îl merita la acea vreme tânărul actor.

„Obținerea unui credit de producător ca actriță este adesea considerat în afacerea asta ca un 'contract de vanitate', adică te plătesc pentru job, dar taci și stai departe”, a scris Stone în memoriile sale. „Nu voi accepta un contract de vanitate și le-am spus asta din start. Acest lucru este ilegal, spun, și îmi place să lucrez în cadrul legii. Asta provoacă multă tăcere și nu prea multă bucurie la capătul celălalt”, a precizat actrița.

„The Quick and the Dead” s-a lansat în 1995, alături de alte filme cu DiCaprio, cum ar fi „The Basketball Diaries” și „Total Eclipse”. În anul următor, cariera lui DiCaprio a luat avânt cu succesul filmului „Titanic” al lui James Cameron.

Câștigătorul premiului Oscar este în prezent în cinematografe ca star al filmului lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon”.