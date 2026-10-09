10 octombrie, ziua în care Ion Creangă a fost exclus din cler. Ce „păcate” i-au adus caterisirea

În ziua de 10 octombrie 1872, scriitorul Ion Creangă a fost exclus oficial din cler. Tot pe 10 octombrie, în 2006, artista Laura Stoica a murit într-un accident rutier produs în județul Ialomița.

Ion Creangă Foto: Wikipedia

1841: S-a născut Ion I. Câmpineanu, primul Guvernator al Băncii Naționale

Născut pe 10 octombrie 1841, la București, Ion I. Câmpineanu a fost un politician român, membru fondator al Partidului Național Liberal și primul guvernator al Băncii Naționale a României (BNR).

Ion I. Câmpineanu Foto: BNR

Și-a luat licența în Drept la Paris, iar de-alungul vieții a fost membru fondator al Partidului Național Liberal, care a luat naștere în 1875, ministru de justiţie, de finanţe, ministru de externe şi ministru de domenii, precum şi primar al Bucureştiului, între anii 1886-1888, scrie Radio România Cultural.

Devine primul Guvernator al BNR în perioada 1880-1882, după care se reîntoarce în 1888 și va sta acolo până la moartea sa.

Se căsătorește în 1869 cu Irina Bellu (1849-1919) și au avut împreună patru copii, Ioan Cantemir, Ștefan, Eliza și Maria Irina.

La 15 noiembrie 1888, Ion I. Câmpineanu se stinge din viață, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

1872: Ion Creangă este exclus definitiv din cler

Născut pe 1 martie 1837, la Humulești, Neamț, Ion Creangă a fost un scriitor, dascăl și diacon.

Ion Creangă Foto: Arhivă

Ion Creangă a urmat o perioadă cariera clericală, la dorința mamei sale, și a devenit diacon la Mănăstirea Golia din Iași.

În 1872, a fost exclus din cler după ce a fost judecat pentru mai multe abateri, printre care mersul la teatru, împușcarea păsărilor, purtarea părului „asemenea mirenilor” și despărțirea de soție, scrie Historia.

Excluderea din cler a avut consecințe și asupra carierei sale didactice, fiind destituit din funcția de institutor, însă a fost ulterior repus în funcție cu sprijinul lui Titu Maiorescu. În 1873 și-a încheiat divorțul, iar în 1875 l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, care l-a încurajat să scrie.

În perioada următoare, Creangă a redactat cele mai importante opere ale sale. Alături de I. L. Caragiale, Ioan Slavici și Mihai Eminescu, Ion Creangă este considerat unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române.

Între 1883 și 1889 a fost bolnav de epilepsie și a suferit foarte mult la aflarea bolii și apoi a decesului lui Eminescu, și al Veronicăi Micle. Ion Creangă a murit la 31 decembrie 1889, în casa sa din cartierul Țicău.

A fost înmormântat la 2 ianuarie 1890, în cimitirul Eternitatea din Iași.

1914: A murit Regele Carol I al României

La 27 septembrie 1914, potrivit calendarului iulian folosit atunci în România, a murit regele Carol I, după o domnie de aproape 48 de ani. În calendarul gregorian, data morții este 10 octombrie 1914.

Carol I al României Foto: Arhivă

Carol I devenise domnitor al României în 1866 și fusese proclamat rege în 1881. După moartea lui Carol I, tronul României a revenit principelui moștenitor Ferdinand, care a devenit regele Ferdinand I.

Noul suveran a preluat tronul într-un moment în care Europa se afla deja în Primul Război Mondial, conflict început în iulie 1914.

1926: Este înființat Partidul Național Țărănesc

Partidul Național-Țărănesc (PNȚ) a fost înființat la 10 octombrie 1926 prin fuziunea Partidului Național Român, condus de Iuliu Maniu, cu Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache.

În perioada interbelică, PNȚ a fost una dintre principalele forțe politice ale României și s-a poziționat în apărarea regimului democratic, în opoziție cu tendințele autoritare și fasciste.

Partidul a fost scos în afara legii în 1938, odată cu instaurarea dictaturii regale, dar a revenit în legalitate după Al Doilea Război Mondial și s-a opus regimului comunist și influenței sovietice. Liderii săi au fost persecutați, arestați și închiși de autoritățile comuniste, iar partidul a fost desființat în 1947.

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După 1989, formațiunea a fost reînființată sub numele PNȚCD, avându-l printre principalii săi lideri pe Corneliu Coposu.

1967: S-a născut cântăreața Laura Stoica

Născută pe 10 octombrie 1967, în Alba Iulia, Laura Stoica a fost o cântăreață, compozitoare de muzică pop rock și actriță.

Este adesea considerată de public și presă drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone.

În perioada 1990–2005 realizează patru albume, evoluează în peste 700 de concerte și spectacole, pe scenele românești și în străinătate, și are peste 650 de apariții televizate.

Între cântecele cele mai cunoscute lansate de artistă se numără: „Un actor grăbit”, „Focul”, „Doar tu”, „Cartierul cântă rock”, „...Nici o stea”, „Toamnă pe autostradă”, „Sunt cuminte”, „Mereu mă ridic”, „Mai frumoasă”.

Artista a murit pe 9 martie 2006, într-un accident rutier produs pe DN1, în apropiere de localitatea Sinești. În momentul decesului, artista era însărcinată.

1986: A murit compozitoarea română Mansi Barberis

Născută pe 12 martie 1899, la Iași, Mansi Barberis a fost compozitoare, cântăreață (soprană), violonistă (a cântat sub bagheta lui George Enescu), violistă, profesoară universitară de canto.

Mansi Barberis Foto: Wikipedia

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Și-a început studiile muzicale la București și a absolvit Conservatorul din Iași în 1922. S-a perfecționat apoi la Berlin, Paris și Viena, studiind compoziția, canto, dirijatul și arta operei. A cântat sub bagheta lui George Enescu și a contribuit la fondarea Orchestrei simfonice „George Enescu”.

După 1930 s-a dedicat în principal creației și activității didactice.

A fost profesoară de canto la conservatoarele din Iași și București și la Institutul de Teatru „I. L. Caragiale”. A compus sonate, lieduri, lucrări orchestrale, coruri, muzică de scenă și mai multe opere, printre care „Kera Duduca”, „Apus de soare”, „Domnița din depărtări” și „Căruța cu paiațe”.

Lucrările sale au fost interpretate și în mai multe țări europene. A fost căsătorită cu chirurgul Gheorghe Plăcințeanu și a avut doi copii.

A murit la București, în 1986.

2001: George W. Bush a prezentat lista a 22 celor mai căutați teroriști

Pe 10 octombrie 2002, președintele american George W. Bush a prezentat o listă cu 22 dintre cei mai căutați teroriști, în frunte cu Osama bin Laden și mai mulți lideri ai grupării sale.

Lista, inspirată de celebrul clasament „Most Wanted” al FBI, urmărea să facă publice identitățile suspecților și să încurajeze furnizarea de informații despre aceștia, oferindu-se recompense de milioane de dolari.

Lista a fost întocmită după atentatele de la 11 septembrie 2001 și îi viza pe suspecții considerați responsabili pentru atacuri, dar și pentru alte atentate majore, inclusiv exploziile de la ambasadele SUA din Africa din 1998.