1 septembrie: Ziua în care s-a născut Ken Aston, militarul britanic ajuns arbitru și inventator al cartonașelor din fotbal. Ideea i-a venit stând la semafor

Ziua de 1 septembrie este legată de evenimente și personalități din domenii foarte diferite, de la astronomie și arheologie până la marile conflicte ale secolului XX, cultură și sport. Printre acestea şi britanicul Ken Aston, inventatorul cartonaşelor galebene şi roşii din fotbal.

Ken Aston, creatorul cartonaşelor din fotbal. Foto: CaffeBook

1804: Este descoperit Juno, unul dintre cei mai mari asteroizi din Centura Principală

La 1 septembrie 1804, astronomul german Karl L. Harding descoperea asteroidul Juno, denumit după Iuno, zeița romană echivalentă a Herei din mitologia greacă.

Cunoscut oficial drept 3 Juno, acesta este al treilea asteroid descoperit și unul dintre cei mai mari din Centura Principală. Este unul dintre cei doi asteroizi mari de tip S, alături de 15 Eunomia, iar estimările arată că reprezintă aproximativ 1% din masa întregii centuri de asteroizi.

În 1996, Juno a fost observat cu ajutorul telescopului Hooker al Observatorului Astronomic Mount Wilson. Imaginile au surprins o rotație completă a asteroidului și au arătat o formă neregulată, precum și o zonă întunecată interpretată drept urma relativ recentă a unui impact.

1859: S-a născut Victor Loret, egiptologul care a descoperit mormântul lui Amenhotep al II-lea

Victor Loret s-a născut la 1 septembrie 1859. Tatăl său, Clément Loret, era organist și compozitor belgian și se stabilise la Paris în 1855.

Victor Loret a descoperit intrarea în mormântul lui Amenhotep al II-lea. Foto: Wikipedia

Victor Loret a studiat cu Gaston Maspero la École Pratique des Hautes Études și a ajuns, în 1897, director general al Antichităților Egiptene, activitatea sa arheologică ducându-l în Valea Regilor și în alte situri importante.

În martie 1898, Loret a descoperit intrarea în mormântul KV35 al lui Amenhotep al II-lea. În interior se afla încă sarcofagul regal al faraonului, dar și o ascunzătoare în care fuseseră depuse mumiile mai multor conducători importanți ai Noului Regat, printre care Tutmes al IV-lea, Amenhotep al III-lea și Ramses al VI-lea.

În același an, Victor Loret a publicat primul său volum, „L'Égypte aux temps des pharaons”. Lui îi mai sunt atribuite descoperirile mormintelor KV32, KV33, KV36, KV38, KV40, KV41 și KV42. În cazul mormântului KV34, însă, unii egiptologi contestă atribuirea descoperirii lui Loret și o pun pe seama unuia dintre supraveghetorii săi locali, potivit Wikipedia.

1915: S-a născut Ken Aston, militarul de carieră ajuns arbitru şi inventator al cartonașelor galbene și roșii din fotbal

Kenneth George Aston, născut la 1 septembrie 1915, la Colchester, și-a construit mai întâi o carieră în armata britanică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a încercat să intre în Royal Air Force, dar a fost respins din cauza acneei. A ajuns, totuşi, în artileria regală și ulterior a fost transferat într-un regiment staționat în India, aflată la acea vreme sub controlul Coroanei britanice.

Pasiunea pentru fotbal şi rigoarea din armată l-au ajutat în cariera de arbitru. Foto: Facebook

Pasionat de fotbal, Ken Aston absolvise cursul de arbitri în 1936, iar după terminarea războiului şi revenirea în Marea Britanie a început să se concentreze tot mai mult asupra acestei activități. În sezonul 1949-1950 a devenit arbitru de tușă în competiții corespunzătoare nivelurilor B și C, iar în 1946 a devenit primul arbitru federal care a purtat ținuta „negru-alb”. Aceasta avea să fie adoptată ulterior ca echipament standard al arbitrilor.

În anul următor, Aston a introdus și fanioanele albe pentru arbitrii de tușă.

În 1953 a devenit profesor la Newbury Park School, iar cariera de arbitru l-a dus până la cele mai importante competiții. A condus finala Campionatului European al Națiunilor din 1960 și a ajuns apoi la Campionatul Mondial din Chile, în 1962.

Acolo, însă, a arbitrat partida dintre Chile și Italia, cunoscută drept „Bătălia de la Santiago”, una dintre cele mai controversate întâlniri ale turneului. După acel meci, Aston nu a mai arbitrat partide la același nivel, iar o entorsă la călcâi a contribuit la încheierea carierei sale de arbitru de top.

După retragerea din arbitrajul internațional, Ken Aston a intrat în mai multe comisii FIFA, a condus una dintre ele timp de patru ani și a primit responsabilitatea pentru arbitrii de la Campionatele Mondiale din 1966, 1970 și 1974.

De unde i-a venit idea cartonaşelor

Mondialul din 1966 avea să-i ofere și situația care l-a făcut să caute o soluție pentru comunicarea sancțiunilor. În meciul dintre Anglia și Argentina, un fotbalist eliminat a continuat să joace, fie pentru că nu înțelesese ce îi transmisese arbitrul, fie pentru că se prefăcea că nu înțelege.

Ken Aston a povestit ulterior că a fost preocupat de acest incident şi că ideea de cartonaşe i-a venit la un semafor. Aștepta schimbarea culorii când s-a gândit că aceleași culori ar putea fi folosite pentru avertismente și eliminări: galben pentru avertisment, roșu pentru eliminare. Cartonașele au devenit, astfel, un sistem ușor de recunoscut pe orice teren de fotbal, indiferent de limba vorbită de cei implicați.

Alte contribuţii în arbitraj

În același an, Ken Aston a propus și desemnarea unui arbitru substitut, care să poată prelua locul oficialului în cazul unei absențe neprevăzute. Practica avea să evolueze ulterior în rolul celui de-al patrulea oficial.

Tot el s-a ocupat și de alte aspecte ale organizării jocului. A propus ca regulamentul să precizeze presiunea pe care trebuie să o aibă mingea, iar în 1974 a introdus tabelele pentru schimbările de jucători, astfel încât identificarea fotbaliștilor implicați să fie mai ușoară pentru arbitri și jucători.

După activitatea din fotbalul englez și internațional, Ken Aston a devenit membru al Football Association și director al „American Youth Soccer Organisation”. În 1997 a fost numit Membru al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile aduse fotbalului în Statele Unite.

Aston a murit la Londra, pe 23 octombrie 2001, la 86 de ani.

1923: A avut loc marele cutremur din Kanto, Japonia

La 1 septembrie 1923, la ora 11:58, un cutremur puternic lovea Japonia. Numit după câmpia dintre Tokio și Yokohama, seismul din Kanto a avut o magnitudine estimată între 7,9 și 8,2, iar epicentrul a fost localizat în apele golfului Sagami, la aproximativ 25 de mile sud de Tokyo.

Cutremurul a provocat și un tsunami: insula O-shima a fost lovită de un val de 12 metri, în timp ce în peninsula Izu și peninsula Boso au fost înregistrate valuri de aproximativ șase metri.

La Kamakura, vechea capitală a Japoniei, un val de șase metri a ucis aproximativ 300 de oameni. După seism au izbucnit incendii care au distrus numeroase locuințe și clădiri.

Bilanțul a fost de aproximativ 142.800 de morți, în timp ce circa 40.000 de persoane au fost date dispărute. În 1960, Guvernul Japoniei a stabilit data de 1 septembrie drept „Ziua pentru prevenirea dezastrelor”.

1939: Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial

La 1 septembrie 1939, Germania nazistă, condusă de Adolf Hitler, a invadat Polonia. Atacul a început printr-o operațiune militară cunoscută sub numele de Fall Weiss și este considerat momentul care a declanșat Al Doilea Război Mondial.

Germania a invadat Polonia la 1 septembrie 1939. Foto: arhivă

Invazia a venit la numai o săptămână după semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop dintre Germania și Uniunea Sovietică. Protocolul secret al acordului stabilea împărțirea sferelor de influență din Europa de Est. Germania urma să controleze partea de vest a Poloniei, iar Uniunea Sovietică partea de est.

Berlinul și-a justificat ofensiva printr-un presupus atac polonez asupra unui post de radio german, cunoscut drept Incidentul de la Gleiwitz. În realitate, acțiunea fusese o înscenare pusă la cale de germani pentru a crea aparența unei agresiuni poloneze.

1944: A murit scriitorul Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu a murit la 1 septembrie 1944. Născut la 27 noiembrie 1885, la Târlișua, în județul Bistrița-Năsăud, scriitorul a fost membru titular al Academiei Române și este considerat una dintre figurile importante ale romanului modern românesc.

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Liviu Rebreanu şi petrecut o parte a vieţii în Argeş, la Valea Mare. Foto: Wikipedia

Romanele sale „Ion” și „Răscoala” au surprins lumea rurală dinaintea Primului Război Mondial și au devenit printre cele mai cunoscute opere ale sale.

1951: S-a născut Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu

Nicu Ceaușescu, al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu, s-a născut la 1 septembrie 1951. Spre sfârșitul regimului comunist, a fost numit prim-secretar al organizației PCR Sibiu și era considerat un posibil succesor al tatălui său.

Nicu Ceauşescu era văzut ca potenţial succesor al tatălui său. Foto: arhivă

În timpul Revoluției din 1989 a fost arestat și ulterior condamnat la închisoare. Inițial, a fost pus sub acuzare pentru genocid, omor deosebit de grav și subminarea economiei naționale, însă în cele din urmă a primit o pedeapsă de cinci ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

A fost eliberat pe motive medicale și a murit în septembrie 1996, la clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien din Viena, din cauza unei ciroze.

1957: S-a născut celebra cântăreaţă Gloria Estefan

Cântăreață și compozitoare americano-cubaneză, Gloria Estefan este supranumită „Regina muzicii latino pop”.

Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare la nivel mondial, dintre care 30,5 milioane numai în Statele Unite. A câștigat șapte premii Grammy și a avut mai multe single-uri ajunse pe primul loc în topuri.

Gloria Estefan a primit câte o stea pe Hollywood Walk of Fame și Las Vegas Walk of Fame și este considerată una dintre cele mai importante cântărețe de muzică latino.

1996: S-a născut Zendaya, actriță, cântăreață și dansatoare americană

Zendaya Maree Stoermer Coleman s-a născut la 1 septembrie 1996, în Oakland, California. A intrat de timpuriu în lumea spectacolului, urmând cursuri de teatru și dans și apărând în modelling și reclame.

Popularitatea a venit odată cu serialul Disney Channel „Shake It Up”, care a făcut-o cunoscută publicului adolescent. A continuat apoi cu proiecte muzicale și a participat inclusiv la competiția „Dancing with the Stars”.

Rolul care i-a adus consacrarea internațională a fost Rue Bennett din serialul HBO „Euphoria”. Pentru această interpretare a primit două premii Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, devenind cea mai tânără actriță cu două victorii în această categorie.

În cinema, Zendaya a interpretat-o pe MJ în filmele din franciza „Spider-Man” realizată de Marvel Cinematic Universe, unde a jucat alături de Tom Holland, partenerul său din viaţa reală.

2004: Începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan

La 1 septembrie 2004, un grup format din 32 de teroriști înarmați a luat cu asalt Școala nr. 1 din Beslan, Osetia de Nord, luând ostatici 1.100 de elevi și profesori.

În primele schimburi de focuri au murit cinci polițiști și un terorist. Școala a fost înconjurată de forțe ale poliției, trupe Spetsnaz, membri ai echipei antiteroriste Alpha și ai detașamentului OMON.

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Ostaticii au fost ținuți în sala de sport, unde fuseseră amplasați explozibili. La Moscova, președintele Vladimir Putin a convocat de urgență ministrul de interne, Rașid Nurgaliev, și șeful Serviciului Federal de Securitate, Nikolai Patrușev. La Beslan a fost formată o celulă de criză condusă de președintele Osetiei de Nord, Aleksandr Dzasohov. Negocierile s-au concentrat pe cererea teroriștilor privind eliberarea rebelilor ceceni aflați în detenție.

În a doua zi a crizei, atacatorii au refuzat chiar și ajutoarele destinate ostaticilor, inclusiv apă, alimente și medicamente. Fostul președinte al Ingușeției, Ruslan Aușev, a reușit să-i convingă să elibereze 26 de persoane, printre care femei și copii mici.

În cea de-a treia zi, echipele medicale au primit inițial permisiunea de a ridica trupurile celor uciși în primele schimburi de focuri. Când personalul s-a apropiat de școală, teroriștii au deschis focul și au ucis două persoane.

În același timp, o explozie a provocat prăbușirea unui perete al sălii de sport, iar aproximativ 30 de copii au încercat să fugă. Situaţia a escaladat după intervenția unor civili înarmați, inclusiv părinți ai copiilor ținuți ostatici, dar și a forțelor ruse care au încercat să-i protejeze pe cei care reușiseră să iasă.

Operațiunea s-a încheiat cu peste 330 de morți, dintre care 186 de copii, și 332 de răniți.

2017: A murit istoricul şi publicistul Zoe Petre

Zoe Petre a murit la 1 septembrie 2017. Născută la 23 august 1940, la București, a fost istoric, publicist și om politic. Între 1990 și 1996 a ocupat funcția de decan al Facultății de Istorie a Universității din București.

După Revoluția din decembrie 1989, Zoe Petre s-a implicat activ în societatea civilă, iar ulterior, în campaniile prezidențiale din 1992 și 1996, a fost director de comunicare al candidatului CDR, Emil Constantinescu.

La 1 decembrie 1996, a fost numită consilier prezidențial pe probleme de politică internă și externă al președintelui Emil Constantinescu și coordonator al Departamentului de Politici Publice al Președinției României.

A ocupat funcția până la 21 decembrie 2000, când a fost eliberată din funcție după încheierea mandatului lui Emil Constantinescu.

2021: A murit matematicianul Romulus Cristescu

Romulus Cristescu, matematician și membru titular al Academiei Române din 1990, a avut contribuții importante în domeniul analizei funcționale și a fost unul dintre reprezentanții școlii române de calcul al probabilităților, al cărei creator a fost Octav Onicescu.

Între 1955 și 1956 a predat la Facultatea de Matematică-Fizică un curs de teoria spațiilor semior­donate, iar în 1956 și 1957 un curs de calcul numeric. În 1960 a obținut gradul de conferențiar, iar din 1966 a fost profesor la Catedra de Analiză matematică și Analiză funcțională.

A fost șef de sector pentru teoria distribuțiilor în cadrul Institutului de Matematică al Academiei și, din 1966, prodecan al Facultății de Matematică-Mecanică. În 1974 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar în 1990 membru titular.

Romulus Cristescu a fost și președinte al Secției de Științe Matematice a Academiei Române. În anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce.