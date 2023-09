Marea iubire a lui Nicu Ceaușescu. Femeia de care s-a îndrăgostit nebunește „Prințișorul“, cum a pierdut-o

Faimos pentru aventurile sale amoroase, Nicu Ceauşescu, mezinul familiei Ceauşescu, a avut o viaţă tumultoasă, sfârşită la vârsta de doar 45 de ani, din cauza unor grave probleme de sănătate. "Prințișorul", așa cum era supranumit, a murit pe 26 septembrie 1996, într-o clinică din Viena.

În 16 septembrie 1996, la 45 de ani, este internat de urgenţă la Spitalul Clinic Universitar din Bucureşti cu diagnosticul de hemoragie digestivă superioară, varice esofagiene şi ciroză hepatică cronică.

În 18 septembrie părăseşte România pentru o intervenţie chirurgicală la Viena. Dup[ doar câteva zile, în 26 septembrie 1996, Nicu Ceauşescu se stinge din viață în străinătate și este înmormântat trei zile mai târziu la Cimitirul Ghencea-Civil, cu tricolorul pe sicriu.

Acuzat iniţial pentru genocid, omor deosebit de grav şi subminare a economiei naţionale, a fost condamnat în cele din urmă la doar cinci ani pentru nerespectarea regimului muniţiilor şi armelor de foc.

"Sufletul" Elenei Ceaușescu, însurat forțat

Mezinul familiei Ceauşescu, Nicu, era sufletul Elenei Ceauşescu, cea despre care ştia că-i achita toate cheltuielile. El a dat o scurtă declaraţie procurorilor cu privire la modul în care a beneficiat de posibile bunuri ale statului, imediat după Revoluția din 1989 și a povestit și despre căsătoria aranjată cu Poliana Cristescu. „La data de 10 decembrie 1983 m‑am căsătorit cu Cristescu Poliana şi am locuit împreună până în aprilie 1985, în locuinţa din strada Cosmonauţilor 2-4. Când m-am mutat în locuinţă, aceasta era mobilată în întregime: sufrageria, dormitor, birou, bucătărie, hol. În perioada decembrie 1983 - octombrie 1987, am locuit efectiv în această locuinţă, până în aprilie 1985 a locuit aici şi Cristescu Poliana. Cheltuielile legate de locuinţă, chirie, întreţinere, gaz, electricitate le suporta Elena Ceauşescu. Eu nu am plătit efectiv nimic din aceste cheltuieli".

Marele regret al Doncăi Mizil

Marea iubire a lui Nicu Ceaușescu a fost însă sora lui Serghei Mizil, Donca. Cei doi au avut o relaţie pătimaşă de peste 10 ani, care însă s-a sfârşit la intervenţia Elenei Ceauşescu, cea care nu a vrut-o pe sora lui Serghei Mizil de noră. În 2021, Donca Mizil s-a stins din viață, în urma unei grele suferințe. A plecat în mormânt cu un mare regret în suflet.

"A plecat din lumea aceasta cu un mare regret, acela că nu a putut să-i facă un copil celui pe care l-a iubit timp de 10 ani. A regretat că nu a putut să aibă un copil la 8 luni, cu prima ei iubire, Nicu. Că a trebuit să renunțe la el. Asta a fost marea ei durere. Apoi, ne-a avut pe noi, verișorii. Și ne-a iubit foarte mult. Și-a iubit fiicele, pe soțul ei, care este un om extraordinar”, a povestit Oana Mizil, nepoata acesteia.

Legătura amoroasă cu Nadia Comâneci

Despre presupusa relaţie sentimentală dintre gimnasta Nadia Comăneci şi fiul lui Nicolae Ceauşescu, Nicu, s-a scris enorm şi s-a vorbit şi mai mult de-a lungul timpului.

Colonelul Dumitru Burlan, fosta gardă de corp a lui Nicu Ceauşescu, a făcut dezvăluiri importante despre această relaţie. „În perioada respectivă, când Nicu şi Nadia erau prieteni, cei doi au fost supravegheaţi zi de zi, pas cu pas. Am citit multe despre această relaţie, dar multe lucruri sunt neadevărate. Nicuşor i-a dat Nadiei o vilă la Parcul Izvor, chiar lângă fostul stadion Republicii. Acolo se întâlneau. Nicu avea acces permanent în vilă, se ducea acolo ori de câte ori voia să se întâlnească cu Nadia. Nicuşor n-a iubit-o niciodată pe Nadia, dar o vizita frecvent. Se întâlneau numai pentru o anumită treabă pe care nu pot să o spun acum”, a declarat fosta gardă de corp a lui Nicu Ceauşescu. „Anturajul în care era Nicuşor Ceauşescu i-a facilitat chiar şi fuga peste graniţă. Nadia a reuşit să treacă fraudulos graniţa la dispoziţiile date de Nicu Ceauşescu, în acţiune fiind implicaţi şi oameni ai Securităţii”, a adăugat Dumitru Burlan, citat de ziarul "ring".