 Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00 | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

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Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, unul din cei mai vocali liberali, nu a votat Guvernul Niculescu. PNL intră oficial în opoziție, dar soarta partidului ar putea fi influențată de plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Urmează o nouă etapă sau o adâncire a faliei din partid? Adrian Cozma răspunde la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00.

Adrian Cozma
Adrian Cozma Foto: Adevărul

După învestirea Guvernului Niculescu, reprezentanții PNL au declarat marți, 20 octombrie, că vor sancționa orice derapaj al PSD.

„PSD nu va mai putea fi și la putere, și în opoziție”, a avertizat marți deputatul PNL Ionel Bogdan, după învestirea Guvernului Luca Niculescu. Liberalul a anunțat că partidul său va trece în opoziție și le-a cerut social-democraților să demonstreze că pot guverna fără să readucă România la cheltuieli nesăbuite și deficite bugetare uriașe.

„De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum. Partidul Social-Democrat am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară, dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu-i mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, după votul din Parlament.

Purtătorul de cuvânt al liberalilor a anunțat că PNL va monitoriza activitatea noului Executiv și va sancționa măsurile pe care le consideră greșite.

Nici Muraru n-a votat

Adrian Cozma nu este singurul liberal care nu a votat Guvernul Luca Niculescu. Deputatul PNL Alexandru Muraru a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce a votat împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu. Liberalul a criticat componența cabinetului și a lansat acuzații la adresa mai multor miniștri, invocând probleme de integritate și lipsa de experiență.

„Îl cunosc pe domnul Luca Niculescu și îi respect cariera, dar acest lucru nu schimbă întrebarea fundamentală: cine va conduce cu adevărat acest Guvern? Premierul desemnat sau conducerea PSD? Cine va răspunde atunci când reformele vor fi blocate, când privilegiile vor fi protejate și când vor apărea suspiciuni privind folosirea abuzivă a resurselor publice?”, a scris deputatul.

Acesta a susținut că Niculescu riscă să fie doar o figură formală în Guvern, afirmând că ar putea deveni „un paravan fără putere și autoritate” pentru conducerea PSD.

Unul dintre motivele invocate de Muraru pentru votul împotriva cabinetului este numirea lui Marian Neacșu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Scandal în PNL după ce Bolojan le-a cerut liberalilor să demisioneze

Premierul interimar Ilie Bolojan, a anunțat luni, 19 octombrie, că majoritatea demnitarilor susţinuţi de PNL pentru funcţii publice precum secretar de stat, şef de agenţie sau prefect vor încheia mandatele săptămâna aceasta.

„În ceea ce priveşte partea de demnitari care au fost susţinuţi de PNL, secretarii de stat sau şefii de agenţii, aceştia sau şi-au depus demisia şi urmează să îşi încheie mandatul în zilele următoare, sau vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecţii numiţi de PNL. În ceea ce priveşte eliberarea lor din funcţie, pentru majoritatea eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri.

Sunt câteva cazuri solicitate de către domnul Luca Niculescu pentru asigurarea unor treceri şi gestionarea unor probleme care se vor încheia într-o săptămână, maximum două”, a afirmat acesta, luni seară, într-o conferinţă de presă.

Bolojan mai preciza că persoanele numite în urma unor concursuri își vor continua activitatea în limitele mandatului și ale legii. Totodată, a anunțat că va elibera locuința de protocol într-un termen rezonabil.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a criticat conducerea PNL în contextul deciziei ca demnitarii susținuți de partid să își depună demisiile după trecerea formațiunii în opoziție. „Fie pleacă toți, fie niciunul!”, a transmis Tișe, care a acuzat conducerea partidului că îl tratează ca pe o proprietate personală.  

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