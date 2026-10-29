Gabriel Biriș, avocat de business și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a avertizat, la Interviurile Adevărul, că 2027 va fi un an extrem de dificil pentru economia României, marcat de riscul de stagflație și concedieri, din cauza „bolovanilor” fiscali și administrativi puși în cârca mediului privat (precum impozitul minim pe cifra de afaceri și numeroasele obligații de raportare digitală). Fostul secretar de stat subliniază că majorarea suplimentară a taxelor nu mai este o soluție sustenabilă, iar Guvernul trebuie să renunțe la certurile politice, să reducă povara fiscală și birocratică pentru companii, să implementeze o reformă administrativă reală. El atrage atenția că singura metodă reală pe termen scurt pentru a opri marea evaziune și frauda de TVA este introducerea taxării inverse generalizate.