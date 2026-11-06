Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul, ora 13.00. De ce sună ministrul Sănătății incognito la spitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitat astăzi, de la ora 13:00, la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre problemele din sistemul sanitar, controalele declanșate în spitalele publice și măsurile pe care le pregătește pentru îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale.

Un alt subiect important al discuției îl reprezintă tensiunile din sistemul sanitar și riscul reluării protestelor medicilor în luna ianuarie. Ce soluții are Ministerul Sănătății pentru a-i convinge pe medici să renunțe la proteste și ce vrea să descopere prin apeluri incognito la spitale aflăm urmărind transmisiunea LIVE, astăzi, începând cu ora 13:00.

Ieri, ministrul a povestit că a sunat personal, sub acoperire, la mai multe spitale publice din țară, încercând să obțină o programare la neurologie pentru „bunica sa”. Demersul a venit după ce a primit numeroase sesizări de la pacienți care reclamau că nu reușesc să ia legătura cu unitățile medicale sau că li se spune că nu mai sunt locuri disponibile pentru consultații.

În urma acestor verificări, Alexandru Rogobete a anunțat controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Sunt vizate organizarea programărilor, pontajele personalului și modul de funcționare a ambulatoriilor de specialitate.