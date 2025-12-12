25 Femei relevante pentru 2025: Sorina Marinela Perșinaru, Directorul anului pentru egalitate de șanse „A lucra cu copiii nu a însemnat niciodată a rezista, ci a trăi fiecare zi alături de elevi”

Sorina Marinela Perșinaru a fost desemnată Directorul anului pentru egalitate de șanse, în cadrul Gala AVE 2025. Descoperă profesoul care transformă educația incluzivă prin dedicare și trăiește fiecare zi alături de copiii pe care îi consideră o misiune, nu o provocare.

Într-o societate în care copiii cu cerințe educaționale speciale adesea nu primesc recunoașterea și sprijinul meritat, Sorina Marinela Perșinaru se distinge prin dedicarea, voința și impactul pe care îl are asupra miilor de elevi, profesori și familii.

Director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 București de peste 17 ani și cu o experiență de 30 de ani în învățământul special, Sorina Marinela Perșinaru este distinsă cu premiul „Directorul Anului 2025 pentru egalitate de șanse”, oferind o perspectivă clară asupra importanței școlilor de educație incluzivă și a rolului vital pe care îl joacă profesorii dedicați.

O școală care construiește drumuri pentru fiecare copil

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 București, accentul cade pe individualizare și adaptare la nevoile fiecărui copil. Spre deosebire de școlile de masă, unde clasele sunt formate din zeci de elevi și resursele individuale pot fi limitate, aici fiecare beneficiar primește atenție personalizată. Clasele au între 4 și 12 copii, în funcție de nivelul de dizabilitate, iar profesorii sunt pregătiți special pentru lucru cu copii cu dizabilități intelectuale și multiple.

Sub conducerea profesoarei Perșinaru, centrul a evoluat de la o unitate care acoperea doar nivelul primar și gimnazial către una care oferă și grădiniță, școală profesională, dar și liceu tehnologic, devenind un reper pentru întreaga capitală.

Procesul nu a fost lipsit de obstacole. Autorizarea pentru noi spații și niveluri de studiu a însemnat eforturi considerabile, întâlnind birocrație, lipsa spațiilor adecvate și lipsa personalului medical specializat. Totuși, cu susținerea părinților și a comunității, centrul a reușit să continue dezvoltarea, asigurând o șansă reală la educație și inserție socială pentru elevii cu dizabilități.

Echipa din centru este formată, în prezent, din 98 de profesori dedicați. Toți își continuă formarea profesională, participă la schimburi de experiență și răspund prompt cerințelor diverse ale elevilor. Totodată, implicarea părinților și colaborarea sinceră cu aceștia sunt elemente centrale pentru funcționarea eficientă a școlii.

O vocație, nu o profesie

Pentru profesoara Perșinaru,, a lucra cu copiii nu a însemnat niciodată „a rezista”, ci a trăi efectiv fiecare zi alături de elevi. Deși sistemul educațional din România nu este lipsit de provocări, iar statutul profesorului nu a fost mereu vizibil sau valorizat, motivația personală și dragostea pentru copii au fost fundamentale.

Chiar dacă a întâmpinat frustrări comune cu ceilalți profesori, nu a avut niciodată gândul de a renunța. Din contră, mereu și-a dorit să facă mai mult și să demonstreze că schimbarea reală pornește de la inițiativa fiecăruia, nu de la așteptările față de alții.

La finalul școlarizării, absolvenții centrului sunt integrați, pe cât posibil, pe piața muncii sau în activități potrivite capacităților lor. Profesorii continuă să mențină legătura cu elevii și familiile, monitorizând integrarea în societate și susținându-i la nevoie.

O societate în schimbare, o misiune care continuă

Numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale este în continuă creștere, atât în școlile speciale cât și în cele de masă, unde este necesar sprijin suplimentar din partea profesorilor itineranți și resurse adaptate. Această evoluție subliniază și mai mult nevoia de unități specializate de educație și de profesioniști bine pregătiți.

Există încă prejudecăți față de copiii cu dizabilități și familiile lor, iar stigmatizarea poate fi la fel de grea ca dificultățile materiale. Este vital ca societatea să privească școlile de educație specială ca pe o alternativă necesară, nu ca pe un refugiu. Aceste școli oferă nu doar educație, ci și sprijin emoțional, integrare socială și o șansă reală la o viață demnă pentru copii și familii.

Sorina Marinela Perșinaru este exemplul schimbării care începe cu fiecare dintre noi. Prin muncă, perseverență, empatie și colaborare, se pot depăși barierele birocratice și culturale, oferind copiilor cu cerințe educaționale speciale o șansă la un viitor mai bun. Educația incluzivă este mai mult decât predare. Este prilejul de a schimba vieți și mentalități, iar liderii cu adevărat relevanți, precum doamna profesoară, merită toată recunoștința și sprijinul nostru.

