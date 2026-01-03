Bilanț la început de an: Ce spune Ștefan Radu Oprea că nu a mers bine în 2025

search
Publicat:

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, afirmă că anul 2025 a adus mai multe realizări importante pentru administrația publică, dar recunoaște că există și o listă lungă de lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, într-o postare pe Facebook, în care Oprea a prezentat un bilanț al activității sale, atât ca șef al Cancelariei Primului Ministru, cât și ca secretar general al Guvernului.

FOTO: Facebook / Radu Oprea
FOTO: Facebook / Radu Oprea

„Ce am reușit? La Cancelarie, să introduc amendamentele României în Regulamentul SAFE. Am avut de data aceasta o poziție ofensivă și prin spiritul combativ al ambasadoarei noastre de la RepRo Bruxelles, Iulia Matei, am fost dați exemplu de bună practică, Comisia menționând model de organizare al României în acest domeniu”, a scris Oprea.

Potrivit acestuia, amendamentele depuse permit României să finanțeze prin mecanismul SAFE atât proiecte de infrastructură, inclusiv autostrăzi prin mobilitate militară, cât și dotări militare, precum mașina de luptă a infanteriei sau arma de asalt.

În calitate de secretar general al Guvernului, Oprea spune că una dintre cele mai importante reușite a fost finalizarea selecției pentru conducerea AMEPIP și recuperarea unor fonduri europene semnificative.

„La Secretariatul General, am reușit împreună cu colegii să finalizăm selecția pentru conducerea AMEPIP și să salvăm cei 330 milioane de euro restanță din cererea de plată 3. Am reușit în ciuda numeroaselor declarații nefericite referitoare la guvernanța corporativă care nu au ajutat nici în dialogul cu OCDE, nici cu Comisia”, a mai transmis acesta.

Totodată, Oprea admite că există și aspecte care ar fi putut fi gestionate mai eficient.

„Aici lista este mereu lungă, mai ales dacă ești o persoană perfecționistă. Sunt totuși peste 46.000 de documente care trec anual prin Secretariatul General al Guvernului, iar majoritatea poposesc și pe biroul meu”, a precizat el.

În perioada următoare, una dintre prioritățile sale este digitalizarea activității Secretariatului General al Guvernului.

„Suntem gata pentru digitalizarea proceselor din SGG, ceea ce prin simplificare ar trebui să ne ușureze munca tuturor. Și voi încerca să opresc plecarea oamenilor competenți din SGG, în ciuda scăderii veniturilor”, a adăugat Oprea.

Secretarul general al Guvernului respinge și ideea conform căreia bugetarii ar fi supraremunerați.

„Mitul că bugetarii sunt sinecuriști și primesc bani mulți pentru muncă puțină nu se potrivește la SGG. Din câte știu, suntem în zona inferioară a nivelului salarizării (nr. 56 din 75 de instituții)”, a subliniat acesta.

În final, Ștefan Radu Oprea a menționat și înregistrarea mărcii BlueSpace Technology, folosită la lansarea prototipului mașinii de luptă blindate 4x4 VLAH, ca exemplu de performanță realizată în România.

„Se poate face performanță în România atât în mediul privat, cât și la stat, unde Transgaz a obținut cea mai mare creștere a randamentelor la Bursa de Valori București, de peste 180%”, a concluzionat Oprea.

