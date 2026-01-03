Declinul imperiului Gazprom: gigantul rus renunță la clădiri de birouri și active imobiliare de top după pierderi uriașe

Gazprom, una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, scoate la vânzare mai multe proprietăți imobiliare corporative, inclusiv clădiri de birouri și centre de afaceri, în contextul în care compania se confruntă cu pierderi semnificative și restructurări de personal.

Recent, o clădire de birouri cu 14 etaje din Noua Moscovă, aparținând anterior companiei și filialei sale Gazprom Mezhregiongaz Moscova, a fost achiziționată de un cumpărător privat, potrivit presei ruse pro-Kremlin, scrie dialog

Clădirea face parte dintr-un complex de afaceri situat în așezarea Gazoprovod. Inițial, întreaga proprietate urma să fie vândută ca un singur lot, însă din cauza lipsei de interes, complexul a fost împărțit în mai multe segmente.

Cea mai recentă clădire, ridicată între sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010 pentru angajații grupului de gaze, are o suprafață totală de peste 10.000 de metri pătrați, inclusiv subsol.

Proprietatea a fost adjudecată la licitație pentru 923 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 11,5 milioane de dolari.

Cumpărătorul este o companie ale cărei surse indică faptul că proprietarul acesteia a mai achiziționat și alte active Gazprom, inclusiv centrul de afaceri din Moscova și un sanatoriu din Soci.

Gazprom traversează o perioadă dificilă de la începutul războiului din Ucraina, înregistrând scăderi semnificative ale veniturilor și pierderi recente.