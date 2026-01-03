search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Ryanair pregătește tăieri de rute: România, printre primele țări afectate. Două orașe pe listă

Publicat:
Ultima actualizare:

Compania aeriană low-cost Ryanair analizează suspendarea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la creșterea taxelor aeroportuare din Belgia. Printre destinațiile aflate pe lista internă a operatorului se numără și orașe din România, respectiv Cluj-Napoca și Iași.

Avion Ryanair FOTO: arhivă, adevărul
Avion Ryanair FOTO: arhivă, adevărul

Compania aeriană low-cost Ryanair analizează reducerea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la creșterea taxelor aeroportuare impuse în Belgia. Potrivit presei belgiene, printre destinațiile aflate pe lista internă a operatorului irlandez se numără și orașe din România, respectiv Cluj-Napoca și Iași.

Informația a fost publicată de lardennais, care arată că Ryanair a identificat șapte destinații ce riscă să fie suspendate de la Charleroi: Cluj-Napoca și Iași (România), Lodz (Polonia), Oviedo (Spania), Rovaniemi (Finlanda), Billund (Danemarca) și Catania (Italia). 

Ryanair a anunțat deja retragerea a cinci dintre cele 18 aeronave care aveau baza la aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție directă la majorarea taxelor aeroportuare decisă de guvernul federal belgian și de autoritățile locale.

„Rutele către România sau Polonia vor fi primele vizate”

Oficialii aeroportului Charleroi și-au exprimat îngrijorarea față de impactul acestor decizii asupra traficului aerian și a turismului.

Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele vizate”, a declarat Christophe Segaert, directorul general al BSCA (Brussels South Charleroi Airport), subliniind că reducerea frecvențelor sau suspendarea unor zboruri ar putea afecta mii de pasageri.

În paralel, Ryanair a confirmat oficial eliminarea rutei București – Edinburgh, începând cu data de 28 martie 2026. Zborurile erau operate de trei ori pe săptămână, iar în prezent nu există alternative directe către alte aeroporturi din Scoția.

Potrivit datelor analizate de publicația Boarding Pass, numărul pasagerilor transportați de Ryanair pe această rută a scăzut semnificativ.

În perioada ianuarie–octombrie 2025, compania a transportat 33.285 de pasageri, cu 22% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2024, când au fost înregistrați 43.883 de pasageri.

