Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, în urma unor lovituri masive ale SUA asupra Venezuelei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că armata americană a desfășurat „lovituri de mare amploare” împotriva Venezuelei și că liderul regimului de la Caracas, Nicolás Maduro, ar fi fost capturat împreună cu soția sa și evacuat din țară.

Trump a spus că zilele lui Maduro sunt numărate FOTO shutterstock jpg

Anunțul a fost făcut de Trump pe rețeaua Truth Social, într-un mesaj scurt, dar cu implicații explozive. Potrivit declarației, operațiunea ar fi fost realizată „în cooperare cu forțele armate americane”, iar detalii suplimentare urmau să fie prezentate într-o conferință de presă organizată la Mar-a-Lago. Până la acest moment, Casa Albă și Pentagonul nu au oferit confirmări oficiale suplimentare.

Detaliile despre capturarea lui Maduro, puține

SUA l-au acuzat de mult timp pe Nicolás Maduro că conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă.

Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost capturat Maduro sau unde a fost dus.

Guvernul venezuelean nu a confirmat încă acest lucru.

SUA au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro.

Aceasta, împreună cu masiva intensificare militară din regiune în ultimele luni, a fost interpretată în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării de a se întoarce împotriva lui.

Donald Trump a adăugat la Truth Social că va avea loc o conferință de presă la ora 11:00 EST (18:00 ora României), la reședința președintelui din Florida, Mar-a-Lago.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de Delta Force, unitate specială a armatei SUA, au declarat oficialii pentru CBS News.

Delta Force este cea mai importantă unitate antiteroristă a armatei SUA.

În Venezuela, efectele operațiunii s-au resimțit imediat. În zorii zilei de sâmbătă, numeroase explozii au fost auzite în Caracas și în alte regiuni ale țării, fiind raportate pene masive de curent și panică în rândul populației. Locuitorii au ieșit în grabă pe străzi, încercând să înțeleagă ce se întâmplă.

„Pământul s-a cutremurat. Este oribil. Se auzeau explozii și avioane”, a declarat pentru Associated Press Carmen Hidalgo, o tânără de 21 de ani, surprinsă de atacuri în timp ce se întorcea acasă de la o petrecere de familie. Scene similare au fost relatate din mai multe cartiere ale capitalei.

Guvernul de la Caracas a reacționat rapid, acuzând Statele Unite de o „agresiune militară extrem de gravă” și susținând că atacurile au vizat capitala, dar și statele Miranda, Aragua și La Guaira. Autoritățile venezuelene au anunțat instituirea stării de urgență și activarea tuturor planurilor de apărare națională.

Într-un comunicat oficial, regimul chavist a făcut apel la mobilizarea populației și a forțelor armate, invocând „unitatea populară-militară-polițienească” pentru apărarea suveranității naționale. De asemenea, Venezuela a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU și alte organisme internaționale, solicitând condamnarea acțiunilor Statelor Unite.

În mod surprinzător, Congresul american pare să fi fost ținut în afara circuitului decizional. Surse citate de CNN afirmă că membrii Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului nu au fost notificați în prealabil cu privire la o posibilă intervenție militară în Venezuela. Mai mulți senatori au cerut explicații, avertizând asupra riscului unei escaladări necontrolate.

Senatorul Brian Schatz, membru al Comisiei pentru Relații Externe, a fost printre primii care au reacționat public, avertizând că Statele Unite „nu au interese naționale vitale în Venezuela care să justifice un război”. Mesajul său, postat pe platforma X, a fost perceput ca o critică directă la adresa președintelui Trump și a modului în care administrația gestionează criza.

În Venezuela, opoziția a ales tăcerea. Într-un comunicat scurt, liderii opoziției au transmis că nu există, deocamdată, o poziție oficială și că orice informație confirmată va fi comunicată exclusiv prin canalele oficiale.

Criza actuală vine pe fondul unei prezențe militare americane tot mai consistente în regiunea Caraibelor. În ultimele luni, SUA au desfășurat mii de soldați, nave de război și grupuri navale de atac, în cadrul unei campanii declarate împotriva traficului de droguri. Operațiunea, cunoscută sub numele de Joint Task Force Southern Spear, a dus la distrugerea a zeci de ambarcațiuni suspectate de trafic și la peste o sută de victime, potrivit datelor furnizate de administrația Trump.

Dacă informațiile privind capturarea lui Nicolás Maduro se confirmă, evenimentele de sâmbătă ar marca un punct de cotitură nu doar pentru Venezuela, ci și pentru echilibrul geopolitic din America Latină.

