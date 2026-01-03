search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Video Bărbatul care a salvat 10 tineri din iadul dezlănțuit de la barul Le Constellation, după apelul fiicei: „Am spart ușa și au căzut peste mine trupuri”

0
0
Publicat:

Un gest de curaj și noroc a făcut diferența între viață și moarte pentru zece tineri prinși într-un incendiu devastator la barul Le Constellation, de Anul Nou. Paolo Campolo, un bărbat de 55 de ani, a povestit cum apelul disperat al fiicei sale i-a permis să intervină la timp.

Paolo Campolo FOTO: captura ilmessaggero
Paolo Campolo FOTO: captura ilmessaggero

Paolo Campolo este analist financiar, italian cu cetățenie elvețiană. Locuiește în Crans-Montana din 2023 împreună cu partenera sa și fiica lor de 17 ani, care urmează liceul la Geneva.

Paolina, în vârstă de 17 ani, urma să ajungă la barul popular din stațiunea elvețiană pentru a sărbători Anul Nou împreună cu iubitul său. Totuși, ea a întârziat pentru că s-a oprit la casa tatălui său „pentru a ciocni un pahar împreună și a deschide panettone-ul”, potrivit ilmessaggero.

„A fost vina noastră că a întârziat: ar fi trebuit să fie deja în club la miezul nopții. Astăzi pot spune, fără exagerare, că acea întârziere i-a salvat viața”, a declarat Campolo.

„Tată, e un masacru”

În jurul orei 1:20 dimineața, fiica sa l-a sunat după ce a văzut flăcările la bar, aflat la doar câțiva pași de casa lor. Paolo a fugit cu propriul stingător și a încercat să salveze persoanele aflate în interior.

„Eram acasă, sărbătoream cu partenera mea și cu prietenii. Locuim la 50 de metri de barul Le Constellation, unde a avut loc tragedia. Era aproximativ 1:20 când am văzut flăcări puternice ieșind pe ferestre. Apoi a venit apelul Paulei, fiica mea, care m-a înghețat: <tată, a fost un masacru, e foc și sunt mulți răniți>.”, a relatat bărbatul.

De asemenea, și-a amintit că a văzut-o Paolina „în stare de șoc”, așteptând neputincioasă ca iubitul său să iasă din haos.

„Am văzut-o pe fiica mea afară, nemișcată, în stare de șoc. Își aștepta iubitul. El era în spatele ușii. A reușit să iasă chiar sub ochii ei. S-a salvat la câteva secunde distanță, dar acum este internat în stare extrem de gravă la Basel, cu arsuri severe. Ea a fost salvată de o succesiune incredibilă de evenimente”, a spus Paolo.

Bărbatul își amintește că flăcările nu mai erau atât de înalte, dar ieșea mult fum negru și dens peste tot.

„Incendiul a fost foarte rapid, violent, durând doar câteva minute. Apoi s-a oprit. Dar nu mai era oxigen în interior. Și asta a cauzat tragedia”, a povestit Campolo din patul său de spital din Sion, unde se recuperează cu plămânii afectați de fum.

„Erau mulți tineri, cereau ajutor în diferite limbi”

În timpul intervenției, tatăl a reușit să salveze zece persoane printr-o ieșire blocată, ajutat de un străin să deschidă o fereastră.

„Am forțat intrarea și așa am reușit să salvez zece tineri. Mulți erau italieni… Pot să spun doar că mai multe corpuri au căzut peste noi. Erau tineri, în viață, dar cu arsuri. Unii erau conștienți, alții nu. Cereau ajutor în diferite limbi, inclusiv italiană. Erau foarte tineri. Locul acesta era un punct de întâlnire în Crans, frecventat în mare parte de minori. În fața mea, am văzut multe fete îmbrăcate în fuste scurte și topuri elegante care sufereau arsuri pe piele”, a încheiat tatăl erou.  

Paolo este acum internat în spitalul din Sion din cauza intoxicației cu fum. 

Incendiul a provocat moartea a peste 40 de persoane și rănirea altor 115. 

Cauza este încă investigată, dar procurorul Beatrice Pilloud a declarat că cel mai probabil flăcările au pornit de la „artificii sau torțe plasate în sticle de șampanie care s-au apropiat prea mult de tavan, ceea ce a dus foarte rapid la un incendiu violent”.

Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului produs în noaptea de Revelion în barul Le Constellation, din orașul montan Crans-Montana, cantonul Valais. Este vorba despre două femei, în vârstă de 16 și 21 de ani, și doi bărbați, de 16 și 18 ani. 

Europa

loading Se încarcă comentariile...
