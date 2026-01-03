Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită

SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit preşedintelui american, Donald Trump, care a făcut declarații la câteva ore după ce capitala Caracas a fost zguduită de explozii.

Potrivit unor surse citate de presa americană, Maduro a fost scos din Venezuela de unitatea armatei SUA Delta Force, în urma unei operaţiuni care a inclus elicoptere de transport Chinook şi alte mijloace ale forţelor speciale, potrivit Agerpres.

Preşedintele Donald Trump a confirmat public intervenţia într-un mesaj pe reţeaua sa, Truth Social: „Statele Unite au desfăşurat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat, împreună cu soţia sa, şi scos din ţară pe calea aerului".

Trump a precizat că operaţiunea a fost realizată "în conjuncţie cu forţele de ordine ale Statelor Unite" şi a anunţat că va oferi mai multe detalii într-o conferinţă de presă programată sâmbătă, la Mar-a-Lago, în Florida.

Într-un scurt interviu acordat publicaţiei The New York Times, citat de EFE, liderul de la Casa Albă a descris intervenţia drept "o operaţiune strălucită", rezultatul "unei planificări intense şi al implicării unor militari excepţionali".

Cum s-a desfășurat operaţiunea

Potrivit Fox News şi CBS News, atacul a avut loc în cursul nopţii, după luni de consolidare a prezenţei militare americane în regiune. Operaţiunea ar fi implicat elicoptere Chinook, aeronave militare şi unităţi ale forţelor speciale americane, inclusiv Delta Force, care l-ar fi capturat pe Maduro înainte de a-l evacua din ţară, relatează EFE.

Explozii puternice, survoluri de aeronave şi coloane de fum au fost observate în Caracas şi în alte zone ale Venezuelei timp de aproximativ 90 de minute, potrivit martorilor şi imaginilor apărute pe reţelele sociale.

Nu au fost raportate victime americane în operaţiunea ordonată de preşedintele american Donald Trump, a relatat The New York Times, preluat de EFE.

"Un oficial american a declarat că nu au existat victime americane în operaţiune, dar a refuzat să comenteze cu privire la victimele venezuelene", a relatat ziarul.

Între timp, vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a anunțat că militari şi civili au fost ucişi în loviturile aeriene lansate de SUA.

Senator american: Atacurile împotriva Venezuelei s-au încheiat

Statele Unite ale Americii au încheiat operaţiunea militară din Venezuela după capturarea liderului de stânga Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă un senator american, care l-a citat pe secretarul de stat Marco Rubio, informează AFP.

"Rubio nu prevede nicio altă acţiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA", a scris senatorul Mike Lee, un republican care iniţial a criticat operaţiunea, pe contul său de pe platforma X, după o convorbire cu Rubio, în care acesta i-a comunicat că liderul Venezuelei a fost arestat de forţele americane şi va fi judecat în SUA.

Reacţia autorităţilor de la Caracas

Venezuela denunţă agresiunea militară foarte gravă lansată de Statele Unite împotriva teritoriului şi a poporului venezuelean, în zone civile şi militare, potrivit unui comunicat al guvernului.

"Această invazie reprezintă cel mai mare ultraj pe care l-a suferit ţara, determinată de lăcomia insaţiabilă pentru resursele noastre strategice", a declarat şi ministrul apărării din Venezuela, Padrino Lopez, într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.

Totodată, guvernul venezuelean nu a confirmat oficial capturarea sau plecarea lui Maduro din ţară. Guvernul Venezuelei nu cunoaşte locul în care se află preşedintele Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, a declarat sâmbătă dimineaţă vicepreşedinta Delcy Rodriguez, care a cerut dovezi imediate de viaţă ale cuplului prezidenţial. Rodriguez nu a oferit detalii despre circumstanţele dispariţiei sau momentul în care cei doi au fost văzuţi ultima dată.

Anterior anunţului lui Trump, autorităţile de la Caracas declaraseră stare de urgenţă naţională şi mobilizaseră trupele, susţinând că atacurile au vizat şi statele Miranda, Aragua şi La Guaira. Pe rețelele sociale au apărut filmări cu obiective militare în flăcări.

Context regional tensionat

Intervenţia directă a SUA este cea mai amplă acţiune militară americană în America Latină de la invazia Panama din 1989, când Washingtonul l-a înlăturat pe Manuel Noriega, pe baza unor acuzaţii similare cu cele aduse lui Maduro, aminteşte Reuters. Deşi mai multe guverne din regiune se opun regimului Maduro, o acţiune militară directă a SUA reaprinde amintiri dureroase şi este, în general, privită cu ostilitate în America Latină.

Opoziţia venezueleană, condusă de Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat că nu are, deocamdată, un comentariu oficial privind evenimentele.

Rămâne neclar în baza cărei autorităţi legale au fost desfăşurate aceste lovituri americane, în condiţiile în care experţi în drept internaţional au pus deja sub semnul întrebării legalitatea unor operaţiuni similare anterioare ale SUA în regiune, comentează Reuters.