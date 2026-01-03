search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Reacția șefei diplomației europene după atacul SUA din Venezueala: UE nu recunoaște „legitimitatea” lui Maduro

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul îl consideră pe Nicolás Maduro „lipsit de legitimitate” ca președinte al Venezuelei, întrucât UE nu i-a recunoscut victoria în alegerile din 2023.

Kaja Kallas, șefa diplomației americane/FOTO:EPA/EFE
Kallas a precizat că UE „monitorizează îndeaproape” situația din țară după atacul american și potențiala cădere a regimului chavista, asigurând că prioritatea sa este siguranța europenilor din țară. Într-un mesaj pe Twitter, șefa diplomației UE a mai declarat că a discutat cu omologul său american, Marco Rubio, și cu reprezentantul UE la Caracas.

„UE a precizat în numeroase ocazii că domnul Maduro nu are legitimitate și a pledat pentru o tranziție pașnică”, scrie Kallas. „În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, adaugă ea.

Ministerul german de Externe a declarat că monitorizează îndeaproape evoluțiile din țară și menține un contact strâns cu ambasada sa din Caracas. Berlinul a anunțat, de asemenea, că echipa sa de criză se va întruni pe parcursul întregii zile de sâmbătă.

Reacțiile la atacul militar american asupra Venezuelei, efectuat în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, au fost rapide în Spania. Ministerul Afacerilor Externe, condus de José Manuel Albares, a emis o declarație prin care a cerut dezescaladare și reținere și a îndemnat pe toată lumea să acționeze „întotdeauna în conformitate cu dreptul internațional și principiile Cartei ONU”. Guvernul lui Pedro Sánchez a subliniat, de asemenea, că „Spania este pregătită să își ofere bunele oficii pentru a obține o soluție pașnică și negociată la criza actuală”.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, arestat și scos din Venezuela în această dimineață devreme, va fi adus în fața instanței în Statele Unite pentru a răspunde acuzațiilor penale, potrivit senatorului republican Mike Lee din Utah, care spune că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio.

Rubio „m-a informat că Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi adus în judecată pentru acuzații penale în Statele Unite”, a scris Lee într-un mesaj pe rețeaua de socializare X. Atacul militar american efectuat împotriva Caracasului și a altor locații din Venezuela a fost realizat pentru a „proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare” împotriva liderului chavista, a specificat senatorul.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea prezidențială, în temeiul articolului II din Constituția SUA, de a proteja personalul american de un atac în curs sau iminent”, susține legislatorul american.

Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro, care a fost capturat de soldații americani în această dimineață devreme, „va răspunde în sfârșit pentru crimele sale în fața legii”.

Rețeaua americană CBS a relatat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de o echipă din Delta Force, o unitate militară de elită a SUA. Surse oficiale au declarat pentru rețeaua de știri că Maduro și soția sa au fost reținuți în primele ore ale dimineții, deși nu au specificat locația. Donald Trump a anunțat capturarea liderului chavist într-un mesaj pe rețelele sale de socializare și a declarat că va oferi detalii într-o conferință de presă la ora 18:00 (ora României).

