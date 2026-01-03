Reacția Rusiei după capturarea liderului venezuealean Nicolas Maduro

Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Kremlin pentru a aborda evenimentele din Venezueala într-o serie de întâlniri cu ușile închise, informează agenția independentă Insider.

Ministerul rus de Externe a condamnat „agresiunea militară” a Statelor Unite împotriva Venezuelei și a pledat pentru dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară în regiune. „În situația actuală, este crucial, mai presus de toate, să evităm o escaladare suplimentară și să ne concentrăm pe găsirea unei ieșiri prin dialog”, se arată în declarația oficială.

„Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei, deoarece acesta nu a reprezentat o amenințare pentru Statele Unite, a căror operațiune militară este nefondată și încalcă dreptul internațional”, a declarat și vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, citat de agenția rusească de știri Interfax, unul dintre canalele de propagandă ale Kremlinului.

„Fără îndoială, Venezuela nu a reprezentat nicio amenințare pentru Statele Unite – militară, umanitară, criminală sau legată de droguri (ultima fiind confirmată de agenția specializată a ONU). Prin urmare, operațiunea militară actuală, precum și acțiunile împotriva Venezuelei din ultimele zile și săptămâni, nu au nicio bază substanțială”, a scris el sâmbătă pe canalul său Telegram.

Potrivit acestuia, „dreptul internațional a fost în mod clar încălcat”.

„Sunt convins că majoritatea globală se va distanța în mod decisiv de atacul asupra Venezuelei și îl va condamna”, a remarcat senatorul.

„Minoritatea globală se confruntă cu chinuri sfâșietoare care fie vor redefini valorile și interesele, fie le vor condamna irevocabil la uitare în fața intereselor geopolitice ale alianței transatlantice”, a adăugat Kosachev.

El a subliniat că „ordinea trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, nu pe reguli” și, prin urmare, „ordinea stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze”.

Ambasada Rusiei în Venezuela a raportat că sediul său nu a fost afectat de atacurile americane și declară că menține contactul cu autoritățile venezuelene, aceasta fiind prima reacție a Moscovei la situația din Venezuela.

„Cartierul în care se află Ambasada și zonele înconjurătoare nu au fost atacate”, a declarat ambasadorul Serghei Melik-Bagdasarov agențiilor de știri rusești. Melik-Bagdasarov a adăugat că personalul ambasadei își continuă activitatea.

Autoritățile ruse au transmis sâmbătă, că nu au primit informații despre cetățeni ruși uciși sau răniți în Venezuela, după atacurile anunțate de SUA asupra țării, potrivit unei declarații a Ministerului rus de Externe, scrie TASS.

În același timp, Ministerul rus al Transporturilor nu ia în calcul „în acest moment” închiderea oficială a legăturilor aeriene cu Venezuela, a declarat pentru TASS reprezentantul instituției, Nikolai Șestakov. El a precizat că operatorii ruși nu mai zboară în prezent spre Venezuela din cauza „lipsei unui flux turistic semnificativ”, în timp ce compania venezueleană Conviasa are autorizație să opereze zboruri pe două rute.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro „a fost capturat și scos din Venezuela”, potrivit unei declarații publicate de președintele american Donald Trump pe contul său de socializare, Truth Social. Statele Unite au efectuat atacuri în interiorul Venezuelei , a confirmat Trump în același mesaj, în urma exploziilor din zonele civile și militare din statele Miranda, Aragua, La Guaira și din capitala Caracas.

Președintele american a autorizat atacurile în urmă cu câteva zile, potrivit unor surse guvernamentale citate de CBS. Conform acestei relatări, înalți oficiali militari americani au luat în considerare atacurile în ziua de Crăciun, dar au decis să acorde prioritate operațiunilor militare din Nigeria împotriva Statului Islamic. Guvernul venezuelean a denunțat exploziile din această dimineață devreme ca fiind un „act foarte grav de agresiune militară americană”.

De asemenea, a declarat stare de urgență și a cerut cetățenilor săi să apere țara. Președintele columbian Gustavo Petro a declarat că Caracas este „bombardat” și a cerut reuniuni „urgente” ale ONU și Organizației Statelor Americane (OAS).