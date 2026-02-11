Vreme capricioasă miercuri, 11 februarie: ninsori slabe în mai multe regiuni și risc de polei. Cum va fi vremea in weekend

Miercuri, 11 februarie, vremea va rămâne mohorâtă în mare parte din țară, cu ninsori slabe în unele regiuni și condiții de polei, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi scăzute dimineața, însă pe parcursul zilei se va simți o ușoară încălzire, mai ales în sud și vest.

Conform ANM, în primele ore ale zilei de 11 februarie, „cerul va avea înnorări în general persistente în sud-vestul, sudul și centrul țării”, iar în rest va fi temporar noros. Meteorologii anunță precipitații în mai multe regiuni: „vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Oltenia, unde pe alocuri se va depune strat de zăpadă, în general de 2…4 cm”, dar și „pe arii restrânse în Muntenia și Moldova”.

În vestul și nord-vestul țării, pe spații mici, vor predomina ploile. „În Banat, Crișana și posibil în Maramureș vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie”, iar „izolat va fi ghețuș sau depuneri de polei”, avertizează ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări. Potrivit prognozei, acesta va avea „local intensificări în sud-vest și est, cu viteze în general de 45…50 km/h”. Temperaturile minime din cursul nopții vor coborî până la -8 grade în unele zone, iar cele mai ridicate valori vor ajunge la 3 grade. De asemenea, „pe arii restrânse va fi ceață”.

În Capitală, miercuri dimineață, vremea se va menține închisă. ANM precizează că „cerul va fi mai mult noros și vor fi condiții ca trecător să ningă slab”. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între -2 și 0 grade.

Încălzire accentuată în zilele următoare

După episodul de vreme rece, temperaturile vor crește semnificativ începând de joi. Potrivit ANM, „vremea va continua să se încălzească în toate zonele țării, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei”. Maximele vor ajunge până la 15 grade, iar în weekend pot urca chiar spre 17 grade. Vor fi înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, iar dimineața și noaptea local se va forma ceață. După 15 februarie, meteorologii anunță un proces de răcire, cu precipitații în toate regiunile, inclusiv lapoviță și ninsoare în vest și nord.

Meteorologii atrag atenția că situația poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor. „Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, precizează ANM.