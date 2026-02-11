search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Motivul economic pentru care Serena Williams a făcut reclamă unui medicament controversat: „Cu acele kilograme în plus, nu mă recunoșteam"

Publicat:
Ultima actualizare:

Serena Williams, 44 de ani, a fost criticată pentru apariția în reclama la un medicament pentru slăbit, cu ocazia ultimei ediții de Super Bowl. Fosta lideră mondială este imaginea unui produs care divizează opinia publică timp de aproximativ un an.

Serena, în reclama de la Super Bowl FOTO Captură video
Serena, în reclama de la Super Bowl FOTO Captură video

În plus, un alt aspect „agravează” situația: produsul promovat în mod special de Williams este comercializat de compania Ro. Soțul Serenei, Alexis Ohanian, este membru în Consiliul de Administrație al acestei firme. S-a aflat astfel și motivul economic din spatele deciziei.

L-a luat după sarcină

Serena Williams a fost din nou la Super Bowl, dar de data aceasta nu pentru a impresiona publicul. Dacă anul trecut a cucerit cu mișcările sale de dans din timpul spectacolului susținut la pauză de Kendrick Lamar, revenirea din acest an a fost însoțită de un val de critici.

În centrul controversei se află decizia Serenei Williams de a susține un medicament pentru slăbit, un subiect controversat în Statele Unite și nu numai. În timpul Super Bowl a fost difuzată o reclamă în care a fost prezentată campioana într-o campanie pentru un medicament pe bază de GLP-1.

În reclamă, Serena arată cum se utilizează medicamentul, injectând o doză în braț și comandând-o prin intermediul unei aplicații. Williams a început să-l ia după sarcină, în 2023, explicând și motivele din spatele acestei acțiuni. „Nu m-am simțit niciodată presată să mențin un anumit aspect. Totuși, cu acele kilograme în plus, nu mă recunoșteam”, a spus ea într-un interviu acordat revistei People.

Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea dorită, indiferent cât de mult m-am antrenat sau am mâncat sănătos. Nu am luat niciodată scurtături în cariera mea și, înainte de a începe să iau medicamente, am făcut multe cercetări. M-am întrebat dacă este într-adevăr o scurtătură și care sunt beneficiile”, a mai spus aceasta.

Reduce senzația de foame, slăbire miraculoasă

Prin intermediul acestui tratament, cea care deține 23 de titluri la turneele de Grand Slam a reușit să slăbească peste 30 de kilograme. Cu toate acestea, alegerea de a utiliza acest medicament încurajează căutarea unor soluții rapide de slăbire, percepute ca „scurtături”.

Medicamentele pe bază de GLP-1 au fost inițial dezvoltate ca antidiabetice, dar acum sunt din ce în ce mai utilizate, în special în Statele Unite, pentru pierderea în greutate, datorită capacității lor de a reduce foamea.

Cu toate acestea, utilizarea GLP-1 pentru pierderea în greutate continuă să dividă opinia publică. Criticile aduse reclamei pe rețelele de socializare s-au concentrat pe două aspecte principale: în primul rând, rolul promotorului, încredințat unei foste/actuale sportive, și, în al doilea rând, lipsa unei referințe explicite în reclamă la posibilele efecte secundare sau la necesitatea unui consult medical prealabil. 

Serena Williams nu exclude o revenire pe teren. După cum a relatat Bounces, site-ul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA) și-a actualizat lista cu sportivi: Williams, dacă dorește, poate reveni oficial în competiție începând de pe 22 februarie. Nu se știe însă dacă se va întoarce cu adevărat, atrasă de faptul că turneul de la Indian Wells se vede la orizont.

