Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Horoscop miercuri, 11 februarie. Gemenii sunt sfătuiți să-și prioritizeze sănătatea, iar Berbecii încheie relații tensionate

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 11 februarie.

Horoscop miercuri, 11 februarie/FOTO: Shutterstock
Horoscop miercuri, 11 februarie/FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Se încheie relațiile care erau tensionate, dar la modul firesc. Practic intervin situații care nu sunt controlate de voi.

Sănătate - Faceți planuri pentru programul fizic de urmat și implicați și alte persoane. Motivația va fi mai puternică.

Bani - Aveți voința să schimbați tiparul de acțiune și să urmați regulile noi impuse de șefi fără să vă certați.

Taur 

Iubire - Vă sunt favorabile activitățile creative, din domeniul artistic. Antrenați-vă și perechea! Veți fi surprins de talentul și îndemânarea ei.

Sănătate - Autoindulgența și lăcomia pot ridica unele probleme. Fiți atent la ce mâncați și în ce cantitate!

Bani - Ocupați-vă de proiectele la care să puteți lucra singur. Solitudinea e necesară pentru a vă aduna gândurile și a fi productiv.

Gemeni 

Iubire - Partenerul va lăsa problemele lui și se va ocupa de ale voastre. Împreună veți rezolva multe.

Sănătate - Vă sfătuiesc să faceți o vizită medicului dumneavoastră, pentru o verificare măcar a analizelor de rutină.

Bani - Aveți ocazia să faceți cheltuielile necesare cu bani puțini. Doar să alocați timp pentru a căuta oferte.

Rac 

Iubire - Focusați-vă pe propriile nevoi, nu vă faceți griji legate de reacțiile celor dragi.

Sănătate - Vă confruntați cu temeri ascunse, reapar situații care vă provoacă emoțional și ies la suprafață anumite frici.

Bani - Nu interpretați și nu încercați să înțelegeți atitudinea colegilor sau superiorilor.

Leu 

Iubire - Aveți parte de momente frumoase dacă alegeți să petreceți  timpul în intimitate.

Sănătate - Sunteți sensibili și trebuie să vă conservați energia.

Bani - Aveți nevoie de bani mai mulți, dar nu e timpul pentru planuri și iluzii. Gestionați deocamdată ce aveți!

Fecioara 

Iubire - Căutați și vă așteptați la mai multă implicare și seriozitate de la toate relațiile, parteneriatele și întâlnirile în care sunteți parte.

Sănătate - Aveți nevoie de armonie și echilibru în viață, pentru a vă menține ridicat nivelul de energie și tonusul.

Bani - Sunteți practici, munciți din greu și priviți realist situația voastră financiară actuală.

Horoscop

