Semnele că Rusia pregătește un război cu drone la scară largă

Armata rusă trece de la bombe improvizate la muniții standardizate pentru drone FPV, un semnal al strategiei de război pe termen lung a Rusiei, relatează United24Media.

Rusia a lansat producția în serie a unor muniții standardizate pentru drone FPV, marcând începutul unei tranziții de la explozibili improvizați la încărcături utile de calitate industrială, menite utilizării într-un război cu drone la scară largă.

Potrivit Defence Blog, producătorii ruși de sisteme de armament au început să fabrice o muniție specială pentru dronele FPV, denumită „Kaplia” (Drop).

Spre deosebire de încărcăturile asamblate pe front, focosul Kaplia are la bază tehnologia de tip Explosively Formed Penetrator (EFP), care generează un proiectil metalic de mare viteză capabil să străpungă vehiculele blindate în urma unui atac lansat aerian.

Proiectilul lansat deasupra țintei vizează partea superioară a vehiculelor blindate, mai puțin protejată. Mecanismul EFP permite focosului să penetreze blindajul fără contact direct, diminuând astfel eficacitatea unor protecții precum cuștile de fier și plasele antidronă.

Conform Defence Blog, noua muniție nu este prezentată ca un dispozitiv experimental, ci mai degrabă ca un produs finit integrat în lanțul logistic al Rusiei, ceea ce indică o tranziție calculată de la soluții improvizate la muniții pentru drone fabricate în mod centralizat.

Analistul ucrainean în domeniul apărării, Andrii Tarasenko, a declarat pentru Defence Blog că un focos EFP produs în fabrică, cu un diametru de aproximativ 150 mm, ar putea penetra peste 100 mm de blindaj omogen laminat, ceea ce îl face capabil să dezactiveze majoritatea vehiculelor blindate convenționale în cazul unui atac chiar deasupra acestora.

Rusia produce în masă și alte încărcături utile standardizate pentru platformele FPV, între care muniții cu fragmentație cu o greutate de aproximativ 1,7 kilograme și focoase termobarice cu o greutate raportată de până la 4 kilograme.

Se așteaptă ca tranziția către încărcături utile standardizate să simplifice instruirea operatorilor, să diminueze sarcinile logistice și să eficientizeze reparațiile, precum și să permită reîncărcarea rapidă a dronelor FPV în zonele de luptă.

Analiștii citați de Defence Blog apreciază că această evoluție poate fi considerată un indiciu că Rusia lucrează la o strategie militară pe termen lung, centrată pe utilizarea la scară largă a sistemelor fără pilot. Producția la scară industrială ar putea oferi unităților rusești acces la muniții preasamblate și fiabile, complicând eforturile Ucrainei de a contracara atacurile cu drone FPV.