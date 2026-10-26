Păr rebel, barbă de întreținut, sprâncene de conturat? 4 gadgeturi de beauty pentru îngrijire acasă și mai puține drumuri la salon

Uneori, tocmai micile detalii îți răpesc minutele de care ai nevoie dimineața: o șuviță care nu stă cum vrei, o barbă care cere un retuș, sprâncene care au nevoie de precizie sau fire de păr nedorite. Iar când te grăbești, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să-ți complici rutina cu programări și drumuri în plus. Cu gadgeturile potrivite, însă, multe dintre aceste ajustări pot fi făcute acasă, simplu și în ritmul tău.

EDITOR'S CHOICE 2026 | BEAUTY PICK Set de coafare cu aer cald 5 în 1: un singur aparat pentru coafuri variate Un singur aparat. Mai multe look-uri. Mai puține compromisuri. Setul de coafare cu aer cald 5 în 1 promite să schimbe regulile jocului în rutina de styling, reunind într-un singur dispozitiv libertatea de a experimenta cu bucle, volum și un păr mai neted. Vezi prețul și alte detalii

De la un set de coafare versatil, multifuncțional și un aparat de tuns fără fir până la dispozitive pentru epilare și conturarea sprâncenelor, am selectat patru gadgeturi de beauty pentru nevoi diferite, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Descoperă ce știe să facă fiecare, ce avantaje oferă și ce detalii merită să verifici înainte de a alege, ca să găsești soluțiile potrivite rutinei tale de îngrijire personală.

Rutina de îngrijire, mai simplă pentru toată familia cu gadgeturile de beauty potrivite Foto: Daciana Stoica

EDITOR'S CHOICE 2026: când un singur gadget oferă mai multe posibilități

Unele aparate își câștigă locul în rutina ta pentru o singură funcție. Altele îți dau motive să experimentezi. Am ales un set de coafare cu aer cald 5 în 1 pentru distincția Editor's Choice 2026 datorită versatilității sale: mai multe accesorii, mai multe direcții de styling și libertatea de a-ți schimba look-ul fără să aduni câte un aparat pentru fiecare coafură. Iar la un preț promoțional, poate fi o opțiune interesantă pentru cei care vor să exploreze mai multe posibilități de coafare într-un singur set.

Distincția reflectă o alegere editorială bazată pe varietatea funcțiilor și utilitatea potențială în rutina de zi cu zi, nu un verdict rezultat din teste comparative cu celelalte produse din ghid. Prețul poate varia în timp, așa că merită să verifici oferta actuală și să o raportezi la bugetul pe care ți l-ai propus înainte de a lua o decizie.

Foto: MultiLady Editor's Choice 2026: mai multe coafuri, un singur set de styling

Vrei să afli ce poate face concret și ce merită verificat înainte de cumpărare? Detaliile despre aparatul desemnat Editor's Choice, precum și despre celelalte recomandări, se regăsesc mai jos, în secțiunea dedicată produselor: „4 gadgeturi de beauty pentru tuns, coafare și epilare acasă”.

Cum am ales gadgeturi de beauty 2026: patru moduri de a-ți simplifica rutina de îngrijire acasă

Nevoile de îngrijire diferă de la o persoană la alta. Poate îți dorești mai multe opțiuni de coafare cu un singur aparat, ai nevoie de retușuri pentru păr și barbă sau cauți dispozitive practice pentru epilare și conturarea sprâncenelor. Pornind de la aceste nevoi, am selectat de pe MultiLady patru gadgeturi cu funcții distincte, destinate atât femeilor, cât și bărbaților.

Selecția s-a bazat pe utilitatea practică și pe caracteristicile fiecărui dispozitiv: versatilitatea accesoriilor, posibilitățile de ajustare, ușurința în utilizare, alimentarea și întreținerea. Am urmărit și în ce situații ar putea fi utile aceste funcții în rutina de zi cu zi, fără să tratăm produsele ca pe niște concurenți direcți.

Un criteriu important a fost bugetul. La momentul documentării, toate cele patru produse selectate pentru recomandare se încadrau în limita de 250 de lei per produs. Prețurile de pe MultiLady, însă, pot fluctua semnificativ, chiar și de la o zi la alta, depășind uneori bugetul stabilit inițial. De aceea, îți recomandăm să verifici prețul actualizat pe pagina fiecărui produs înainte de cumpărare. Dacă ai găsit un gadget care îți place, dar încă nu se află într-o campanie de reducere, iar prețul depășește bugetul tău, merită să mai aștepți înainte de a lua o decizie.

Dimineți în familie cu zâmbete: rutina zilnică de beauty nu a fost niciodată mai simplă Foto: Daciana Stoica

Același lucru este valabil și pentru disponibilitate: dacă un produs apare temporar ca epuizat, poți reveni ulterior pe pagina sa pentru a verifica dacă a reintrat în stoc.

Ghidul acoperă patru nevoi: coafare și aranjare, întreținerea părului și a bărbii, epilare și conturarea sprâncenelor. Caracteristicile prezentate se bazează pe informațiile disponibile despre produse, iar scopul selecției este să te ajute să identifici dispozitivul potrivit nevoilor și bugetului tău, nu să desemneze un câștigător universal.

4 gadgeturi de beauty pentru tuns, coafare și epilare acasă

După ce am stabilit criteriile de selecție, este timpul să descoperim cele patru gadgeturi beauty alese de pe MultiLady și să vedem ce le diferențiază, ce avantaje practice oferă și cui i s-ar putea potrivi fiecare.

Foto: MultiLady Epilare acasă, în ritmul tău

Pentru fiecare produs, am pregătit o prezentare care îmbină principalele caracteristici tehnice cu avantajele concrete, posibilele limite și situațiile în care aparatul ar putea deveni un ajutor util în rutina de îngrijire. Am urmărit nu doar ce promite să facă fiecare dispozitiv, ci și ce merită să știi înainte de a lua o decizie de cumpărare.

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În caseta tehnică a fiecărui produs vei găsi un link de afiliere către pagina sa de pe MultiLady. Prin accesarea acestuia, poți consulta prețul în timp real, disponibilitatea și eventualele reduceri, iar dacă produsul corespunde nevoilor tale, poți continua direct către achiziția online. Reține că prețurile și ofertele se pot modifica, astfel că informațiile afișate de comerciant la momentul accesării sunt cele de referință.

1. Coafare acasă: bucle, volum și un păr mai neted cu un singur aparat

Dacă îți place să-ți schimbi coafura în funcție de ocazie, dar vrei să reduci numărul de aparate pe care le folosești, un set de coafare cu aer cald 5 în 1 poate fi o soluție practică pentru păr. Cu ajutorul capetelor interschimbabile, poți obține bucle, valuri, volum sau un aspect mai neted, folosind același aparat pentru mai multe etape ale rutinei de coafare.

VERSATILITY PICK Set de coafare cu aer cald 5 în 1: un singur aparat pentru coafuri variate Aparatul include capete interschimbabile pentru uscare și coafare, trei setări de temperatură și intensitate a fluxului de aer, cablu rotativ la 360° și protecție împotriva supraîncălzirii. Setul conține și o geantă de depozitare și mănuși rezistente la căldură. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă și unde apar limitele: Principalul avantaj este versatilitatea, deoarece poți trece de la uscarea cu volum la bucle sau la un aspect mai neted fără să schimbi aparatul de bază. Capetele de ondulare cu flux de aer orientat în ambele direcții facilitează modelarea șuvițelor, iar cele trei setări permit ajustarea procesului de coafare; totuși, rezultatul depinde și de lungimea, textura și starea părului. Nu sunt precizate în informațiile disponibile puterea exactă, temperatura maximă, greutatea aparatului sau performanța comparativă a fiecărui capăt, astfel că aceste aspecte merită verificate înainte de cumpărare, mai ales dacă ai părul gros sau dificil de coafat.

Principalul avantaj este versatilitatea, deoarece poți trece de la uscarea cu volum la bucle sau la un aspect mai neted fără să schimbi aparatul de bază. Capetele de ondulare cu flux de aer orientat în ambele direcții facilitează modelarea șuvițelor, iar cele trei setări permit ajustarea procesului de coafare; totuși, rezultatul depinde și de lungimea, textura și starea părului. Nu sunt precizate în informațiile disponibile puterea exactă, temperatura maximă, greutatea aparatului sau performanța comparativă a fiecărui capăt, astfel că aceste aspecte merită verificate înainte de cumpărare, mai ales dacă ai părul gros sau dificil de coafat. Cui i se potrivește: Setul de coafare multifuncțional pentru îndreptare, uscare și ondulare este potrivit persoanelor care își aranjează frecvent părul acasă și vor să experimenteze cu mai multe stiluri fără să investească în aparate separate pentru fiecare tip de coafură. Poate fi util și pentru cei care își doresc un kit ușor de depozitat sau de luat în călătorii, datorită genții incluse. Este o opțiune de luat în calcul dacă prioritatea ta este versatilitatea, însă merită să verifici dacă accesoriile și performanța aparatului corespund tipului tău de păr și rezultatelor pe care vrei să le obții.

2. Tuns și îngrijire acasă: retușuri pentru păr și barbă cu un aparat fără cablu

Dacă vrei să-ți întreții singur tunsoarea sau barba între vizitele la frizer, aparatul Velform Haircutter poate fi o soluție practică pentru rutina de îngrijire de acasă. Designul fără fir îți oferă libertate de mișcare, iar pieptenele de ghidare reglabil permite alegerea mai multor lungimi de tăiere, pentru ajustarea părului, a bărbii și a perciunilor, pentru față.

CORDLESS GROOMING Velform Haircutter: aparat de tuns fără fir pentru păr și barbă Aparatul dispune de un motor de 7.200 de rotații pe minut, patru lungimi de tăiere cu pieptenele de ghidare (8, 11, 14 și 17 mm) și o autonomie declarată de aproximativ 35 de minute. Capul de tăiere detașabil facilitează întreținerea, iar pachetul include o perie de curățare și un adaptor de încărcare. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă și unde apar limitele: Principalul avantaj este posibilitatea de a întreține acasă atât părul, cât și barba, fără a depinde de un cablu în timpul utilizării. Cele patru lungimi selectabile sunt utile pentru tunsori simple și pentru păstrarea unei lungimi uniforme, însă distanțele disponibile pot fi limitative pentru cei care doresc tranziții precise sau fade-uri complexe. Fără pieptenele de ghidare, aparatul permite o tăiere foarte scurtă, dar nu este precizată lungimea minimă exactă; de asemenea, autonomia de aproximativ 35 de minute poate fi suficientă pentru retușuri și sesiuni scurte, dar mai puțin convenabilă pentru utilizări îndelungate.

Principalul avantaj este posibilitatea de a întreține acasă atât părul, cât și barba, fără a depinde de un cablu în timpul utilizării. Cele patru lungimi selectabile sunt utile pentru tunsori simple și pentru păstrarea unei lungimi uniforme, însă distanțele disponibile pot fi limitative pentru cei care doresc tranziții precise sau fade-uri complexe. Fără pieptenele de ghidare, aparatul permite o tăiere foarte scurtă, dar nu este precizată lungimea minimă exactă; de asemenea, autonomia de aproximativ 35 de minute poate fi suficientă pentru retușuri și sesiuni scurte, dar mai puțin convenabilă pentru utilizări îndelungate. Cui i se potrivește: Gadgetul Velform este potrivit persoanelor care preferă să-și întrețină singure tunsoarea și barba, celor care au nevoie de retușuri între vizitele la frizer sau celor care caută un aparat simplu pentru îngrijirea regulată a părului facial. Este o opțiune de luat în calcul pentru utilizări obișnuite, fără pretenții de frizerie profesională, mai ales dacă apreciezi libertatea oferită de un dispozitiv fără fir. Dacă îți dorești tunsori elaborate, reglaje foarte fine ale lungimii sau o autonomie mai mare, merită să verifici dacă specificațiile aparatului corespund acestor nevoi.

3. Epilare acasă și în deplasare: o soluție practică pentru picioare

Dacă vrei să îndepărtezi rapid firele de păr nedorite, fără să folosești apă, spumă sau cremă de ras, Velform Amazing Legs poate fi o alternativă practică pentru rutina de îngrijire a picioarelor. Designul compact și capetele flexibile sunt concepute pentru a urmări conturul corpului, inclusiv în zone precum genunchii și gleznele, iar formatul reîncărcabil îl face ușor de luat în călătorii.

TRAVEL FRIENDLY Velform Amazing Legs: epilator reîncărcabil pentru îndepărtarea părului de pe picioare cu capăt placat cu aur Dispozitivul are patru capete circulare flexibile, cu suprafață hipoalergenică placată cu aur de 18 karate, și o lumină LED integrată pentru observarea firelor fine. Funcționează fără apă sau produse de ras, se reîncarcă prin USB și include un adaptor de alimentare, o perie de curățare și o husă de transport. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă și unde apar limitele: Principalul avantaj este ușurința în utilizare, deoarece dispozitivul poate fi folosit fără pregătirea pielii cu apă sau cremă de ras, iar capetele flexibile sunt concepute pentru a urmări contururile picioarelor. Lumina LED poate ajuta la identificarea firelor mai puțin vizibile, însă afirmațiile privind îndepărtarea complet nedureroasă și absența iritațiilor nu pot fi garantate pentru toate tipurile de piele și de păr. Nu sunt precizate autonomia bateriei, timpul de încărcare sau eficiența în cazul firelor foarte scurte ori groase, aspecte care merită verificate dacă intenționezi să folosești dispozitivul frecvent.

Cui i se potrivește: Epilatorul Velform poate fi potrivit persoanelor care caută o metodă simplă de îndepărtare a părului de pe picioare, fără utilizarea produselor de ras, precum și celor care își doresc un dispozitiv compact pentru călătorii sau retușuri rapide. Este o opțiune de luat în calcul dacă preferi o rutină de îngrijire comodă pentru corp și un aparat reîncărcabil, ușor de transportat. Dacă ai pielea sensibilă sau te confrunți frecvent cu iritații după îndepărtarea părului, este recomandat să verifici instrucțiunile producătorului și să testezi dispozitivul pe o zonă mică înainte de utilizarea extinsă.

4. Sprâncene bine definite acasă: conturare și îngrijire a părului facial

Dacă vrei să-ți întreții forma sprâncenelor fără să apelezi de fiecare dată la pensetă sau la un salon, Roxy Perfect Brows poate fi un accesoriu practic pentru rutina de îngrijire personală pentru față. Dispozitivul este conceput atât pentru conturarea sprâncenelor, cât și pentru îndepărtarea firelor fine de pe alte zone ale feței, precum buza superioară, obrajii și bărbia.

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PRECISION GROOMING Roxy Perfect Brows: aparat 2 în 1 pentru sprâncene și părul facial fin Dispozitivul include un cap îngust pentru conturarea sprâncenelor, un cap interschimbabil pentru îndepărtarea părului facial și o lumină LED pentru vizibilitate sporită în timpul utilizării. Capul de ras este placat cu aur de 18 karate, iar aparatul funcționează fără fir, cu baterii, și are un design rezistent la stropire. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă și unde apar limitele: Principalul avantaj al acestui gadget multifuncțional este versatilitatea, deoarece același dispozitiv poate fi folosit pentru definirea sprâncenelor și pentru îndepărtarea firelor fine din mai multe zone ale feței. Capul îngust și lumina LED pot facilita lucrul de precizie, însă rezultatul depinde de îndemânarea utilizatorului, iar mișcările trebuie să fie controlate pentru a evita subțierea excesivă a sprâncenelor. Nu sunt precizate tipul și numărul bateriilor necesare, autonomia sau costurile de înlocuire a acestora, iar rezistența la stropire nu înseamnă neapărat că aparatul poate fi scufundat în apă ori curățat sub jet.

Principalul avantaj al acestui gadget multifuncțional este versatilitatea, deoarece același dispozitiv poate fi folosit pentru definirea sprâncenelor și pentru îndepărtarea firelor fine din mai multe zone ale feței. Capul îngust și lumina LED pot facilita lucrul de precizie, însă rezultatul depinde de îndemânarea utilizatorului, iar mișcările trebuie să fie controlate pentru a evita subțierea excesivă a sprâncenelor. Nu sunt precizate tipul și numărul bateriilor necesare, autonomia sau costurile de înlocuire a acestora, iar rezistența la stropire nu înseamnă neapărat că aparatul poate fi scufundat în apă ori curățat sub jet. Cui i se potrivește: Gadgetul versatil 2 în 1 Roxy este potrivit persoanelor care preferă să-și întrețină singure sprâncenele și vor să aibă la îndemână un dispozitiv compact pentru retușuri rapide. Poate fi util și celor care doresc să îndepărteze firele fine de pe buza superioară, obraji sau bărbie fără să folosească penseta pentru fiecare fir în parte. Este o opțiune de luat în calcul pentru întreținerea regulată a aspectului facial, mai ales dacă îți dorești un aparat multifuncțional, ușor de manevrat; pentru o formă complexă a sprâncenelor, însă, este important să lucrezi treptat și să nu te bazezi exclusiv pe lumină și pe capul de precizie pentru a obține simetria dorită.

Mai multă grijă pentru tine, mai puțin timp pierdut: simplifică-ți rutina de îngrijire cu gadgetul potrivit

Nu trebuie să-ți transformi baia într-un salon ca să-ți simplifici rutina de îngrijire: să ai grijă de felul în care arăți. Uneori, un aparat de coafat versatil, un dispozitiv pentru întreținerea părului și a bărbii sau un gadget compact pentru epilare și conturarea sprâncenelor pot face diferența dintre o rutină mai complicată și una mai ușor de gestionat.

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Cele patru gadgeturi de beauty din ghid răspund unor nevoi diferite, iar alegerea potrivită nu depinde neapărat de numărul funcțiilor, ci de cât de utile sunt acestea în viața de zi cu zi. Gândește-te ce ai vrea să rezolvi mai ușor, compară avantajele și limitele fiecărui dispozitiv, stabilește clar care sunt nevoile tale și verifică prețul și disponibilitatea actualizate înainte de a lua o decizie.

Ai găsit gadgetul potrivit care ți-ar putea simplifica rutina? Accesează pagina produsului prin linkul aferent, consultă oferta în timp real și verifică dacă funcțiile sale corespund așteptărilor tale. Iar dacă încă eziți, începe cu nevoia pe care vrei să o rezolvi: mai multă flexibilitate la coafare, retușuri mai ușoare pentru păr și barbă sau o soluție practică pentru îngrijirea personală acasă.