 Te-ai răzgândit după cumpărăturile de Black Friday? Ce drepturi ai și cum recuperezi banii | adevarul.ro
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Te-ai răzgândit după cumpărăturile de Black Friday? Ce drepturi ai și cum recuperezi banii

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Black Friday este perioada în care românii vânează reduceri la telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, haine și produse pentru casă. Însă o comandă nu înseamnă întotdeauna și o achiziție fără probleme. Produsul poate să nu corespundă descrierii, să ajungă deteriorat, să se defecteze după câteva zile sau pur și simplu cumpărătorul să se răzgândească.

Cineva verifică datele atașate coletului pe care i l-a adus un curier
Coletele se pot deteriora în timpul transportului Foto: Magnific

În astfel de situații, este important de știut că reducerile nu anulează drepturile consumatorilor. Produsele cumpărate online beneficiază de aceleași reguli privind returul și garanția legală ca orice altă achiziție, indiferent dacă au fost cumpărate la preț întreg sau în cadrul unei campanii promoționale.

Există însă diferențe importante între dreptul legal de retragere, garanția pentru produsele defecte și facilitățile suplimentare oferite voluntar de magazine. În plus, atunci când comanda este plasată pe o platformă de tip marketplace, trebuie verificat cine este, în realitate, vânzătorul produsului.

Ai 14 zile să returnezi produsul dacă te-ai răzgândit

Una dintre cele mai importante protecții pentru cumpărătorii online este dreptul de retragere din contract. Potrivit legislației europene și naționale, consumatorul poate renunța la o achiziție făcută la distanță în termen de 14 zile, fără să fie obligat să justifice decizia.

În cazul cumpărăturilor online, termenul de 14 zile începe, de regulă, din ziua în care cumpărătorul sau o persoană desemnată de acesta intră în posesia produsului.

Prin urmare, dacă un client comandă un televizor de Black Friday și, după ce îl primește, decide că nu îl mai dorește, poate solicita retragerea din contract în termenul legal. Nu trebuie să demonstreze că produsul este defect sau că magazinul a greșit cu ceva.

Există însă și excepții. Dreptul de retragere nu se aplică tuturor categoriilor de produse. Printre situațiile exceptate se numără bunurile personalizate sau realizate după specificațiile cumpărătorului, anumite produse de igienă care au fost desigilate și conținutul digital pentru care a început furnizarea, în condițiile prevăzute de lege.

Un alt aspect important: dreptul legal de retragere de 14 zile se aplică achizițiilor la distanță, nu automat produselor cumpărate direct din magazinele fizice. În cazul cumpărăturilor din magazin, comerciantul poate accepta returul voluntar, în condițiile propriei politici comerciale.

Cine plătește transportul pentru retur

Faptul că un consumator are dreptul să returneze un produs nu înseamnă automat că magazinul trebuie să suporte și costul transportului.

În cazul retragerii dintr-un contract online, consumatorul poate fi obligat să plătească transportul pentru returnarea produsului, dacă magazinul l-a informat în prealabil despre această obligație. Dacă vânzătorul s-a angajat să suporte costurile sau nu a informat clientul că acestea îi revin, regulile sunt diferite.

De aceea, înainte de a plasa o comandă, este recomandat ca utilizatorii să verifice politica de retur a magazinului, inclusiv dacă produsele pot fi returnate prin curier, în magazinele fizice sau la punctele de ridicare.

Unele magazine oferă condiții mai avantajoase decât minimul prevăzut de lege. De exemplu, Flanco a anunțat pentru campania sa de Black Friday 2026 retur gratuit timp de 45 de zile. Aceasta este o facilitate comercială suplimentară, nu termenul legal general aplicabil tuturor magazinelor.

În cât timp trebuie să primești banii înapoi

După ce consumatorul anunță că se retrage din contract, comerciantul trebuie să ramburseze sumele încasate în cel mult 14 zile de la momentul în care a fost informat despre decizie.

Totuși, în cazul produselor fizice, magazinul poate amâna rambursarea până când primește bunurile înapoi sau până când consumatorul prezintă dovada că le-a expediat, luându-se în considerare momentul care intervine primul.

În principiu, banii trebuie restituiți prin aceeași metodă de plată folosită la cumpărare, dacă utilizatorul nu acceptă în mod expres o altă variantă. Comerciantul nu poate percepe comisioane pentru rambursare.

Pentru a evita eventualele dispute, cumpărătorii ar trebui să păstreze confirmarea cererii de retur, dovada expedierii coletului, factura și corespondența cu magazinul. Aceste documente pot fi utile dacă rambursarea întârzie sau dacă vânzătorul contestă returnarea.

Ce faci dacă produsul cumpărat de Black Friday se strică

Returul în 14 zile nu trebuie confundat cu garanția legală de conformitate. Cele două drepturi au scopuri diferite.

Dreptul de retragere îi permite cumpărătorului să renunțe la achiziție chiar dacă produsul nu are nicio problemă. Garanția legală intervine atunci când bunul este defect, nu funcționează corespunzător sau nu corespunde caracteristicilor prezentate de comerciant.

În România, produsele noi cumpărate de la comercianți beneficiază, în general, de o garanție legală de conformitate de doi ani. Aceasta se aplică și produselor cumpărate la reducere, inclusiv celor achiziționate în timpul campaniei Black Friday.

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Astfel, dacă un client cumpără un laptop la jumătate de preț, iar acesta se defectează din cauza unei neconformități în perioada de garanție, magazinul nu poate refuza soluționarea reclamației doar pentru că produsul a fost cumpărat la promoție.

În funcție de situație, consumatorul poate solicita repararea sau înlocuirea produsului fără costuri suplimentare. Dacă aceste soluții nu sunt posibile sau nu sunt oferite în condițiile legii, se poate ajunge la reducerea prețului ori la rambursarea banilor.

Este important de reținut că garanția legală este asigurată de vânzător, nu trebuie confundată cu o eventuală garanție comercială oferită suplimentar de producător.

Ai cumpărat de pe Marketplace? Verifică cine este vânzătorul

Una dintre cele mai importante verificări înainte de o comandă de Black Friday este identificarea comerciantului care vinde efectiv produsul.

Pe platformele de tip marketplace, aceeași pagină poate găzdui produse vândute direct de operatorul platformei și produse comercializate de firme partenere. În al doilea caz, contractul de vânzare este, de regulă, încheiat cu acel comerciant terț.

Acest lucru contează mai ales atunci când apare o problemă cu produsul. Dacă bunul a fost vândut de un partener, acesta este, în principiu, responsabil pentru respectarea obligațiilor privind garanția și conformitatea. Platforma poate oferi un mecanism propriu de reclamații sau retur, dar cumpărătorul trebuie să știe cui îi adresează solicitarea legală.

Înainte de a plasa comanda, utilizatorii ar trebui să verifice mențiunea „Vândut de”, numele firmei, datele de contact și statutul vânzătorului. Legislația europeană obligă platformele să informeze consumatorii dacă oferta provine de la un comerciant profesionist sau de la o persoană fizică.

Diferența este esențială: protecția specifică legislației consumatorilor se aplică atunci când achiziția este făcută de la un comerciant profesionist. Dacă produsul este vândut de o persoană fizică, cumpărătorul nu beneficiază automat de aceleași drepturi privind retragerea și garanția legală.

Ce trebuie să faci dacă produsul ajunge deteriorat sau nu corespunde comenzii

În cazul în care coletul ajunge deteriorat, produsul este incomplet sau bunul primit nu corespunde descrierii, cumpărătorul trebuie să contacteze cât mai repede comerciantul.

Este recomandat să păstreze ambalajul și să fotografieze produsul, coletul și eventualele deteriorări. Factura, confirmarea comenzii și fotografiile pot reprezenta dovezi utile în cazul unei reclamații.

Comerciantul răspunde pentru deteriorarea produsului în timpul transportului până în momentul în care consumatorul intră în posesia acestuia. Prin urmare, dacă produsul ajunge spart sau deteriorat, clientul trebuie să se adreseze vânzătorului, nu să accepte automat ideea că problema trebuie rezolvată exclusiv cu firma de curierat.

În cazul în care magazinul refuză să respecte drepturile consumatorului, acesta poate depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Pentru problemele legate de comercianți din alte state ale Uniunii Europene, poate fi solicitat și sprijinul Centrului European al Consumatorilor din România.

ANPC a publicat în 2026 și un ghid dedicat comerțului online, care explică regulile privind contractele la distanță, retururile, garanțiile, livrarea, reclamațiile și siguranța plăților.

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Ce campanii de reduceri au magazinele online și retailerii în 2026

Black Friday nu se desfășoară în România într-o singură zi. Magazinele își stabilesc propriile perioade promoționale, unele lansând campanii încă din octombrie, iar altele păstrând reducerile pentru luna noiembrie.

Printre principalele campanii anunțate pentru 2026 se numără:

  • Altex, Media Galaxy și Brico – campania Black Friday se desfășoară între 29 octombrie și 18 noiembrie, în trei etape.
  • Flanco – campania a început pe 22 octombrie și se încheie pe 30 noiembrie. Ofertele sunt introduse în trei etape, atât online, cât și în magazinele fizice.
  • evoMAG – campania Black Friday are loc între 29 octombrie și 15 noiembrie.
  • Fashion Days – campania este programată între 1 și 8 noiembrie.
  • eMAG – evenimentul principal de Black Friday este programat pentru vineri, 6 noiembrie.
  • Dedeman – reducerile sunt programate între 6 și 15 noiembrie, atât online, cât și în magazine.
  • Dr. Max – campania este programată între 6 și 8 noiembrie, online, în aplicație și în farmacii.
  • Help Net – reducerile sunt anunțate pentru perioada 6–15 noiembrie.
  • Farmacia Tei – campania este programată între 14 și 18 noiembrie.
  • Notino – campania de Black Friday se desfășoară între 26 octombrie și 29 noiembrie, cu valuri suplimentare de reduceri pe 6 și 27 noiembrie.
  • Bonami – campania este programată între 26 octombrie și 30 noiembrie.
  • Unvinpezi.ro – campania are loc între 23 octombrie și 15 noiembrie, cu reduceri la vinuri.
  • Komoder – campania este programată între 6 și 8 noiembrie, pentru fotolii de masaj și produse complementare.

În plus, Black Friday internațional este programat pentru 27 noiembrie 2026, iar Cyber Monday pentru 30 noiembrie. Aceste date pot aduce noi campanii și reduceri la magazinele care urmează calendarul internațional.

Mai multe informații despre campaniile magazinelor online pot fi citite aici.

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