 Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a intrat în secvența de pornire. Reluarea funcționării este estimată pentru marți | adevarul.ro
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Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a intrat în secvența de pornire. Reluarea funcționării este estimată pentru marți

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Ministerul Energiei anunță că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie, iar intrarea în funcțiune este estimată marți, 10 noiembrie.

Reactoare Cernavodă
Reactoarele nucleare de la Cernavodă Foto: Adevărul

Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, a transmis Ministerul Energiei.

Conform sursei citate, intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026.

Producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național, scrfie Mediafax.

Reactorul 1 a fost reconectat la rețea. Repornirea Unității 1 a fost programată după ce, în urma verificărilor făcute de specialiști s-a constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire.

Prima unitate de la Cernavodă a fost închisă, din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie.Centrala de la Cernavodă, oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.  

„Ne bucurăm că nivelul Dunării ne-a permis reconectarea Unității 1 la rețea. Această perioadă ne-a aratăt că trebuie să ne pregătim pentru scenarii extreme, tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice, și vom analiza cu toată seriozitatea măsurile de adaptare necesare. Le mulțumesc colegilor care au rămas mobilizați pe întreaga perioadă a opririi și au asigurat, în fiecare moment, securitatea nucleară a instalațiilor. Profesionalismul și dedicarea echipei Nuclearelectrica față de misiunea de a asigura energie curată pentru România sunt garanția că mergem înainte cu încredere”, a declarat Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica, într-un comentariu la solicitarea Mediafax, după repornirea unității 1.

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