Sărbătoarea Sfântului Andrei a strâns în jurul ei o mulțime de tradiții, multe păstrate din vremuri străvechi, cu posibile origini precreștine. Ungerea ușilor și ferestrelor cu usturoi, de teama strigoilor, aflarea ursitului și superstițiile legate de lupi sunt printre cele mai cunoscute.

Icoana Sfântului Andrei și două elemente asociate sărbătorii: lupul și usturoiul. Foto: Wikipedia, Pixabay cu foto Ben Kerckx și Andreas Bodio

Sfântul Andrei, celebrat în fiecare an la 30 noiembrie, este considerat ocrotitorul românilor. Potrivit tradiției creștine, apostolul ar fi propovăduit creștinismul și în ținuturile de la Dunărea de Jos, în actuala Dobrogea.

În jurul sărbătorii religioase, românii au păstrat însă o mulțime de credințe populare, unele dintre ele considerate de etnologi rămășițe ale unor ritualuri precreștine. Etnologul Tudor Pamfile, autor al mai multor culegeri de tradiții și credințe ale poporului român, remarca, în urmă cu peste un secol, cât de numeroase erau obiceiurile arhaice legate de sărbătorile creștine. El oferea exemplul unui învățător din Muscel care, în 1909, relata că însemnase într-un caiet, pe parcursul unui an, peste o sută de sărbători pe care le considera păgânești, respectate de femeile din sate prin diferite interdicții de muncă.

„Bate la ochi, întâi de toate, ştearsa faţă creştinească ce o au toate sărbătorile noastre, chiar şi acelea al căror nume ni l-a dat biserica; însă ca datină şi ca literatură orală, poporul a împrumutat de la biserică foarte puţin”, arăta Tudor Pamfile.

Etnologul observa că românii le-au atribuit sfinților însușiri ieșite din comun și au îmbogățit sărbătorile religioase cu legende, superstiții și practici magice, menite să răspundă temerilor și nevoilor cotidiene ale oamenilor.

„Aceste creațiuni populare copleşesc textele şi învăţăturile religiei creştine, care rămân aproape înecate, cu toată oficialitatea de care se bucură. Poporul român, ca şi toate popoarele creştine, sunt creştine aproape numai cu numele, prin practicarea câtorva semne, despre care adesea nici nu-şi dau seama. Dacă religia creştină propovăduieşte o singură credinţă, cea în ajutorul lui Dumnezeu, oricine va recunoaşte că e prea puţin; toate religiile şi-o au, mai sporită, înainte de cea creştină şi după primirea creştinismului. E prea neîndestulătoare pentru acoperirea tuturor nevoilor, şi-a zis poporul”, afirma Tudor Pamfile.

Sărbătoarea Sfântului Andrei a păstrat atât tradiții creștine, dar și o mulțime de vechi credințe populare, care de-a lungul timpului s-au armonizat cu acestea.

Ce legende sunt asociate nopții de 29 spre 30 noiembrie

Noaptea Sfântului Andrei era considerată, conform unor credințe vechi, una dintre cele mai primejdioase din an. Se spunea că atunci strigoii ies din morminte, au puteri neobișnuite și pot face rău oamenilor și animalelor.

„Atunci ies din morminte şi au cea mai mare putere. Sug sângele animalelor şi beau laptele vacilor, mănâncă inimile oamenilor şi le sug sângele”, scria Tudor Pamfile, în volumul „Sărbătorile la români” (1913).

Alte legende arătau că sufletele unor oameni adormiți în noaptea Sfântului Andrei puteau părăsi trupurile acestora, luând înfățișarea unor animale. Dacă trupurile le erau mutate în timpul somnului, sufletele nu mai puteau reveni în ele, iar oamenii mureau, potrivit superstițiilor consemnate de etnolog.

Lupul era un alt simbol al sărbătorii. În tradiția populară, se credea că în ziua de 30 noiembrie animalul dobândește puteri deosebite, devenind mai agil și mai primejdios.

„Ziua Sfântului Andrei se mai cheamă şi Ziua Lupului sau Gădineţul Şchiop, serbându-se pretutindeni cu nelucru, ca să nu strice lupii vitele şi mai ales oile şi caprele. Primejdia este însă nu numai pentru vite, ci şi pentru oamenii care ar îndrăzni a pleca la drumuri în această zi, când porneşte lupăria”, arăta Tudor Pamfile.

Potrivit etnologului Ion Ghinoiu, calendarul popular al românilor era structurat pe două mari anotimpuri: iarna, patronată de lup, personificare a întunericului și frigului, și vara, patronată de cal, personificare a luminii și căldurii.

Perioada cuprinsă între 14 noiembrie și 7 decembrie era bogată în sărbători, ritualuri și practici magice dedicate lupilor. Una dintre cele mai importante era Sântandrei (30 noiembrie), sărbătoare asociată în calendarul popular și lui Filip cel Mare sau Filip cel Șchiop, căpetenia mitică a lupilor.

Unii etnologi au asociat tradițiile din noaptea Sfântului Andrei cu presupusul An Nou Dacic, o sărbătoare care ar fi marcat trecerea de la toamnă la iarnă și moartea și renașterea simbolică a timpului calendaristic.

„La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie apare, în calendarul popular, cea mai mare concentrare a sărbătorilor și obiceiurilor dedicate lupului (Ovidenia, Sântandrei, Noaptea Strigoilor, Moș Nicolae, Zilele Bubatului, Varvara). Atunci supraviețuiește un scenariu ritual de moarte și renaștere a timpului calendaristic, probabil Anul Nou dacic”, arăta etnologul Ion Ghinoiu.

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Unul dintre ritualurile arhaice consemnate de acesta era bocetul Andreiului. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, fetele boceau o păpușă confecționată din cârpe, care ar fi simbolizat, în interpretarea etnologului, moartea vechiului an.

De ce este folosit usturoiul în obiceiurile populare

Una dintre cele mai cunoscute tradiții din noaptea Sfântului Andrei este folosirea usturoiului pentru protejarea locuințelor și a gospodăriilor de spiritele rele.

În credințele populare, usturoiului îi erau atribuite puteri magice, fiind considerat un mijloc de alungare a strigoilor și de apărare împotriva forțelor supranaturale.

„În zilele când se ştie că umblă strigoii, la Andreiu de iarnă mai ales, să mănânce toată lumea usturoi, să se ungă pe la toate încheieturile cu usturoiu, să ungă crucile ferestrelor, uşile, gura cuptorului, coarnele vitelor şi îndeobşte toate lucrurile din gospodărie cu usturoiu, căci de usturoiu strigoii fug în toate părţile”, scria Tudor Pamfile, în „Sărbătorile la români” (1913).

Ritualurile de protejare a gospodăriilor cu usturoi nu erau practicate doar în noaptea Sfântului Andrei. Ele erau întâlnite și la Ovidenie (21 noiembrie), sărbătoarea creștină a Intrării Maicii Domnului în Biserică, asociată în calendarul popular cu numeroase credințe arhaice.

„Întrucât se credea că în noaptea Filipului cel Mare strigoii circulă fără opreliște, se ungeau cu usturoi cercevelele ferestrelor, tocurile ușilor, vatra și cuptorul, care comunicau prin horn cu exteriorul”, arăta etnologul Ion Ghinoiu, în „Dicționar de mitologie română” (Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013).

Ușile, ferestrele și hornurile reprezentau posibile căi de pătrundere în locuințe ale ființelor supranaturale, potrivit acestor credințe. Ungerea lor cu usturoi avea astfel rolul simbolic de a ridica o barieră împotriva răului.

Un alt obicei era „păzitul usturoiului”. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, tinerii se adunau și se închideau într-o casă, unde petreceau într-o atmosferă asemănătoare celei de Revelion.

Usturoiul păzit în această noapte era considerat înzestrat cu puteri deosebite. Oamenii îl păstrau și îl purtau asupra lor atunci când plecau la drum lung sau la negustorie, pentru a fi feriți de primejdii.

Alte tradiții în noaptea de Sf. Andrei

Noaptea Sfântului Andrei era considerată favorabilă farmecelor de dragoste, aflării ursitului și prezicerii viitorului.

Fetele nemăritate recurgeau la numeroase ritualuri pentru a afla dacă se vor căsători în anul următor. Unele își puneau busuioc sub pernă, în speranța că își vor visa viitorul soț, în timp ce altele foloseau oglinzi, lumânări sau apa din fântâni.

„În seara de către sfântul Andrei fetele şi văduvele îşi fac pe ursită, vrăjind de dragoste, de peţire, căutându-şi de noroc sau făcându-şi farmece de răutate, care trebuie să se lipească de duşmani şi de casele lor”, scria Tudor Pamfile.

În unele regiuni, fetele mergeau noaptea la fântână, unde aprindeau o lumânare păstrată de la Paști, pe care o coborau până aproape de suprafața apei. Se credea că în apa luminată putea să apară chipul viitorului soț.

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Un alt obicei, descris de etnologul Ion Ghinoiu, presupunea pregătirea unor colaci în mijlocul cărora fetele sădeau câte un cățel de usturoi. Colacii erau păstrați timp de o săptămână într-un loc călduros. Dacă usturoiul încolțea, fata urma să aibă, potrivit superstiției, noroc la căsătorie.

Alte tinere ascultau, în toiul nopții, cântecul cocoșilor, crezând că din direcția din care acesta se auzea aveau să le sosească pețitorii. Unele mergeau desculțe prin gospodărie, iar cea care se înțepa prima urma să se mărite cel mai curând, potrivit credințelor populare.

În noaptea Sfântului Andrei, românii încercau să afle și cât de norocoși vor fi în anul următor. Un ritual consemnat de Tudor Pamfile presupunea măsurarea a nouă ceșcuțe de apă, turnate într-un vas așezat sub icoană. Dacă dimineața cantitatea de apă părea mai mare, chiar și cu o singură picătură, omul avea să fie norocos.

Printre cele mai cunoscute tradiții de Sfântul Andrei se numără și punerea grâului la încolțit. Felul în care acesta creștea până la Anul Nou era interpretat ca un semn al belșugului și norocului din anul următor.

Românii puneau și crenguțe de măr în apă, iar înmugurirea și înflorirea lor erau considerate semne favorabile.

Sărbătoarea era însoțită și de numeroase interdicții. Oamenii nu măturau locuințele, nu aruncau gunoiul, nu coseau, nu prelucrau lâna și nu împrumutau lucruri din gospodărie, de teama bolilor, a necazurilor și a atacurilor lupilor.

„De casa al cărui stăpân şi stăpână nu muncesc în această zi lupul nu se poate apropia. De aici se spune că poţi să munceşti în orice zi, cât de mare, numai în această zi să serbezi”, scria Tudor Pamfile.

Tot în noaptea Sfântului Andrei se făceau previziuni despre vreme. Dacă luna era plină și cerul senin, se credea că iarna va fi blândă. În schimb, ninsoarea, ploaia și cerul întunecat ar fi vestit o iarnă grea, cu zăpezi abundente.