Centrala Cernavodă se pregătește să revină în sistem. Data și condițiile avansate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță

Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă evoluția debitului Dunării se menține conform prognozelor actuale, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Reactorul 1 a fost oprit controlat în iulie, iar Reactorul 2 în august Foto: FB Nuclearelectrica

Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, ministrul a precizat că reluarea producției de energie depinde de condițiile hidrologice, după ce cele două reactoare au fost oprite controlat în această vară din cauza nivelului scăzut al Dunării.

„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru”, a spus ministrul pentru sursa citată.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, debitul fluviului a crescut în ultimele săptămâni, ceea ce permite estimări mai optimiste privind repornirea instalațiilor:

„Cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”.

Ministrul a avertizat însă că o schimbare a condițiilor meteo sau hidrologice poate modifica calendarul estimat.

„Orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului, adică să pornim mai repede sau, din contră, să discutăm nu de două săptămâni, poate de 7-10 zile sau mai mult.”

În baza evaluărilor actuale, oficialul estimează că primul reactor ar putea reveni în funcțiune la jumătatea lunii viitoare:

„În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față se mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”.

Reactoarele au fost oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării

Centrala Nucleară de la Cernavodă, care operează două reactoare nucleare de producere a energiei electrice, a fost nevoită să reducă și ulterior să oprească activitatea în vara acestui an din cauza debitului extrem de redus al Dunării, sursa de apă utilizată pentru răcirea instalațiilor.

Reactorul 1 a fost oprit controlat la 28 iulie, iar Reactorul 2 la 13 august, pe fondul condițiilor hidrologice nefavorabile.

Autoritățile urmăresc acum evoluția debitului fluviului pentru a decide calendarul exact al repunerii în funcțiune a reactoarelor, una dintre cele mai importante surse de energie electrică ale României.