Soluțiile propuse pentru alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă: ce lucrări sunt pregătite pe Dunăre

Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final privind soluțiile pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare, actuale și viitoare, ale centralei de la Cernavodă. Printre măsurile propuse se numără suplimentarea aportului de apă la priza de răcire a centralei, continuarea dragajului pe Dunărea Veche și extinderea obiectivelor proiectului Bala II, în contextul debitelor extrem de scăzute ale fluviului.

Centrala de la Cernavodă Foto: Shuterstock

Comitetul interministerial Bala, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 278/2026, a aprobat un set de recomandări care presupun implicarea mai multor instituții cu atribuții pe Dunăre. Măsurile sunt structurate pe termen scurt, mediu și lung și urmăresc atât asigurarea apei necesare funcționării centralei nucleare, cât și îmbunătățirea navigabilității și protejarea circulației piscicole.

Ce lucrări sunt propuse pe Dunăre

Pe termen scurt, Comitetul recomandă mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei nucleare de la Cernavodă.

O altă măsură vizează continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creșterea debitului pe acest braț al fluviului și îmbunătățirea condițiilor de navigație.

„Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei și continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creșterea debitului pe acest braț și pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație”, se arată în raportul aprobat.

Proiectul Bala II ar putea avea obiective extinse

În cadrul reuniunii au fost prezentați și indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii.

Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină cont de debitele extrem de scăzute înregistrate în acest an. Totodată, obiectivele lucrărilor ar urma să fie extinse, astfel încât acestea să răspundă mai multor nevoi legate de funcționarea centralei nucleare și de gestionarea resurselor de apă ale Dunării.

„Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină seama de debitele extrem de scăzute din acest an și să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcționării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unități, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulația piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi și soluții pentru stânca Pârjoaia”, potrivit recomandărilor comitetului.

Astfel, proiectul Bala II ar urma să contribuie la asigurarea apei necesare funcționării centralei, inclusiv în perspectiva exploatării tuturor celor patru unități, dar și la îmbunătățirea navigabilității pe Dunărea Veche și la susținerea circulației peștilor.

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Printre obiectivele avute în vedere se numără și redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi, precum și identificarea unor soluții pentru stânca Pârjoaia.

Soluții pe termen lung pentru reactoarele 3 și 4

Pe termen lung, Comitetul recomandă ca proiectarea unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă să țină cont de situația hidrologică din 2026.

De asemenea, urmează să fie analizate soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei, astfel încât necesarul de apă să poată fi acoperit și în condiții hidrologice dificile.

Coordonare între instituțiile cu atribuții pe Dunăre

O altă recomandare vizează continuarea coordonării interinstituționale la nivel înalt, inclusiv în etapa de execuție a lucrărilor.

Comitetul propune utilizarea unui set comun de date și a modelărilor hidraulice, astfel încât cerințele și interesele instituțiilor implicate să fie reflectate în lucrările și contractele derulate pe Dunăre, în limitele competențelor legale ale fiecăreia.

„Comitetul recomandă, totodată, continuarea coordonării interinstituționale la nivel înalt, inclusiv în faza de execuție, pe baza unui set comun de date și a modelărilor hidraulice, astfel încât cerințele și interesele convergente ale instituțiilor să fie reflectate, în limitele competențelor legale ale fiecăreia, în lucrările și contractele derulate pe Dunăre”, se mai precizează în raport.

Dunărea, aproape de limita operațională la Cernavodă

Necesitatea identificării unor soluții suplimentare vine în contextul debitelor reduse ale Dunării.

În urmă cu câteva zile, debitul fluviului la intrarea în țară era sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar nivelul apei la Cernavodă se situa foarte aproape de limita operațională de-262 de centimetri, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare.

Recomandările Comitetului interministerial Bala urmăresc corelarea intervențiilor de pe Dunăre cu necesarul de apă al centralei nucleare de la Cernavodă, atât pentru funcționarea reactoarelor existente, cât și în perspectiva dezvoltării capacităților de producție a energiei nucleare.