Unitatea 1 de la Cernavodă intră în retehnologizare. Reactorul va funcționa încă 30 de ani

Unitatea 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă intră într-un amplu proces de modernizare a sistemelor de control și siguranță, în cadrul proiectului prin care durata de exploatare a reactorului urmează să fie prelungită cu încă 30 de ani.

Unitatea 1 de la Cernavodă intră într-un amplu proces de modernizare. Foto: Adevărul

Compania ABB a fost selectată de Ansaldo Nucleare, contractorul de servicii de inginerie, achiziții și construcție al proiectului, pentru furnizarea tehnologiei necesare modernizării sistemelor de control și siguranță ale Unității 1.

Proiectul prevede înlocuirea sistemelor existente cu o nouă infrastructură de control, care va include un sistem de control distribuit, un sistem de oprire de urgență și soluții de securitate cibernetică. Sunt incluse, de asemenea, lucrări de inginerie și testare pentru integrarea noilor sisteme în infrastructura existentă.

Modernizarea sistemelor de control și siguranță face parte din proiectul mai amplu de retehnologizare a Unității 1, care are ca obiectiv prelungirea duratei de exploatare cu încă 30 de ani.

Unitatea 1 funcționează din 1996

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost pusă în funcțiune în 1996, după mai mulți ani de lucrări la centrala construită pe baza tehnologiei canadiene CANDU-6. Unitatea a fost conectată pentru prima dată la Sistemul Energetic Național în luna iulie 1996 și a intrat în exploatare comercială în decembrie același an.

Reactoarele CANDU-6 au o durată de exploatare proiectată de aproximativ 30 de ani. Pentru Unitatea 1, primul ciclu de exploatare se apropie astfel de finalul perioadei pentru care a fost proiectată instalația.

Retehnologizarea urmărește trecerea Unității 1 într-un nou ciclu de exploatare, pentru încă 30 de ani. Potrivit Nuclearelectrica, noua perioadă de funcționare este prevăzută să înceapă în jurul anului 2030, după finalizarea lucrărilor și repunerea unității în funcțiune.

Proiectul presupune lucrări ample, inclusiv înlocuirea unor componente și sisteme importante ale reactorului. Una dintre operațiunile principale este retubarea reactorului, proces prin care sunt înlocuite tuburile de presiune care fac parte din sistemul nuclear al unei unități CANDU.

Unitatea 1 a produs energie electrică timp de aproape trei decenii, în timp ce Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat în exploatare comercială în 2007. Cele două unități au fiecare o putere instalată de aproximativ 700 MW.

Reactorul a fost oprit în 2026 și din cauza nivelului scăzut al Dunării

Înaintea lucrărilor de retehnologizare, Unitatea 1 a trecut în 2026 printr-o oprire planificată pentru lucrări de mentenanță și verificări.

Ulterior, reactorul a fost oprit din nou, în luna iulie, de această dată din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a fost deconectată controlat de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie, pe fondul secetei severe și al nivelului fără precedent de scăzut al fluviului.

Reactorul 1 de la Cernavodă va fi retehnologizat cu 240 milioane de euro

Apa Dunării este utilizată în sistemele de răcire ale centralei, iar procedurile de operare prevăd oprirea unității în cazul în care condițiile hidrologice ajung la niveluri care pot afecta funcționarea în siguranță.

Ce se schimbă la Unitatea 1

Modernizarea sistemelor de control și siguranță va acoperi mai multe componente ale infrastructurii tehnologice a centralei.

Printre acestea se află sistemul de control distribuit, sistemul de oprire de urgență pentru anumite funcții de siguranță și soluțiile de securitate cibernetică. Proiectul include și funcțiile aferente generatoarelor diesel de rezervă.

Sistemele furnizate pentru modernizare vor avea, printre altele, rolul de a asigura controlul și monitorizarea proceselor centralei și de a susține funcțiile de siguranță ale unității.

La Unitatea 2 de la Cernavodă sunt deja utilizate sisteme ABB, instalate odată cu punerea acesteia în funcțiune în 2007.

„Acest proiect reprezintă un pas important în ceea ce privește siguranța și performanța Unității 1, prelungindu-i durata de exploatare”, a declarat Daniela Gentile, CEO al Ansaldo Nucleare.

La rândul său, Per Erik Holsten, președintele diviziei Energy Industries a ABB, a afirmat că modernizarea sistemelor de control și siguranță este importantă pentru funcționarea pe termen lung a centralelor nucleare.

Un nou ciclu de exploatare

Retehnologizarea Unității 1 este unul dintre cele mai importante proiecte de investiții derulate la Cernavodă. Obiectivul este ca reactorul să poată continua să producă energie după încheierea primului său ciclu de exploatare, în urma unor lucrări ample de modernizare și înlocuire a componentelor.

Potrivit Nuclearelectrica, proiectul este conceput pentru prelungirea duratei de exploatare cu încă 30 de ani, începând din 2030.

Unitatea 1 și Unitatea 2 de la Cernavodă asigură împreună o parte importantă din producția de electricitate a României. Energia nucleară reprezintă, în funcție de producția celorlalte surse și de consumul din sistem, aproximativ o cincime din producția de electricitate a țării.

Prin retehnologizarea Unității 1, capacitatea existentă de producție nucleară urmează să fie menținută pentru un nou ciclu de exploatare, în paralel cu proiectele României pentru dezvoltarea unor noi capacități nucleare.