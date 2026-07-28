Seceta oprește un reactor al centralei de la Cernavodă. Dunărea a ajuns la un minim istoric

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi deconectată marți, la ora 11:00, după ce debitul Dunării a scăzut puternic din cauza secetei. Autoritățile dau asigurări că alimentarea cu energie și securitatea nucleară nu sunt afectate.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național marți, la ora 11:00, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă, a anunțat luni seară Nuclearelectrica.

Compania precizează că măsura este una preventivă și este luată în conformitate cu procedurile aplicabile în situații de secetă severă, pe baza celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

„Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă”, se arată în comunicatul transmis de Nuclearelectrica.

Reprezentanții companiei explică faptul că, atunci când parametrii asociați nivelului scăzut al fluviului se apropie de limitele admise pentru exploatare, sunt aplicate măsuri operaționale pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv oprirea unuia sau chiar a ambelor reactoare, dacă situația o impune.

„Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Menținerea Unității 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului”, precizează compania.

Ministerul Energiei: Nu există riscuri pentru alimentarea cu energie

Ministerul Energiei a transmis că decizia a fost luată în contextul în care debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.630 metri cubi pe secundă la Cernavodă.

Potrivit ministerului, consumul de energie estimat pentru această săptămână este de aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai mic decât în săptămânile precedente, pe fondul perioadei concediilor.

Producția internă este estimată între 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară va fi acoperită prin importuri realizate în condiții comerciale.

Autoritățile dau asigurări că nu există riscuri privind alimentarea cu energie electrică și că facturile consumatorilor casnici nu vor crește, deoarece prețurile sunt stabilite prin contractele în vigoare.

În plus, marți urmează să primească aprobarea pentru intrarea în exploatare comercială noi capacități energetice cu o putere totală de 324 MW, dintre care 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar 148 MW provin din parcuri fotovoltaice și eoliene.

Alte 990 MW se află în diferite etape de finalizare a documentației necesare pentru punerea în funcțiune.

Debitul Dunării, mult sub media obișnuită

Potrivit celei mai recente prognoze a INHGA, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va rămâne între 1.600 și 1.650 metri cubi pe secundă până la începutul lunii august.

Valorile sunt cu mult sub media multianuală pentru această perioadă, care este de aproximativ 4.700 mc/s în iulie și 3.900 mc/s în august.

Cel mai mic debit al Dunării înregistrat la intrarea în România a fost consemnat în 1985, când fluviul avea 1.400 metri cubi pe secundă, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.

Conform datelor Transelectrica, marți, la ora 9:25, producția de energie electrică a României era de 6.585 MW, iar energia nucleară asigura 1.243 MW, reprezentând aproape 19% din producția totală.