Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național, după oprirea planificată începută în luna mai

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost reconectată duminică dimineață la Sistemul Energetic Național, după finalizarea programului de oprire planificată început pe 10 mai, a anunțat compania Nuclearelectrica.

Potrivit companiei, în perioada în care reactorul a fost oprit au fost desfășurate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, testări obligatorii specifice opririlor planificate, precum și activități de implementare a unor modificări de proiect.

„Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiții de siguranță pentru personalul centralei, public și mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, se arată în comunicatul companiei.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată la 10 mai 2026.

Reactorul a fost pus în funcțiune în anul 1996 și, potrivit Nuclearelectrica, a contribuit până în prezent la evitarea emisiilor a aproximativ 145 de milioane de tone de dioxid de carbon și a livrat în siguranță peste 149 de milioane MWh de energie electrică, înregistrând un factor de capacitate de peste 90%.

Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate instalată de 700 MW, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești, producător de combustibil nuclear pentru reactoarele de tip CANDU 6.