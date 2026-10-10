Unde mai merg românii în vacanță și ce destinații pierd teren. Bilanțul turismului după primele opt luni

Turismul românesc a recuperat o parte din pierderi în august, când sosirile și înnoptările au crescut față de anul trecut, însă bilanțul primelor opt luni arată că românii călătoresc mai puțin în țară. În timp ce litoralul a avut o revenire puternică, iar numărul turiștilor străini este în creștere, stațiunile montane, balneare și Delta Dunării au pierdut din atractivitatea pentru turiștii români.

Delta Dunării a atras mai mulți turiști străini în 2026, comparativ cu 2025 Foto: Shutterstock

Litoralul a fost principalul motor al revenirii din august, iar turiștii străini au avut o evoluție mai bună decât cei români.

Potrivit datelor INS, în luna august 2026, în structurile de primire turistică din România au fost înregistrate aproximativ 2,27 milioane de sosiri, în creștere cu 9% față de august 2025. Numărul înnoptărilor a ajuns la aproximativ 5,64 milioane, cu 10,2% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.

În primele opt luni ale anului, datele INS indică aproximativ 9,76 milioane de sosiri, cu 0,7% mai multe decât în perioada similară din 2025, și aproximativ 21,18 milioane de înnoptări, în creștere cu 0,1%.

Creșterea totală ascunde însă o evoluție diferită între turiștii români și cei străini.

Românii, încă pe minus după primele opt luni

Potrivit unei analize a BIBI Touroperator, realizată pe baza datelor INS, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate aproximativ 7,91 milioane de sosiri ale turiștilor români, cu 1,4% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Înnoptările românilor au scăzut cu 1,9%, până la aproximativ 17,38 milioane.

Tour-operatorul estimează că lipsesc, față de primele opt luni din 2025, aproximativ 114.500 de sosiri și 341.600 de înnoptări ale turiștilor români.

În august însă, românii au revenit. Sosirile turiștilor români au crescut cu 8%, iar înnoptările cu 9,3% față de august 2025.

În același timp, turiștii străini au avut o evoluție mai bună. Analiza BIBI pe baza datelor INS indică o creștere de 10,8% a sosirilor și de 10,4% a înnoptărilor turiștilor străini în primele opt luni.

Litoralul a recuperat puternic în august

Litoralul a fost principalul câștigător al lunii august. Stațiunile de la mare au concentrat 40,7% dintre sosirile turiștilor români în august 2026, față de 35,1% în august 2025. Au fost aproximativ 783.000 de sosiri ale românilor pe litoral în august 2026, față de circa 626.000 în august 2025.

La nivelul primelor opt luni, datele INS plasează județul Constanța pe primul loc în România, cu 1.862.026 de sosiri și 5.757.983 de înnoptări. Constanța concentrează astfel 19,1% din sosirile și 27,2% din înnoptările înregistrate la nivel național.

De la Brașov la Teleorman

Diferențele dintre județe rămân însă foarte mari chiar dacă excludem Constanța, care beneficiază de avantajul litoralului. În august, datele INS indică 154.283 de sosiri în Brașov, în timp ce în Teleorman au fost înregistrate 556 de sosiri. Diferența dintre cele două județe este de aproape 277 de ori.

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Comparația arată cât de concentrată rămâne activitatea turistică în România. Sunt câteva destinații consacrate care atrag volume foarte mari de turiști, în timp ce alte județe înregistrează fluxuri turistice extrem de reduse.

În primele opt luni, potrivit INS, Brașovul a înregistrat aproximativ 878.300 de sosiri, situându-se după Constanța și București în clasamentul național.

Muntele, balnearele și Delta pierd din ponderea turiștilor români

În august, stațiunile montane au concentrat 14,4% din sosirile turiștilor români, față de 15,7% în august 2025.

Și stațiunile balneare au pierdut din pondere: de la 8,7% la 7,9%. În cazul Deltei Dunării și al județului Tulcea, ponderea sosirilor românilor a coborât de la 1,9% la 1,6%. Au fost aproximativ 31.000 de sosiri ale românilor, față de aproape 34.000 în aceeași lună a anului trecut, echivalentul unei scăderi de circa 9%.

Pe segmentul internațional, situația este diferită. Sosirile turiștilor străini în stațiunile montane au crescut cu aproximativ 11% în primele opt luni, iar cele din stațiunile balneare cu 5,8%. În Tulcea, numărul turiștilor străini aproape s-a dublat, arată analiza tour-operatorului, crescând de la 4.729 la 9.453.

„August a mai recuperat din pierderi, dar nu a dus turismul intern pe plus”

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, spune că evoluția din august nu a fost suficientă pentru a compensa pierderile din primele luni.

„August a mai recuperat din pierderi, dar nu a dus turismul intern pe plus. Datele INS confirmă ce am văzut in datele BIBI Touroperator: românii au revenit la mare, însă creșterea nu a acoperit scăderile din primele luni. Dacă voucherele ar fi rămas la 1.600 de lei, am fi avut un rezultat mult mai bun, mai ales la capetele de sezon”, spune Voican.

Reprezentantul ANAT atrage atenția și asupra necesității promovării României pe piețele externe. „Fără promovare serioasă în străinătate, nu putem cere rezultate spectaculoase. Incoming-ul crește, dar prea încet față de ce ar putea oferi România. Nu ajunge să avem locuri frumoase. Trebuie să știm să le vindem”, a mai punctat Voican.

Turismul crește, dar piața internă nu s-a recuperat. Potrivit INS, durata medie a șederii în primele opt luni a fost de aproximativ 2,2 zile pentru turiștii români și 2,1 zile pentru turiștii străini, iar gradul net de utilizare a locurilor de cazare a fost de 29,3%.

Imaginea de ansamblu este, astfel, una cu două viteze: turismul românesc a crescut ușor la nivel general, litoralul a recuperat puternic în august, iar numărul turiștilor străini este în creștere. Piața internă în schimb rămâne pe minus după primele opt luni ale anului.