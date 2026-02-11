10 milioane de euro pentru promovarea destinațiilor turistice - Ministerul Economiei lansează un nou program de finanțare

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro.

„Mă bucur să anunţ că, în timp scurt, am reuşit să pornim finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziţie OMD-urilor din ţară un buget de zece milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcţiona eficient şi în avantajul promovării destinaţiilor turistice pe care le reprezintă. Programul funcţionează pe un mecanism transparent, iar ghidul este disponibil pentru consultare publică pe site-ul MEDAT", a scris Darău într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinaţiei, să coordoneze centrele de informare şi să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori.

„Până acum, bugetele destinate organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) erau direcţionate, în mare parte, către proiecte de infrastructură turistică. Funcţionarea efectivă a organizaţiilor - adică exact componenta care face diferenţa în dezvoltarea unei destinaţii - rămânea adesea subfinanţată. Acum, în parteneriatul (pentru această finanţare) dintre o organizaţie de management al destinaţiei şi o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei. Este condiţia de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real", a explicat ministrul.

Acesta a precizat că mecanismul de finanţare a fost gândit şi în beneficiul localităţilor mici.

„Am ţinut cont şi de diferenţele din teren. Localităţile mici, care nu au bugete mari pentru promovare, trebuie să poată construi o strategie pentru turism fără a porni în acest demers cu un dezavantaj structural. De aceea, mecanismul de finanţare este gândit astfel încât să le ofere o şansă reală", a arătat ministrul.

El spune că au fost simplificate şi procedurile administrative.

„Printr-o singură cerere de finanţare pot fi incluse mai multe investiţii, astfel încât energia să fie investită în cât mai puţine hârtii şi să fie îndreptată către cât mai multe proiecte. Turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinaţie, iar organizaţiile de management al destinaţiei au exact acest rol: să construiască o direcţie, să pună o destinaţie pe hartă şi să coordoneze promovarea şi serviciile pentru turişti. Lucrăm zi de zi pentru a creea şi a facilita cele mai bune condiţii pentru ca acestea să aibă succes. Mai este mult până departe", a mai scris Irineu Darău pe reţeaua de socializare.