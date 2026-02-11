search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

10 milioane de euro pentru promovarea destinațiilor turistice - Ministerul Economiei lansează un nou program de finanțare

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro.

Ministrul Economiei, Irineu Darău
Ministrul Economiei, Irineu Darău. Foto arhivă

Mă bucur să anunţ că, în timp scurt, am reuşit să pornim finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziţie OMD-urilor din ţară un buget de zece milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcţiona eficient şi în avantajul promovării destinaţiilor turistice pe care le reprezintă. Programul funcţionează pe un mecanism transparent, iar ghidul este disponibil pentru consultare publică pe site-ul MEDAT", a scris Darău într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinaţiei, să coordoneze centrele de informare şi să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori.

„Până acum, bugetele destinate organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) erau direcţionate, în mare parte, către proiecte de infrastructură turistică. Funcţionarea efectivă a organizaţiilor - adică exact componenta care face diferenţa în dezvoltarea unei destinaţii - rămânea adesea subfinanţată. Acum, în parteneriatul (pentru această finanţare) dintre o organizaţie de management al destinaţiei şi o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei. Este condiţia de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real", a explicat ministrul.

Acesta a precizat că mecanismul de finanţare a fost gândit şi în beneficiul localităţilor mici.

Am ţinut cont şi de diferenţele din teren. Localităţile mici, care nu au bugete mari pentru promovare, trebuie să poată construi o strategie pentru turism fără a porni în acest demers cu un dezavantaj structural. De aceea, mecanismul de finanţare este gândit astfel încât să le ofere o şansă reală", a arătat ministrul.

El spune că au fost simplificate şi procedurile administrative.

Printr-o singură cerere de finanţare pot fi incluse mai multe investiţii, astfel încât energia să fie investită în cât mai puţine hârtii şi să fie îndreptată către cât mai multe proiecte. Turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinaţie, iar organizaţiile de management al destinaţiei au exact acest rol: să construiască o direcţie, să pună o destinaţie pe hartă şi să coordoneze promovarea şi serviciile pentru turişti. Lucrăm zi de zi pentru a creea şi a facilita cele mai bune condiţii pentru ca acestea să aibă succes. Mai este mult până departe", a mai scris Irineu Darău pe reţeaua de socializare. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Certificatul de cazier judiciar electronic în 2026. Cum îl obții gratuit, pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Sfaturile medicale de pe TikTok, Facebook sau Instagram îți pot pune viața în pericol!
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea