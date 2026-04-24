Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Undă verde pentru două proiecte majore ale Transelectrica: interconectarea cu Moldova și cea mai lungă linie electrică din România, între Ardeal şi Moldova

Guvernul a aprobat două hotărâri pentru două investiții majore ale Transelectrica: o nouă interconectare energetică între România și Republica Moldova și construirea celei mai lungi linii electrice aeriene din țară, între Ardeal şi Moldova.

Cea mai lungă linie electrică din România a primit undă verde. FOTO: Transelectrica

În şedinţa de joi, 23 aprilie, Guvernul a aprobat două hotărâri care permit continuarea unor investiții considerate strategice pentru sistemul național de transport al energiei electrice. Astfel, actele normative aprobă amplasamentele necesare și permit declanșarea procedurilor de expropriere pentru terenurile aflate pe traseul a două linii electrice considerate de interes naţional, o etapă esențială înaintea obținerii autorizațiilor de construire și a începerii efective a lucrărilor.

Interconectare cu Republica Moldova

Primul proiect vizează realizarea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV între Suceava și Bălți, menită să creeze o legătură directă între sistemele energetice ale României și Republica Moldova.

Pentru autorități, această investiție are o miză care depășește granițele celor două state, deoarece va permite creșterea schimburilor de energie, va consolida securitatea alimentării cu electricitate în regiune și va sprijini integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană, potrivit comunicatului transmis de Transelectrica.

Segmentul de pe teritoriul României va avea aproximativ 93 de kilometri, va traversa 17 localități din județele Suceava și Botoșani și va include 302 stâlpi de înaltă tensiune.

Contractul pentru proiectarea și execuția acestei linii a fost semnat în martie 2025, în urma unei licitații publice, iar valoarea sa se ridică la 133,4 milioane de lei fără TVA.

Lucrările au fost atribuite asocierii formate din Electromontaj SA și ELM Electromontaj Cluj SA, iar durata totală estimată a proiectului este de 52 de luni.

Pentru județul Botoșani, proiectul are și o semnificație aparte, deoarece este pentru prima dată când această zonă va fi conectată direct la rețeaua electrică de transport a țării.

În paralel, este analizată și posibilitatea construirii unei stații electrice de 400/110 kV, care ar putea deschide noi oportunități pentru investiții industriale și energetice în nord-estul țării.

Cea mai lungă linie electrică din România

Al doilea proiect aprobat de Guvern este linia electrică aeriană de 400 kV Gădălin-Suceava, o investiție care va deveni cea mai lungă linie electrică din România.

Cu o lungime de aproximativ 260 de kilometri, noua infrastructură va traversa județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, precum și 40 de localități, legând direct Transilvania de Moldova printr-un nou coridor energetic de mare capacitate.

Proiectul presupune montarea a 988 de stâlpi de înaltă tensiune, dintre care 967 vor fi construiți de la zero, într-una dintre cele mai dificile zone de relief din țară, pe traseul Carpaților Orientali.

Contractul pentru această lucrare a fost semnat în august 2025, tot cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, iar valoarea investiției este de 688,3 milioane de lei fără TVA.

Durata totală de implementare este estimată la 69 de luni. Importanța acestei linii depășește însă dimensiunea sa impresionantă, deoarece ea va închide inelul energetic de 400 kV din nordul României și va permite transportul mai eficient al energiei produse în special din surse regenerabile, inclusiv din viitoarele parcuri eoliene și fotovoltaice din estul țării.

Aprobarea acestor două hotărâri vine la doar câteva săptămâni după ce Executivul a acordat același statut de importanță națională altor două investiții majore ale Transelectrica, respectiv: LEA 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud și LEA 400 kV Timișoara – Arad, care face parte din etapa III a proiectului de investiții Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara - Sãcãlaz – Arad, mai notează Transelectrica.

