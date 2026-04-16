Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul

Transelectrica propune 8 măsuri concrete pentru stimularea investițiilor reale și disciplinarea racordării noilor capacități de producție

Publicat:

Transelectrica a propus 8 măsuri concrete pentru stimularea investițiilor reale și disciplinarea racordării noilor capacități de producție, a informat compania, precizând că acestea sunt fundamentate pe experiența directă în dezvoltarea și operarea rețelei electrice de transport.

Stație Transelectrica
Transelectrica propune 8 măsuri concrete pentru stimularea investițiilor. Foto Transelectrica

Acestea vizează atât stimularea investițiilor reale în noi capacități de producție, cât și asigurarea unui cadru predictibil și riguros, care să permită integrarea în rețea a proiectelor viabile și mature, în scopul asigurării funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN), în condiții de siguranță, stabilitate și continuitate. Astfel, Transelectrica a formulat și transmis către ANRE un set de 8 propuneri concrete de modificare a Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public:

1. Reevaluarea întăririlor de rețea înainte de Punerea în Funcțiune a centralelor

Lucrările de întărire identificate în urma analizelor de sistem să fie reevaluate înainte de punerea în funcțiune a capacităților de producție și capacitățile să fie operate în funcție de necesitatea din SEN.

2. Clarificarea regimului de proprietate asupra terenurilor

Terenurile aferente lucrărilor de întărire specifice (inclusiv lucrările dintre punctul de racordare și punctul de delimitare, terenul necesar pentru extindere stație existentă) trebuie să fie deținute în proprietate, și nu în superficie, încă de la semnarea contractului de racordare, pentru a permite transferul acestora în patrimoniul Operatorului de Rețea.

3. Eliminarea tarifului de indici pentru lucrările de întărire

Acest tarif nu reflectă în mod constant costuri reale sau beneficii directe pentru utilizatori sau pentru instalațiile electrice, fiind necesară eliminarea sa.

4. Respectarea strictă a termenelor contractuale

În cazul prelungirii contractului de racordare, dacă utilizatorul nu depune cererea și documentele necesare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare, proiectul se clasează.

5. Limitarea modificărilor contractuale și introducerea unor criterii de progres

Contractul de racordare poate fi modificat sau prelungit de cel mult două ori, cu condiția constituirii garanțiilor aferente și a demonstrării, la încheierea actelor adiționale la contractele de racordare, a unui progres real: dovada achitării a minimum 25% din valoarea echipamentelor achiziționate sau dovada realizării a minimum 10% din lucrările instalațiilor de utilizare.

6. Clarificarea aplicabilității termenelor pentru autorizații

Utilizatorul are obligația de a obține autorizația de înființare aferentă capacității de producere a energiei electrice, inclusiv pentru cogenerare și pentru instalațiile de stocare la locul de producere/consum, în termen de cel mult 12 luni de la încheierea contractului de racordare și 18 luni de la emiterea Avizului Tehnic de Racordare. Regulamentul trebuie să clarifice dacă această prevedere se aplică și Avizelor Tehnice de Racordare și contractelor de racordare emise anterior intrării în vigoare a prezentului Ordin.

7. Reglementarea realizării lucrărilor de întărire de către utilizatori

Regulamentul stabilește clar condițiile în care utilizatorii pot realiza, din fonduri proprii și la solicitarea acestuia, lucrări de întărire incluse deja în Planul de Dezvoltare al Operatorului de Rețea.

8. Introducerea unei garanții la momentul solicitării capacității

Constituirea de către utilizatori a unei garanții financiare, exprimate pe MW, încă din prima etapă, cea a depunerii cererii de alocare a capacității. Această măsură este fundamentală pentru descurajarea proiectelor speculative și pentru asigurarea unor estimări realiste ale necesarului de dezvoltare a rețelei.

Transelectrica consideră că actualizarea și corelarea cadrului de reglementare este prioritară pentru asigurarea unei aplicări unitare și nediscriminatorii a regulilor de racordare. În același timp, aceste măsuri contribuie la disciplinarea investițiilor și la stimularea proiectelor coerente, cu grad ridicat de maturitate, care pot fi integrate eficient în rețea.

Experiența acumulată în aplicarea reglementărilor în vigoare evidențiază necesitatea armonizării legislației secundare cu prevederile legislației primare, precum și introducerea unor mecanisme clare care să încurajeze respectarea termenelor de implementare a noilor capacități de producție.

În ultimii cinci ani, într-o colaborare productivă cu ANRE, Transelectrica a transmis constant propuneri și observații în acest sens, astfel încât să poată fi dezvoltat un cadru de reglementare care să susțină investițiile sustenabile și să consolideze siguranța Sistemului Electroenergetic Național.

