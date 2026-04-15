Ilie Bolojan anunță măsuri dure în energie: „Avem rețele blocate de proiecte speculative”. Garanțiile pentru investitori ar putea crește semnificativ

Cancelaria Prim-ministrului a transmis către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei un punct de vedere oficial în cadrul dezbaterii privind modificarea regulilor de stabilire a garanțiilor financiare pentru racordarea la rețeaua electrică.

Măsura vizează dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, eoliene și alte capacități de producție, care sunt obligați să depună garanții atunci când solicită accesul la rețea.

Propunerea inițială a ANRE prevede majorarea garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, pentru a reduce numărul proiectelor care ocupă capacitate în rețea fără a fi realizate. Totuși, Cancelaria consideră că această creștere nu este suficientă.

În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung să fie finalizate, ceea ce indică existența unui fenomen speculativ semnificativ în piața energiei.

Garanții mai mari pentru a elimina proiectele „fantomă”

Executivul propune două variante alternative pentru creșterea garanțiilor:

o garanție fixă de 30 euro pentru fiecare kW instalat;

o formulă mixtă: 50% din tariful de racordare plus 20 euro/kW instalat.

Ambele variante sunt gândite pentru a descuraja proiectele neserioase, fără a bloca investițiile reale.

O altă schimbare importantă vizează momentul depunerii garanției, care ar urma să fie solicitată încă din faza cererii de racordare, nu ulterior, pentru a evita consumul inutil de resurse administrative.

De asemenea, se propun reguli clare privind gestionarea acestor garanții: executarea lor dacă proiectele sunt abandonate, returnarea etapizată a sumelor pe măsură ce investițiile avansează și raportarea publică periodică.

Modelul Spaniei, exemplu de disciplină în piață

Autoritățile române iau în calcul și modelul aplicat în Spania, unde dezvoltatorii sunt obligați să depună o garanție fixă de 40 euro/kW încă înainte de depunerea cererii de acces la rețea.

În lipsa acestei garanții, cererile nu sunt analizate, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse. Sistemul a dus la eliminarea rapidă a proiectelor neviabile și la deblocarea rețelelor.

Ilie Bolojan: „Prețurile ridicate sunt rezultatul unor blocaje și al speculei”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-o postare pe Facebook, că problemele din energie au dus la costuri mai mari pentru populație și economie.

„Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp”, a scris acesta.

Acesta a subliniat amploarea fenomenului speculativ: „Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative și nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioși.”

Premierul a precizat că scopul măsurilor este eliminarea acestor blocaje: „Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt.”

Cinci direcții majore de reformă în energie

Șeful Guvernului a anunțat și un plan mai amplu de reformă, bazat pe cinci direcții principale:

deblocarea investițiilor reale;

creșterea performanței companiilor de stat;

reducerea distorsiunilor din piață;

dezvoltarea capacităților de stocare;

susținerea investițiilor strategice.

„Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creștem producția de energie și să punem ordine în modul în care funcționează piața”, a declarat prim-ministrul.

În final, premierul a dat asigurări că efectele măsurilor ar putea fi resimțite relativ rapid:

„Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor românii trebuie să vadă o piață mai stabilă și prețuri mai corecte la energie, a mai declarat Bolojan.

Noile propuneri urmează să fie analizate în cadrul dezbaterii organizate de ANRE, iar eventualele modificări ar putea schimba semnificativ modul în care sunt dezvoltate proiectele energetice în România.