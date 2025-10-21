search
Marți, 21 Octombrie 2025
Transelectrica dă startul construcției a douã linii electrice aeriene de 400 kV care consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova

Publicat:

Transelectrica a demarat marți douã investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electricã Aerianã 400 kV Gãdãlin – Suceava și Linia Electricã Aerianã 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bãlți (MD), pe teritoriul României.

Linii electrice aeriene
Transelectrica a demarat marți două investiții majore

Prin aceste două lucrări de importanță majoră, Transelectrica închide Inelul de 400 kV din zona de nord a țării, o verigă puternică pentru creșterea securității energetice a României, și consolidează interconexiunea cu Republica Moldova.

Ștefăniță Munteanu, CEO Transelectrica: „Alături de partenerii contractuali, Transelectrica se angajează în realizarea unor investiții fanion ale României în sectorul energetic. Sunt două lucrări de anvergură mare și impact istoric, iar responsabilitatea pentru finalizarea acestora în condițiile asumate și la termen ne aparține, iar importanța strategică a celor două investiții ne obligă să dăm dovadă de cel mai înalt profesionalism. Închiderea inelului de 400 kV al României – pe zona de nord și o nouă interconexiune cu Republica Moldova reprezintă două deziderate ale României și în același timp creează oportunitatea de dezvoltare economică a de nord-est a țării”.

LEA 400 kV Gădălin – Suceava

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcție a Linia Electrică Aeriană (simplu circuit) 400 kV Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a fost semnat în luna august 2025, ca urmare a procedurii de licitație publică, cu Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA. Valoarea contractului este de 688,3 milioane de lei, fără TVA, cu o durată de execuție de 69 de luni, fiind realizat pe mai multe etape: proiectare, obținere/actualizare documentații necesare pentru obținerea autorizațiilor și avizelor, obținerea avizelor și autorizațiilor și execuție lucrări.

Linia Electrică Aeriană (simplu circuit) 400 kV Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN este un obiectiv de investiții de utilitate publică și de interes național, unul dintre cele 11 proiecte de investiții cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, în valoare de 492.452.329,63 de lei.

LEA 400 kV Gădălin – Suceava va închide magistrala energetică de 400 kV în zona de nord a țării, fiind una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură energetică națională, traversând un teren muntos extrem de dificil. Totodată Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava va fi linia cu cea mai mare lungime din România, respectiv 260 de kilometri și va conecta două regiuni geografice ale țării importante ale României: Ardealul și Moldova. Noua linie va străbate teritoriul a trei județe (Cluj, Bistrița – Năsăud și Suceava) și a 40 de localități.

Noua Linie Electrică Aeriană 400 kV Suceava – Gădălin va facilita integrarea centralelor eoliene ce urmează să fi construite în Moldova și Dobrogea, realizând în acest fel o nouă magistrală de evacuare a energiei electrice către nord – vestul României, dar și către țările vecine, aflate la vest de România, consolidând astfel buna funcționare a SEN. De asemenea, realizarea acestei investiții strategice a Transelectrica va avea un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea posibilităților de dezvoltare locală prin asigurarea unei căi alternative de alimentare a zonelor deficitare de energie electrice din nordul Transilvaniei și Moldova. Totodată, acest proiect de importanță strategică contribuie la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și, implicit, a alimentării cu energie electrică a consumatorilor la standarde ridicate de calitate și cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Citește și: Transelectrica a inaugurat noua stație electrică de transformare 400 kV Arefu

O nouă interconexiune cu Republica Moldova: LEA 400 kV Suceava – Bălți extinde infrastructura energetică, incluzând județul Botoșani pe harta națională a Rețelei Electrică de Transport

Contractul pentru proiectarea și execuția Liniei Electrice Aeriene 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Republica Moldova (MD) pentru porțiunea de pe teritoriul României a fost semnat în luna martie 2025, ca urmare a licitației publice. Lucrările au o valoare de 133,4 milioane de lei fără TVA și vor fi executate de Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA, cu o durată de 52 de luni.

Proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României reprezintă un obiectiv de investiții de importanță strategică care va facilita schimburile transfrontaliere de energie și va contribui la accelerarea integrării surselor regenerabile de energie din nord – estul țării.

Importanța strategică a acestui proiect rezidă nu numai din perspectiva celor două sisteme energetice naționale, dar și din perspectiva sistemului energetic european, asupra căruia actualul context internațional exercită o presiune semnificativă, necesitând acțiuni de consolidare în vederea asigurării alimentării cu energie electrică. Proiectul asigură securitatea energetică a Republicii Moldova prin intermediul diversificării surselor de aprovizionare, urmărind crearea premiselor integrării sale în piața unică europeană de energie și, în acest context, exprimând voința politică comună pentru examinarea soluțiilor posibile și realizarea proiectelor necesare schimbului de energie pe termen lung dintre România și Republica Moldova.

Proiectul de interconectare LEA 400 kV Suceava – Bălți va aduce beneficii importante sectoarelor energetice din ambele state, printre care:

• crearea premiselor dezvoltării producției de energie electrică din surse regenerabile din ambele state, prin dezvoltarea infrastructurii energetice necesare integrării energiei regenerabile în sistemele energetice naționale;

• extinderea pieței de energie electrică la nivelul UE și reducerea blocajelor în infrastructura energetică, printr-o flexibilitate și o sustenabilitate mai ridicată celor două sisteme energetice;

• siguranța alimentării cu energie electrică, prin creșterea interoperabilității și a operării coordonate a celor două sisteme energetice și prin diversificarea surselor.

Obiectivul principal al investiției este realizarea unei linii electrice de interconexiune de 400 kV între sistemele energetice ale României și Republicii Moldova, linie electrică care asigură interconectarea Republicii Moldova la Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energia Electrică (ENTSO-E).

Noua linie electrică aeriană de 400 kV Suceava – Bălți va străbate o distanță de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localități din județele Suceava și Botoșani. Cu 302 stâlpi de înaltă tensiune, acest proiect va completa un ax strategic Gădălin – Suceava – Bălți, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova și Republica Moldova.

Pentru județul Botoșani, investiția are o semnificație suplimentară: este pentru prima dată când teritoriul său va fi amplasată infrastructură energetică de înaltă tensiune. Corelat cu realizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Suceava – Bălți, Transelectrica și Delgaz Grid (operatorul de distribuție de energie electrică din zonă) au în vedere realizarea unei stații electrice de 400/110 kV în zona județului Botoșani. Astfel, județul va fi conectat la Rețeaua Electrică de Transport a României, fapt care deschide noi oportunități de dezvoltare economică și socială, prin facilitarea racordării de noi capacități de producție și a investitorilor din sectorul industrial și energetic.

Economie

Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Rușinea Casei Regale! Palatul i-ar putea retrage și titlul de Prinț, deși se acordă pe viață

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze