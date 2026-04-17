Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Când va fi pusă în funcțiune prima turbină a centralei de la Mintia, „unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României din ultimii 35 de ani”

Transelectrica anunță progrese în dezvoltarea noii centrale electrice cu ciclu combinat de la Mintia, unul dintre cele mai mari proiecte energetice din România, realizat în parteneriat cu Transgaz.

Transelectrica anunță progrese importante în dezvoltarea noii centrale electrice. FOTO: Facebook

Compania subliniază importanța investiției pentru sistemul energetic național.

„Unul dintre cele mai ambițioase și importante proiecte energetice ale României din ultimii 35 de ani, în care Transelectrica și Transgaz sunt parteneri strategici, se construiește la Mintia. Noua centrală electrică cu ciclu combinat Mass Mintia, considerată cea mai mare și mai modernă centrală pe gaz din Europa, se conturează ca o investiție de referință, cu impact major asupra securității energetice și stabilității Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis compania.

Reprezentanți ai conducerii Transelectrica, ai Transgaz, ai Ministerului Energiei și ai companiilor implicate în proiect au efectuat o vizită pe șantierul de la Mintia, urmată de o ședință de lucru.

„În continuarea vizitei, a avut loc o ședință de lucru dedicată analizării stadiului lucrărilor, progreselor recente înregistrate în implementarea proiectului și soluțiilor necesare pentru devansarea termenelor contractuale în ceea ce privește primul obiectiv, respectiv energizarea Turbinei cu Gaz 1 (TG 1)”, a precizat Transelectrica.

Potrivit companiei, termenul pentru finalizarea primei etape a fost devansat.

„Termenul devansat de finalizare, pentru prima etapă, asumat de Transelectrica împreună cu asocierea Electrimontaj Cluj - Energobit - executantul instalației de racordare a Centralei electrice cu ciclu combinat în stația electrică de transformare Mintia, este de 15 mai 2026”, a mai anunțat Transelectrica. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, dezvoltatorul Mass Global Energy Rom trebuie să finalizeze lucrările și testele pentru turbina TG1, să asigure personal autorizat și să finalizeze integrarea echipamentelor în sistemele de dispecerizare.

„Transelectrica reafirmă convingerea că, prin mobilizarea și cooperarea tuturor părților implicate, acest proiect strategic va fi realizat cu respectarea termenelor stabilite”, au spus reprezentații companiei. 

Compania subliniază că investiția este esențială pentru modernizarea sectorului energetic: „Noua centrală cu ciclu combinat Mass Mintia reprezintă una dintre cele mai importante inițiative actuale pentru modernizarea sectorului energetic românesc”.

Proiectul de la Mintia presupune o investiție de peste 1,2 miliarde de euro realizată în ultimii ani de compania Mass Global Energy Rom, care a cumpărat fosta termocentrală în 2022, cu aproximativ 91 de milioane de euro.

Noua centrală, construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune, ar urma să devină cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană, cu o capacitate instalată estimată la 1.700 MW. Producția de energie este programată să înceapă în 2026.

Vechea Termocentrală Mintia, cunoscută în trecut drept „Steaua de pe Mureș”, a funcționat timp de peste 50 de ani, însă a fost oprită definitiv în 2021 din cauza problemelor financiare, a lipsei cărbunelui și a imposibilității de a respecta normele de mediu.

Între timp, proiectul de retehnologizare a inclus echipamente de ultimă generație și lucrări de conectare la rețelele de gaze și energie electrică. De asemenea, Transgaz a început construcția conductei de alimentare, iar autoritățile au anunțat sprijin pentru racordarea centralei la rețeaua națională.

Pe termen mediu, investiția este gândită astfel încât să permită și tranziția către tehnologii pe bază de hidrogen, iar compania a anunțat și planuri pentru dezvoltarea unor capacități de stocare a energiei electrice.

