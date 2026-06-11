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Video Poliția din Belfast a primit „lista cu ținte” a extremiștilor cu câteva luni înainte de revoltele violente

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Un grup de monitorizare a avertizat în mod repetat Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI), în ultimele opt luni, că activiști anti-imigrație au distribuit adresele unor proprietăți care au fost ulterior vizate în violențele din această săptămână din Belfast.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

„Accountability Project Northern Ireland”, un grup de voluntari format vara trecută pentru a monitoriza activitatea anti-imigrație din mediul online, a transmis zeci de rapoarte către PSNI între noiembrie 2025 și iunie 2026, potrivit The Guardian.

Aceștia au semnalat o concentrare tot mai mare asupra locuințelor închiriate în regim de ocupare multiplă (HMO – case cu mai mulți chiriași) de către persoane anti-imigrație și de extremă dreapta, fenomen observat pentru prima dată în august 2025.

Așa-numitele „liste de ținte” cu adrese au circulat în rândul grupurilor de extremă dreapta încă din august 2025, iar o astfel de listă a fost transmisă PSNI în ianuarie 2026. Adresele respective s-au aflat printre locațiile vizate în recentele tulburări anti-imigrație din această săptămână.

Poliția a fost avertizată timp de luni de zile cu privire la adresele vizate FOTO Profimedia
Poliția a fost avertizată timp de luni de zile cu privire la adresele vizate FOTO Profimedia

Jurnaliștii de la The Guardian au văzut o captură de ecran a unui e-mail trimis în ianuarie unui inspector PSNI, care includea una dintre aceste liste. Activștii spun că o listă similară a circulat în această săptămână pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie. PSNI a avertizat anterior împotriva distribuirii adreselor de domiciliu, precizând că acest lucru a provocat familiilor și rezidenților „un nivel extrem de suferință emoțională”.

„Vor fi considerate ținte legitime”

Rapoartele trimise către PSNI s-au concentrat în special pe activitatea din zona Newtownabbey, la nord de Belfast, zonă aflată în centrul unora dintre cele mai grave incidente din ultimele zile. Vorbind la emisiunea „Today” de la BBC Radio 4, John Blair, membru al Adunării din partea Alliance pentru South Antrim, a declarat că zona a fost scena „unei mulțimi aflate într-o rampă de violență și distrugere”.

Rapoartele mai menționează o postare pe Facebook în care se afirma că locuințele din zona Glengormley „vor fi considerate ținte legitime și vor fi tratate ca atare”. Postarea continua: „Oricine este prins finanțând sau ajutând aceste animale să fie găzduite va fi considerat la fel de vinovat.”

Glengormley s-a numărat printre zonele afectate de tulburările anti-imigrație din ultimele zile, în contextul în care bărbați mascați au incendiat locuințe.

Activiștii antirasism și-au exprimat furia și frustrarea că avertismentele transmise pe parcursul mai multor luni nu au fost luate în considerare înainte de izbucnirea violențelor, în urma cărora au fost incendiate case și mașini, iar pe drumurile principale au fost instalate puncte de control cu caracter rasist.

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Un purtător de cuvânt al „Accountability Project Northern Ireland” a declarat: „Am văzut așa-numita listă de ținte care circulă în prezent în Belfast și am recunoscut-o imediat ca fiind aceeași listă transmisă PSNI în ianuarie. Faptul că îngrijorările legate de o escaladare au fost ridicate cu luni în urmă, iar unele dintre străzile menționate au fost acum atacate, ridică întrebări serioase dacă aceste avertismente au fost luate în considerare.”

Rapoartele trimise poliției de grupul de monitorizare au identificat figuri anti-imigrație și de extremă dreapta cunoscute rețelei și poliției, implicate în postări și demonstrații în fața unor proprietăți închiriate.

Grupul a avertizat în mod repetat că limbajul folosit în legătură cu locuințele vizate de către activiști anti-imigrație și de extremă dreapta devenea tot mai ostil și încărcat rasial, cu postări care prezentau solicitanții de azil și refugiații ca o amenințare și încurajau opoziția față de proprietăți despre care se credea că îi găzduiesc.

Casele a trei familii de români, vandalizate

Printre casele vandalizate în timpul violențelor din Belfast se numără și casele a trei familii de români. Ulterior, zeci de familii de români au plecat, miercuri, de acasă, unii cu avionul, alții cu mașinile, urmând ca în zilele următoare să plece și alții.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, joi, că toate persoanele de cetățenie română care au semnalat că au fost victime ale unor incidente de natură violentă în contextul protestelor din Belfast au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni și au fost relocate temporar, fie prin grija autorităților locale, în spații de cazare special amenajate, fie la reședințele unor persoane cunoscute, aflându-se în prezent în siguranță.

Violențele au izbucnit marți și au continuat miercuri pentru a doua noapte consecutiv în capitala Irlandei de Nord. Protestatari anti-imigrație au incendiat vehicule și locuințe, obligând mai multe familii să își părăsească casele. Poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă împotriva demonstranților mascați care au aruncat cu cărămizi, pietre și sticle.

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