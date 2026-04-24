„Ce înseamnă că premierul preia Energia”. Avertismentul unui expert după ce Bolojan a devenit interimar la Ministerul Energiei: 11 puncte critice

Preluarea interimatului Ministerului Energiei de către premierul Ilie Bolojan a generat o serie de reacții în rândul specialiștilor din domeniu, iar una dintre cele mai ample analize îi aparține lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Dumitru Chisăliță, la Interviurile "Adevărul". FOTO: Adevărul
Dumitru Chisăliță, la Interviurile "Adevărul". FOTO: Adevărul

Preluarea interimară a Ministerului Energiei de către premierul Ilie Bolojan este privită de specialiști ca un moment cu miză ridicată pentru întregul sistem energetic.

Într-o analiză amplă, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) și expert cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, avertizează că decizia poate deveni fie un moment de consolidare a controlului asupra sectorului, fie o etapă de improvizație administrativă cu efecte în lanț.

„În teorie, pare bine”

În viziunea sa, cheia nu este preluarea politică a portofoliului, ci capacitatea de execuție rapidă și coerentă, într-un sistem deja aflat sub presiune din cauza investițiilor întârziate, rețelelor suprasolicitate și tranzițiilor legislative în desfășurare.

„Ce înseamnă, de fapt, că premierul preia Energia. În teorie, pare bine, premierul are autoritate, poate tăia blocaje, poate forța colaborarea între ministere și poate impune disciplină companiilor de stat. În practică, însă, există un risc major: prim-ministrul nu are timp să fie și manager operațional de minister. Dacă Bolojan încearcă să conducă Energia din conferințe de presă și din cabinetul de la Palatul Victoria, interimatul va produce zgomot politic, nu rezultate. Singura formulă care poate funcționa este aceasta: premierul fixează 5-10 decizii strategice, iar un nucleu tehnic foarte dur din minister le execută zilnic”, spune preşedintele AEI.

Dumitru Chisăliță subliniază că Ministerul Energiei nu mai are nevoie de declarații politice, ci de coordonare operațională strictă, într-un moment în care România gestionează simultan investiții majore în nuclear, gaze, regenerabile, dar și probleme structurale de rețea și securitate energetică. În opinia sa, actualele provocări, de la problemele din sistem până la proiectele întârziate, nu pot fi gestionate eficient fără un mecanism clar de comandă și execuție.

În acest context, expertul propune ca premierul să își asume public limitările unui mandat interimar și să instituie rapid un comandament operațional săptămânal, cu participarea Ministerului Energiei, Transelectrica, ANRE și marilor producători precum Romgaz, Nuclearelectrica și Hidroelectrica.

„Primul lucru pe care ar trebui să-l facă dl Bolojan este să accepte public că nu poate conduce ministerul în regim normal și să instituie imediat un comandament operațional săptămânal… Nu pentru poză, ci pentru un tablou rece - stocuri, producție disponibilă, lucrări în întârziere, racordări blocate, litigii, scheme de sprijin, proiecte strategice și risc de derapaj la companiile de stat”, mai spune specialistul.

Fără o astfel de imagine de ansamblu, avertizează Dumitru Chisăliță, deciziile riscă să fie luate reactiv, pe baza simptomelor, nu a cauzelor reale. În acest sens, el consideră esențială și desemnarea unui coordonator executiv în minister, cu mandat clar de implementare, pentru a evita blocajele administrative generate de centralizarea excesivă.

Analiza sa merge însă mult mai departe, vizând întregul ecosistem energetic: de la tranziția pieței și protecția consumatorilor vulnerabili, până la infrastructura de transport, proiectele offshore din Marea Neagră și dezvoltările nucleare de la Cernavodă.

Cele 11 teze ale expertului privind energia

1. Premierul nu poate conduce operațional ministerul

Chisăliță avertizează că „nu are timp să fie și manager operațional de minister”, ceea ce face necesară delegarea clară a execuției către un nucleu tehnic stabil.

2. Controlul este prioritatea zero

Primul pas trebuie să fie un tablou real al sistemului energetic, actualizat săptămânal, cu stocuri, producție, blocaje, proiecte întârziate și riscuri sistemice.

3. Stabilizarea pieței, nu intervenții bruște

Piața energiei se află într-o tranziție sensibilă, iar protecția consumatorilor trebuie să fie țintită și sustenabilă, nu universală și costisitoare.

4. Rețeaua este veriga critică

Problema majoră nu este doar producția, ci capacitatea de transport și integrare, unde apar congestii și întârzieri în racordarea noilor capacități.

5. Investițiile trebuie măsurate prin execuție

Diferența dintre contracte semnate și proiecte finalizate rămâne una dintre marile vulnerabilități ale sistemului energetic.

6. Neptun Deep, proiect de stat, nu de discurs

Proiectul trebuie gestionat ca infrastructură strategică, nu ca simbol politic, cu accent pe integrare și valorificare economică reală.

7. Nuclearul nu este element decorativ

Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă trebuie urmărite strict tehnic, cu responsabilități clare și rapoarte de progres fără limbaj festiv.

8. „Băieții deștepți” se elimină prin audit, nu prin declaraţii

Problemele din companiile de stat nu se rezolvă prin declarații, ci prin audit, control contractual și evaluarea managementului.

9. Eficiența determină prețul energiei

Costurile reale sunt influențate de pierderi, ineficiență și administrare defectuoasă, nu doar de nivelul producției.

10. Investițiile proaste sunt costuri ascunse

Nu orice investiție este benefică; unele proiecte pot genera costuri mai mari pe termen lung decât lipsa lor.

11. Fără piață funcțională nu există energie ieftină

Intervențiile haotice distorsionează prețurile, iar stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru investiții.

Ce ar trebui „să livreze" premierul în primele 45 de zile

Expertul consideră că, într-un interval scurt, nu se poate vorbi despre reforme structurale, dar pot fi livrate rezultate concrete, verificabile:

1. Tablou operațional săptămânal al sistemului energetic: un document public, actualizat constant, cu producție, stocuri, proiecte blocate și riscuri.

2. Listă scurtă de proiecte critice: 10-15 proiecte majore, fiecare cu blocaj, instituție responsabilă, termen și persoană nominalizată.

3. Decizie clară privind protecția consumatorilor: stabilirea explicită a criteriilor: cine este protejat, cât primește și cine suportă costurile.

4. Pachet de urgență pentru rețele: măsuri pentru accelerarea investițiilor în transport și distribuție, cu termene publice și raportare lunară.

5. Raport real de progres pentru Neptun Deep și Cernavodă: stadiu, întârzieri, riscuri și decizii necesare, fără formulări politice.

6. Prime măsuri de curățenie în companiile de stat: audit al contractelor, evaluarea managementului și publicarea indicatorilor de performanță.

7. Mecanism operațional de coordonare: comandament săptămânal care produce decizii, nu doar discuții.

8. Semnal de stabilitate pentru piață: reguli clare, fără schimbări bruște și fără intervenții imprevizibile.

Ce NU ar trebui să facă premierul

Dumitru Chisăliță îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că există câteva greșeli majore care ar putea anula orice progres şi îi recomandă ce ar trebui să NU facă:

* să nu lanseze o nouă strategie energetică, în condițiile în care există deja documente oficiale (Strategia Energetică și PNIESC);

* să nu promită simultan ieftinire, investiții accelerate și protecție universală, pentru că aceste obiective sunt adesea contradictorii;

* să nu transforme autonomia energetică într-un slogan absolut, ignorând realitatea integrării europene;

* să nu confunde comunicarea cu execuția, adică anunțurile cu rezultatele;

*  nu mențină zona companiilor de stat neschimbată, fără audit și reformă reală.

Ordinea priorităților

Totodată, preşedintele Asociației Energia Inteligentă recomandă şi o ordine a priorităţilor:

* Protecția consumatorilor și stabilitatea pieței

* Rețelele și integrarea capacităților

* Execuția investițiilor deja contractate

* Proiectele strategice majore (Neptun Deep, Cernavodă)

* Reforma guvernanței în companiile de stat

În evaluarea lui Dumitru Chisăliță, cele 11 teze nu sunt exerciții teoretice, ci condiții minime de funcționare într-un sector aflat sub presiune.

Testul real al premierului Ilie Bolojan, spune expertul, nu va fi preluarea portofoliului în sine, ci capacitatea de a obţine rezultate concrete într-un timp scurt, fără a transforma interimatul într-un exercițiu de improvizație politică.

