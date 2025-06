Lovitură pe piața RCA: DallBogg, interzisă de ASF în România de la 1 iulie

Compania bulgară DallBogg, activă pe piața RCA din România din noiembrie 2024, prin regimul european de „libertate de prestare a serviciilor” (Freedom of Services - FoS), va fi suspendată temporar din activitatea de emitere a polițelor de asigurare, începând cu 1 iulie 2025, informează ASF.

Potrivit ASF, suspendarea a intervenit în urma unei decizii luate de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, care a și autorizat inițial activitatea acestei societăți de asigurări pe piața europeană. Astfel, măsura vizează, pe lângă România, și alte state membre ale Uniunii Europene, unde compania operează în regim transfrontalier (ex: Polonia, Grecia, Italia, Spania).

Semnal de alarmă din România

De asemenea, suspendarea vine în contextul unui dialog inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) cu autoritatea bulgară și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA, la mai puțin de trei luni de la intrarea companiei pe piața locală RCA, când autoritatea română a sesizat apariția și agravarea unor probleme de conduită a companiei bulgare față de consumatori. Deficiențele semnalate sunt circumscrise în principal instrumentării dosarelor de daună, cum ar fi, de exemplu, nerespectarea termenelor de plată.

Deși competențele directe de supraveghere ale autorității române asupra companiei bulgare sunt limitate (companiile care activează pe piață în baza regimului FoS rămân sub supravegherea autorității din țara de origine) ASF a transmis încă din primul trimestru al acestui an autorității bulgare o notificare oficială și a solicitat o analiză aprofundată a practicilor companiei.

În condițiile consolidării și stabilizării, în ultima perioadă, a pieței asigurărilor locale, această decizie readuce în prim-plan tema supravegherii instituționale într-un cadru juridic european care oferă, adesea, libertate de operare fără control local direct. În acest context, este cu atât mai important rolul canalelor de distribuție, care trebuie să ofere informații corecte și complete viitoriilor asigurați în privința produselor de asigurare, subliniază autoritatea..

„Am intervenit rapid și în limitele prerogativelor noastre pentru a identifica cea mai bună soluție, care nu implică niciun cost pentru asigurații români, schemele de garantare locale sau pentru statul român în general. Suntem permanent în legătură cu EIOPA și alte autorități naționale din Europa pentru a preveni astfel de situații. Am informat imediat autoritatea competentă din Bulgaria și am acționat în coordonare cu partenerii noștri europeni pentru a evita un parcurs accelerat al acestei evoluții nedorite, care putea afecta încrederea în piață. Am fost proactivi și am acționat în etapa de prevenție, evitând astfel replicarea unor cazuri din istoria recentă, cu reverberații profund negative pentru consumatorii de pe piața asigurărilor. Doresc să transmit un mesaj clar consumatorilor: nu există riscuri sistemice, iar piața rămâne stabilă” – a transmis Alexandru Petrescu, președintele ASF.

Efecte limitate pentru consumatori

Potrivit inforrmațiilor furnizate de ASF, suspendarea activității de subscriere pe zona RCA nu afectează polițele deja încheiate în România, care rămân valabile. DallBogg rămâne responsabilă pentru plata daunelor și pentru respectarea contractelor în vigoare.

Potrivit sursei citate, continuarea activității acestei companii pe piața RCA ar fi putut conduce la evoluții similare cu ale altor companii cu probleme, precum Euroins sau City Insurance. Anterior retragerii autorizației de funcționare, cele două societăți menționate aveau o cotă de piață cumulată de aproximativ 75% din piața RCA. În România, DallBogg deține o cotă de piață de doar 2,7% din totalul portofoliului de polițe aflate în vigoare.

Control european comun

ASF a inițiat și va realiza, în perioada imediat următoare, un control comun împreună cu autoritatea bulgară și cu EIOPA, care va analiza în profunzime conduita companiei pe piața românească. Societatea a notificat intenția de a activa pe piața locală de asigurări, inclusiv RCA, încă din anul 2017, când a și devenit membru al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

De asemenea, vor fi efectuate și verificări ale modului în care a fost realizată distribuția produselor de asigurare, daca au fost respectate întocmai cerințele Directivei IDD (UE) 2016/97 privind distribuția de asigurări precum și a celorlalte reglementări locale în acest domeniu.

„Supravegherea nu este doar o chestiune de competență, ci și de capacitate instituțională de a anticipa și preveni. Am ales să fim proactivi, să ne implicăm și să avem toleranță zero atunci când am constatat practici neconforme. Protecția consumatorului nu este negociabilă”, a mai transmis Alexandru Petrescu.

Piața asigurărilor în primul trimestru al anului

ASF mai informează că valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS), s-a situat, în primul trimestru al acestui an, la aproximativ 2,4 miliarde lei, în creștere cu 11% comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Exprimat în unități anuale (pentru a ține seama de durata diferită a polițelor, ce pot fi încheiate pe o perioadă cuprinsă între 1 și 12 luni), numărul de contracte RCA încheiate de toate societățile de asigurare ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României a fost de circa 1,8 milioane, în creștere cu 8% față de trimestrul I 2024.

Calculate la nivelul întregii piețe de asigurări, cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) şi cerinţa de capital minim (MCR) erau supraunitare la finalul trimestrului I 2025. Rata SCR, la nivelul pieței, a fost 159%, iar rata MCR s-a situat la un nivel de 376%.