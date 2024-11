O nouă firmă intră pe piața RCA din România. De unde vine și cu ce prețuri se laudă

O nouă firmă de asigurări a intrat pe piața RCA din România, anunțând că, din 20 noiembrie 2024, va vinde polițe la prețuri mici, prin intermediul celor mai mari platforme ale brokerilor.

„Începând cu 2020, compania este lider în Bulgaria în ceea ce privește produsele de asigurare „Garanții” și se clasează în Top 3 în ceea ce privește produsul de asigurare „Răspundere pentru terți auto”, scrie Dallbogg pe site-ul său.

Vânzările încep miercuri, 20 noiembrie, prin intermediul celor mai mari platforme de vânzare ale brokerilor - 24 Broker, Insurtech, Broker Net și Simba, dar cu un număr redus de intermediari, scrie 1asig.ro, precizând că ulterior vor fi semnate contracte de intermediere și cu alți brokeri care își doresc să distribuie produsele asiguratorului bulgar.

Intenția asiguratorului cu sediul la Sofia este să atingă în cursul anului 2025 o cota de piață de 3%, abordare folosită de altfel și pe piață poloneză. Strategia de vânzări pentru piața românească include în afară de RCA și asigurări de garanții, urmând să lanseze în curând și asistență rutieră.

DallBogg Life and Health face parte din grupul format din Commercial League - Global Pharmacy Center Ltd., Tchaikapharma The High-Quality Medicines și Bulgarian Cardiac Institute - una dintre cele mai mari structuri de companii din Bulgaria.

ASF a avizat activitatea Dallbogg pe RCA încă din 2017

Fondat în urmă cu mai bine de 30 de ani, Grupul a fuzionat într-o structura vastă de holding și și-a diversificat activitatea către alter tipuri de asigurări. Compania operează conform Libertății Serviciilor în numeroase țări din Europa: Grecia, Italia, Spania, Polonia și România.

La data de 27 februarie 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a oferit un răspuns afirmativ notificării primite din partea Comisiei de Supraveghere Financiară (FSC) din Bulgaria cu privire la solicitarea societăţii DallBogg de a activa pe piaţa asigurărilor din România, în baza libertăţii de prestare a serviciilor (FOS - Freedom of Services).

„DallBogg poate oferi servicii pentru clasa X (RCA), începând cu 22 februarie 2017, cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei specifice referitoare la asigurările de răspundere civilă auto obligatorii: Legea 237/2015, OUG 54/2016 şi Norma 39/2016”, informa atunci ASF.

Dallbogg nu a început atunci să vândă RCA în România, deși primise autorizația, nefiind cunoscute motivele pentru care a amânat intrarea pe piață cu mai bine de 7 ani.

În trecut ar fi avut probleme în Grecia și Bulgaria

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că nu au început atunci, în 2017, pentru că s-au certat cu brokerii prin care trebuiau să intre în România, pentru că ar fi schimbat „din mers” termenii contractuali.

De altfel, Viorel Vasile, proprietarul Safety Broker și președintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare din România, declara în vara anului 2017 pentru Profit.ro, că este exclusă o viitoare colaborare cu bulgarii. “Atât Safety Broker cât și PRBAR au renunțat la orice formă de colaborare cu DallBogg. Nu ne dorim să întoarcem piața românească de RCA cu 4-5 ani în trecut. Experiențele lor din Grecia și Bulgaria au dovedit că DallBogg nu sunt un partener care merită să fie promovat în România. Au făcut o politică din anularea polițelor de asigurare, concomitent cu formularea de plângeri pe numele brokerilor cu care colaborează. Nu putem accepta așa ceva într-o piață europeană”, a declarant Viorel Vasile, pentru Profit.ro.

DallBogg s-ar fi ocupat în trecut în Bulgaria de vânzarea polițelor RCA către românii care își înmatriculau mașinile peste Dunăre, la prețuri mult mai mici decât cele practicate în România.

Audit independent: DallBogg este solvabilă

În lluna mai, Dallbogg publica pe site-ul său o informare care arată că în urma unui studiu și a unei analize aprofundate de câteva luni, auditul situației financiare anuale DallBogg pentru 2017 a stabilit că societatea de asigurări „deține cea mai bună suficiență de capital de pe piață din ultimul an”.

„Acoperirea cerințelor de capital de solvabilitate este de 131,03 % datorită stabilității și disciplinei financiare ridicate, lichidității excelente și îngrijirii clienților a asigurătorului.

Expertiza independentă a discreditat tot felul de acțiuni dezinformare și acuzații care au fost fabricate în mass-media, precum și zvonuri despre stabilitatea financiară și lichiditatea companiei. Toate aceste publicații au fost distribuite în mod deliberat și au avut ca scop perturbarea activității asigurătorului.

DallBogg va continua să-și dezvolte și să-și extindă portofoliul de asigurări, precum și pentru a-și diversifica domeniul de activitate atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Politica „Clienții sunt întotdeauna pe primul loc” a companiei oferă soluții flexibile prin producerea de servicii excelente de înaltă calitate.

Compania își va continua eforturile zilnice de a lupta împotriva fraudei în asigurări cu controlul riscului ridicat și, mai ales, de a menține încrederea clienților săi fideli și de a îndeplini orice cerințe neîndeplinite ale partenerilor săi bulgari și internaționali”, susține compania.

Potrivit informațiilor „Adevărul” asigurătorul bulgar Dallbogg nu are nicio legătură cu firma Euroins și nici cu grupul mamă al acesteia Eurohold.

DallBogg a fost înfiinţată în anul 2008 ca societate specializată pe domeniul asigurărilor de sănătate. Din anul 2013 firma activează şi pe piaţa asigurărilor generale.