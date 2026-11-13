România caută oportunități de investiții în Qatar. Opt companii participă la misiunea economică, în domenii strategice

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, conduce o delegație economică a României în Qatar, în perioada 15-18 noiembrie 2026. Vizita are ca obiectiv identificarea unor oportunități de afaceri și investiții în domenii strategice, precum energia, turismul, infrastructura portuară, transporturile și digitalizarea.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Facebook

Agenda delegației include întâlniri cu reprezentanți ai Autorității pentru Investiții a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerț și Industrie a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association (QBA).

De asemenea, sunt programate întrevederi cu ministrul Comerțului și Industriei din Qatar, Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani, și cu ministrul Turismului, Saad bin Ali Al Kharji.

Discuțiile vor viza și posibile colaborări cu grupul Barzan Holdings, activ în industria de apărare și securitate, transmite Ministerul într-un comunicat de presă.

Din delegația română fac parte opt companii din sectorul public și privat: Comes SA, producător de utilaje pentru industria petrolului și gazelor, Rig Service SA, specializată în servicii pentru industria petrolieră offshore și energia regenerabilă, Socep SA, operator portuar, și Humans.ai, companie de tehnologie specializată în inteligență artificială și blockchain.

Li se alătură Autovehicule DAC SA, producător de vehicule comerciale electrice, Ana Hotels, companie din turism și ospitalitate, Compania Națională Romarm SA, din industria de apărare, și Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

În sectorul turismului, vizita continuă dialogul început la World Travel Market Londra 2026, unde Daniel Zamfir a avut o întrevedere cu ministrul Turismului din Qatar, Saad bin Ali Al Kharji.

Misiunea economică are loc în contextul participării ministrului român la cea de-a 22-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26). România a găzduit ediția precedentă a conferinței, în 2022, la București.