Qatarul dorește să deblocheze active iraniene în valoare de 6 miliarde de dolari pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz

Qatarul încearcă să negocieze deblocarea a peste șase miliarde de dolari din activele iraniene, în cadrul discuțiilor indirecte dintre SUA și Iran. Acordul ar putea deschide calea spre reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și spre negocieri privind programul nuclear iranian, relatează The Guardian.

Navă container în Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Oficiali din țările din Golful Persic „se pregătesc pentru ce e mai rău”, în timp ce așteaptă răspunsul Washingtonului la propunerea Iranului. Aceasta ar putea permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz chiar înainte de alegerile intermediare din SUA, programate marți, 3 noiembrie.

Anwar Gargash, reprezentant al Emiratelor Arabe Unite, a declarat că o nouă escaladare nu este în interesul Iranului și nici al vreunei țări vecine.

„Suntem, așa cum am mai arătat, pregătiți pentru ce e mai rău. Relațiile cu Iranul sunt necesare, pentru că Iranul este vecinul nostru și nu vrem să-l vedem prins într-o criză prelungită”, a spus Gargash.

Atac asupra unui petrolier qatarez

Qatarul și-a continuat rolul de mediator, deși vineri un petrolier qatarez a fost lovit în apropierea Strâmtorii Ormuz. Nava se îndrepta spre Pakistan când a fost atinsă de rachete de proveniență necunoscută. Cu doar câteva ore înainte de atac, Teheranul îi acordase navei permisiunea directă de a trece în siguranță.

Ce prevede planul

Pentru a depăși neîncrederea dintre părți, Qatarul încearcă să obțină acordul asupra unui plan cu termene mai scurte. Potrivit acestuia, SUA ar ridica mai întâi sancțiunile, apoi Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz și ar începe negocierile nucleare. Teheranul a fost de acord să reducă acest calendar de la șapte la două zile.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și-a exprimat speranța că SUA vor alege „diplomația în locul altor căi”. El a spus că Iranul este pregătit atât pentru apărare, cât și pentru diplomație, în funcție de „raționalitatea” Washingtonului. Totodată, Araghchi a precizat că deocamdată nu sunt planificate negocieri directe cu SUA.

Ministrul nu participă la întâlnirile de mediere de la Doha. Luni, el urmează să se deplaseze în Turkmenistan, însă alți diplomați iranieni sunt implicați activ în consultări.

Araghchi a explicat că Iranul a propus redeschiderea strâmtorii în două zile de la măsurile corespunzătoare ale SUA. Conform propunerii, Washingtonul ar trebui să ridice blocada asupra navelor petroliere, să nu mai împiedice deblocarea activelor iraniene și să elimine sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian.

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Declarații la Washington și Teheran

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că forțele americane au distrus o parte semnificativă din capacitatea militară a Iranului. El a adăugat că mai rămân de „rezolvat” una sau două ținte. Teheranul a avertizat că va riposta în cazul unui atac. Trump a susținut că negocierile pentru încheierea războiului, început de SUA și Israel în februarie, „merg bine”, dar a descris partea iraniană drept „nu foarte de încredere”.

Tot sâmbătă, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul este deschis unei soluții diplomatice. Mohsen Rezaei, oficialul iranian responsabil de chestiunile de securitate, a spus că a primit o scrisoare de la vicepreședintele american JD Vance, în care acesta propune reluarea negocierilor. Rezaei a remarcat o schimbare pozitivă a „tonului” părții americane, dar a precizat că nu a trimis încă un răspuns.

El a mai afirmat că Trump se află sub presiune din cauza războiului și că impactul internațional al acestuia depășește pe cel al războiului din Vietnam.

„Astăzi, oriunde merge, Trump trebuie să explice de ce a început războiul împotriva Iranului. În America nu există familie care să nu simtă presiunea acestui război”, a declarat Rezaei.

Programul nuclear, în continuare un subiect închis

Vicepreședintele Parlamentului iranian, Ali Nikzad, a transmis din nou că Teheranul nu este dispus să discute despre programul său nuclear.

„Dușmanii noștri trebuie să înțeleagă că poporul iranian a hotărât să nu negocieze problema nucleară în nicio circumstanță și sub nicio presiune. Acest mare popor le-a oferit dușmanilor săi suficiente ocazii de negociere în acest domeniu, dar s-a lovit de încălcări repetate ale promisiunilor și de bombardamente ilegale asupra unei părți a instalațiilor nucleare pașnice”, a spus el.

Iranul a respins anterior ideile mediatorilor qatarezi pentru încheierea războiului cu SUA și Israelul. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul nu va da dovadă de flexibilitate în chestiunea nucleară. Potrivit altei surse familiarizate cu discuțiile, proiectul propus prevedea un calendar de șapte zile pentru măsuri reciproce de consolidare a încrederii.

Netanyahu cere o lovitură după alegeri

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a îndemnat pe Trump să lovească Iranul imediat după alegerile intermediare. Cei doi au discutat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, despre negocierile cu Teheranul și despre o posibilă revenire la operațiuni militare. Deocamdată, Trump vrea să aștepte rezultatul negocierilor, ceea ce îl îngrijorează pe premierul israelian. În același timp, SUA se pregătesc pentru o posibilă reluare a ostilităților de amploare după alegeri.