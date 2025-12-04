search
Trei imobile CEC Bank, puse la vânzare printr-o platformă specializată în active bancare

0
0
Publicat:

O platformă de licitații specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate și nu numai, a anunțat listarea spre vânzare a două foste sucursale CEC Bank din București și Târgoviște, dar și un spațiu din Vaslui, care aparține băncii.

Fostă sucursală a CEC Bank din București
Clădirea din București se vinde cu aproape un milion de euro. Foto azitis

Imobilul din capitală se află în sectorul 1, e compus dintr-o clădire multifuncțională și teren și se poate licita începând cu data de 9 decembrie 2025. Prețul pornește de la 980.000 de euro.

Ne așteptăm ca activul din București să genereze interes pentru investitori, datorită faptului că se poate transforma ușor în clinică medicală, birouri sau spațiu rezidențial. Și imobilul din Târgoviște se poate reconverti în spațiu comercial, cu investiții minime, deci ne așteptăm la o sesiune de licitație dinamică și aici. De altfel, istoricul tranzacțiilor noastre ne arată că orașele medii și mici din România atrag investiții de zeci de milioane de euro anual iar activele imobiliare formate din clădiri și terenuri sunt cele mai căutate”, completează Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Fosta sucursală CEC din Târgoviște are 76 metri pătrați construiți și teren de 22,74 metri pătrați și se scoate la licitație în data de 9 decembrie 2025, cu prețul de pornire de 26.700 euro. Banca mai vinde și un imobil în Vaslui, în aceeași sesiune de licitații, cu preț de pornire de 21.750 de euro.

Platforma de licitații azitis.com a vândut active în distress de peste 27 milioane euro în primele zece luni ale anului 2025, din care peste 25 de milioane de euro reprezintă bunuri imobiliare. Cel mai scump activ fix vândut a fost un teren cu suprafața de aproape 80.000 mp, cu construcții, în Sibiu, pretabil pentru dezvoltare imobiliară. A fost adjudecat de un investitor cu 7,84 milioane euro plus TVA.

În acest moment, azitis.com listează peste 400 de bunuri, în 11 categorii: terenuri, construcții, transporturi, utilaje, stocuri, deșeuri, mobilier, echipamente, birotică, afaceri la cheie și altele. Valoarea totală a acestor bunuri depășește acum 70 de milioane euro.

