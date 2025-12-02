Un mare hotel din Brașov, scos la vânzare pentru 6 milioane de euro

Un mare hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.

Hotelul dispune de un total de 113 camere și apartamente, dotate conform standardelor internaționale, având următoarea structură: 60 de dormitoare king size, 44 camere twin (2 dintre ele echipate pentru persoane cu dizabilități), 7 apartamente junior, 1 apartament matrimonial, 1 apartament prezidențial. Facilitățile și serviciile includ parcare supraterană și subterană pentru maximum 40 autoturisme, bancomat, centru de sănătate/SPA, servicii de fax și livrare, spălătorie, acces carduri, internet Wi-Fi, televiziune prin cablu - smart tv, detectoare de fum / prevenire incendiu, sistem de control al temperaturii, seif, minibar cu zero decibeli, uscător de păr, fier și masă de călcat în camere, linie telefonică internațională. Mezaninul hotelului cuprinde 3 săli de conferințe modulare, ce au o capacitate de până la 180 de persoane. La mezaninul hotelului se regăsește restaurantul care poate găzdui până la 100 de persoane.

Pe teren există un drept de servitute de trecere cu piciorul, mijloace auto și utilaje, de la calea publică, pentru accesul personalului la instalațiile electrice subterane, terestre și aeriene, inclusiv pentru lucrări de reparație, asupra suprafeței de teren cuprinsă între pct. A-B-C astfel: între punctele A și B, pe o lungime de 29,80 mp și o lățime de 1,03 m, iar între pct. B și C pe o lungime de 39,63 m și o lățime de 8,30 m, în favoarea SDEE TRANSILVANIA SUD S.A. (Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA).

În extrasul de Carte Funciară este înscris contractul de locațiune încheiat între H.P. TOWER ONE SRL în calitate de locator și TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA în calitate de locatar, pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 28.01.2021 , având ca obiect o suprafață de 12 mp de pe terasa imobilului.

Cumpărătorul se obligă sa preia contractul cu Telekom Romania Mobile Communications SA, menționat în paragraful anterior.

Fac obiectul vânzării, de asemenea, echipamentele și dotările, considerate parte din valoarea totală a proprietății deoarece sunt necesare pentru funcționarea hotelului (atașate permanent clădirii). Acestea includ mobilierul, echipamentele de bucătărie, instalații, ventilații, instalațiile sanitare și altele asemenea.

Fostul Hotel Ramada din Brașov, rebranduit HP Tower, a mai fost scos la vânzare în primăvara anului 2023 pentru 13,5 milioane de euro.

În 30 octombrie 2024, HP Tower One a intrat în insolvență și se află în faza de observație.