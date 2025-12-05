Tranzacție-bombă în industria streamingului: Netflix vrea să cumpere compania care deține HBO și CNN

Studioul american Warner Bros. Discovery Inc. a intrat în negocieri exclusive pentru a-și vinde studiourile de film și televiziune, dar și serviciul de streaming HBO Max către Netflix Inc., potrivit unor surse familiare cu discuțiile.

Potrivit Bloomberg, Netflix oferă o taxă de reziliere de 5 miliarde de dolari în cazul în care autoritățile de reglementare nu aprobă tranzacția, au declarat sursele, care au cerut să nu fie identificate deoarece discuțiile sunt private.

Cele două companii ar putea anunța un acord în zilele următoare, presupunând că negocierile nu eșuează, au spus sursele. Această mișcare sugerează că Netflix a devansat Paramount Skydance Corp. și Comcast Corp., care concurau și ele pentru acest activ.

Warner Bros, evaluată la peste 60 de miliarde de dolari, va finaliza separarea planificată a canalelor de cablu, inclusiv CNN, TBS și TNT.

O tranzacție, dacă va fi încheiată, ar aduce o schimbare seismică în industria divertismentului, unind serviciul de streaming plătit dominant la nivel mondial cu unul dintre cele mai vechi și mai venerate studiouri de la Hollywood.

Netflix nu a mai încheiat niciodată o tranzacție de o asemenea anvergură, însă a ajuns să fie cea mai valoroasă companie de la Hollywood, fără a beneficia de o bibliotecă de conținut sau de un studio, funcționând prin licențierea programelor de la alții și apoi prin extinderea către conținutul original.

Prin această achiziție, Netflix devine proprietarul rețelei HBO, împreună cu biblioteca sa de emisiuni de succes precum The Sopranos și The White Lotus. Activele Warner Bros. includ, de asemenea, studiourile sale vaste din Burbank, California, împreună cu o vastă arhivă de filme și seriale TV care include Harry Potter și Friends.

Acest lucru ar reprezenta un regres pentru David Ellison, CEO-ul Paramount Skydance, care a început licitația pentru Warner Bros. cu multiple oferte nesolicitate.

Warner Bros. s-a pus oficial la vânzare în octombrie, după ce a primit interes din partea mai multor părți. Comcast a făcut, de asemenea, oferte.

Procesul de licitare pentru Warner Bros. a devenit extrem de aprig, Paramount acuzând Warner Bros. că a desfășurat un proces incorect care a favorizat Netflix.

Printr-o scrisoare din 3 decembrie, consilierul juridic al Paramount a numit procesul de vânzare „viciat” și a sugerat că Warner Bros. a înclinat balanța licitației în favoarea Netflix.

Aceste negocieri au loc în contextul unei contracții majore a afacerii televiziunii tradiționale, pe măsură ce telespectatorii se mută masiv către streaming, o piață dominată de Netflix.

Netflix, care a început ca o companie de închirieri de DVD-uri, a încheiat 2024 cu venituri de 39 de miliarde de dolari și o valoare de piață de aproximativ 437 de miliarde de dolari.

Warner Bros., fondată în anii 1920, a avut și ea vânzări de peste 39 de miliarde de dolari. Producțiile emblematice ale Warner Bros. (cum ar fi „Harry Potter” și „Friends”) i-ar oferi companiei Netflix o programare puternică pentru a-și menține avansul față de rivali precum Walt Disney Co. și Paramount.

Tranzacția se va confrunta, cu siguranță, cu o examinare antitrust riguroasă în SUA și Europa, ridicând deja semne de întrebare.

Republicanul Darrell Issa a transmis o notă autorităților de reglementare din SUA, opunându-se potențialului acord cu Netflix, argumentând că acesta ar putea dăuna consumatorilor.

Netflix s-a apărat, susținând că unul dintre cei mai mari concurenți ai săi este, de fapt, YouTube, deținut de Alphabet Inc.