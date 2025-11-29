Tehnologiile care au modelat Generația Z: streaming, smartphone-uri și social media

Generația Z, a tinerilor născuți după mijlocul anii '90 a crescut odată cu inovațiile care au schimbat radical societatea, iar câteva dintre cele mai populare tehnologii sunt asociate strâns „nativilor digitali”.

Sociologii descriu „Generația Z” (Gen Z sau Zoomers) ca fiind cea care cuprinde persoanele născute între sfârșitul anilor ‘90 și 2012, așadar copiii din anii 2000 și adolescenții de mai târziu.

Membrii acesteia au fost denumiți și „nativi digitali”, deoarece au crescut odată cu unele dintre cele mai spectaculoase tehnologii care au schimbat complet societatea.

„Generația Z este alcătuită din tineri adulți născuți în 1995 sau mai târziu, care nu au experimentat niciodată o lume fără tehnologie. Acești indivizi nativi digital sunt pricepuți în utilizarea tehnologiei, au crescut cu o expunere ridicată la social media și la tehnologiile mobile și s-au născut într-o lume VUCA (volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate)”, arată un studiu publicat în 2022 de cercetători ai Universității din Udine, Italia.

Specialiștii explică faptul că patru tendințe caracterizează Generația Z: interesul pentru tehnologiile noi, insistența asupra ușurinței în utilizare, dorința de a se simți în siguranță și dorința de a evada temporar din realitățile cu care se confruntă.

Telefoanele mobile, accesoriul obligatoriu al Generației Z

Nativii digitali ai Generației Z s-au dezvoltat odată cu tehnologiile care au schimbat rapid și complet societatea. Una dintre cele mai populare este cea a smartphone-urilor (telefoanelor inteligente).

Dacă în trecut telefoanele erau folosite pentru a suna pe cineva, iar agenda cu numere se număra printre puținele accesorii de bază ale acestora, apariția iPhone-urilor în 2007 și dezvoltarea în următorii ani a telefoanelor cu tehnologie Android au revoluționat societatea. Au schimbat, totodată, și comportamentul consumatorilor și au făcut din Generația Z generația-cheie în comerțul mobil în anii următori, arată unele studii.

„Studii recente au descoperit că utilizarea smartphone-urilor a devenit în prezent o formă de dependență, în special în rândul consumatorilor tineri. Abuzul acestor dispozitive digitale afectează viața socială și starea de bine a indivizilor. Un interes deosebit în acest sens îl reprezintă studiul cumpărăturilor compulsive, întrucât s-a observat o posibilă co-apariție a acestei tulburări împreună cu tendințele de utilizare abuzivă a smartphone-urilor”, arată studiul publicat de Universitatea din Udine.

Generația atașată de platformele de socializare

Platformele online de socializare au apărut și ele odată cu Generația Z și au redefinit modul de comunicare. Facebook a fost lansat în 2004, YouTube și Reddit în 2005, Twitter (X) în 2006, WhatsApp în 2009 și Instagram în 2010 și au avut implicații profunde asupra generației care a crescut odată cu ele.

Generația Z prezintă o preferință puternică pentru media digitală, care oferă conținut rapid, interactiv și captivant, arată unele studii. Unul dintre acestea a fost realizat cu ajutorul a 654 de elevi de la școlile publice din Turcia.

„Conform rezultatelor, s-a stabilit că aproximativ trei sferturi dintre elevii chestionați folosesc social media zilnic. Mai mult, majoritatea participanților au declarat că utilizează social media în scopuri educaționale, de comunicare și de divertisment. Platformele de social media cele mai preferate de elevi au fost identificate ca fiind YouTube, WhatsApp, TikTok și Instagram”, arătau autorii cercetării din 2024.

Un studiu mai recent, publicat în martie 2025, arăta că, față de alte generații, Gen Z este cel mai probabil să folosească rețelele sociale pentru a descoperi produse noi, pentru a se informa cu privire la știri și pentru a contacta brandurile atunci când au nevoie de suport.

„Conform The 2025 Sprout Social Index, Instagram domină preferințele Generației Z, cu o prezență de 89% în rândul utilizatorilor, urmat de YouTube (84%) și TikTok (82%). Pentru Zoomeri, aceste platforme sunt principalele spații de divertisment, dar și locul în care păstrează legătura cu prietenii și familia”, arată cercetarea publicată de Sprout Social, o platformă profesională de management al rețelelor sociale.

Și tot pe rețelele sociale, tinerii din Generația Z își găsesc personajele preferate, în care au tot mai multă încredere, așa-numiții „influenceri”.

Tehnologiile revoluționare care au crescut cu Generația Z

Streamingul, procesul prin care conținutul media este redat în timp real de pe internet, fără a fi nevoie să fie descărcat complet înainte, a apărut la mijlocul anilor 2000, odată cu platformele YouTube și Netflix, și a devenit o tehnologie definitorie a Generației Z, care a revoluționat televiziunea.

„Generația Z este prima generație care a crescut odată cu streamingul. Mulți sunt prea tineri pentru a-și aminti tranziția de la cablu la streaming. Pentru acești indivizi, streamingul nu este un mediu emergent; este pur și simplu modul în care se uită la televizor. Studiul nostru a confirmat această tendință: 76 la sută dintre membrii Gen Z urmăresc conținut video la cerere pe canale de streaming prin televizoare conectate (CTV), în timp ce doar 28 la sută urmăresc televiziune live prin cablu”, arată cercetarea unei companii publicitare (Roku).

Alături de streaming, alte inovații în tehnologie sunt asociate temporal generației Z: sistemele de navigație GPS care au înlocuit vechile hărți, fotografia digitală și stocarea ei în cloud (pe internet), cumpărăturile online cu livrări rapide, apelurile video, aplicațiile de transport numite „ride-sharing”, internetul wireless, asistenții vocali și dispozitivele inteligente pentru casă.

Toate acestea erau aproape de neconceput realitatea anilor ‘90.