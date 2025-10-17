Serialele despre crime reale, în topul preferințelor. Ce spune știința despre această atracție

Filmele și serialele care au în centru crime și rezolvarea misterelor domină topurile platformelor de streaming. Iar ,,true crime" - un subgen în care sunt examinate crime reale - cu atât mai mult. Este normal să ne placă să ne uităm la astfel de conținut? Da, spune criminologul Dan Rusu, care vine și cu explicații. ,,Fascinația true crime este, în primul rând, utilă!", spune acesta.

Publicul ,,true crime", format preponderent din femei

Femeille urmăresc cel mai mult tipul de conținut ,,true crime", adică filme, seriale sau documentare care spun povestea unor crime reale. În spatele acestui fenomen se ascunde o explicație emoționantă: femeile - care au reprezentat principalele victime ale criminalilor în serie - învață astfel cum să anticipeze pericolele.

,,Ele reprezintă între 70 și 90% dintre privitori. Motivele sunt multiple, dar aș aminti-o pe cea mai instrumentală dintre ele. Fascinația true crime este, în primul rând, utilă! Ne poate ajuta în viața reală, pentru că ne poate învăța cum să anticipăm pericolele, pentru a ne proteja de ele și reduce incertitudinea aferentă. Sunt mereu uimit atunci când văd o atitudine sfidătoare față de persoanele care consumă acest conținut. Nu este nimic în neregulă cu asta și poate fi foarte util, atunci când serialul sau filmul este de calitate", spune Dan Gabriel Rusu, lector universitar și doctor în criminologie.

,,Trebuie să învățăm să facem diferența între filmele, serialele și documentarele de calitate și cele de slabă calitate. Primele reușesc să țină societății o oglindă, ajutându-ne să înțelegem ceva despre noi. Celelalte, însă, nu fac decât să repete stereotipuri dăunătoare, să agreseze simbolic victimele (încă odată) și să perpetueze o imagine distorsionată a realități", adaugă acesta.

,,Monstrul: Povestea lui Ed Gein", serialul care a stârnit repulsie, dar a dominat topurile

,,Monster: The Ed Gein Story" este serialul lansat recent de Netflix care a dominat topurile. Privitorii s-au plâns de scenele mult prea grafice, care prezentau faptele abominabile ale unuia dintre cei mai cunoscuți criminali americani: Ed Gein. Acesta nu doar că a ucis două femei, dar a și dezgropat morminte și s-a folosit de trupuri să creeze inclusiv mobilier.

,,Foarte greu mi-a fost să-l vizionez, este atât de terifiant că te încarcă foarte tare. (..) Serialul este la limita între thriller și horror, șochează extrem de mult, voit, dar are și o componentă psihologică importantă, încearcă să privească monstrul ca pe o ființă umană", scria unul dintre privitori pe un grup de Facebook dedicat iubitorilor de filme și seriale.

,,Serialul ăsta trebuie văzut cu burta goală", "Macabru", ,,Șocant", au postat și alți utilizatori.

,,Serialele de genul oferă oportunitatea de a experimenta emoții foarte puternice de la distanță și în siguranță"

În ciuda scenelor macabre, la zece zile de la lansare, serialul ajunsese la peste 30 de milioane de vizionări. Criminologul Dan Gabriel Rusu explică:

,,Nu cred că este despre bucuria sau plăcerea de a vedea pe cineva suferind (schadenfreude, cum se zice în germană), deși este posibil în unele cazuri. Mai degrabă, serialele de genul oferă oportunitatea de a experimenta emoții foarte puternice de la distanță și în siguranță. Astfel, putem reflecta asupra naturii umane, asupra vieții și accesa un repertoriu bogat de emoții

O cercetare de prin 2021 arăta cum persoanele care obișnuiau să urmărească filme horror cu teme de contagiune au raportat niveluri mai scăzute de stres în perioada pandemiei COVID-19. Argumentul a fost că aceste persoane au procesat scenarii similare prin filmele urmărite, ceea ce i-a ajutat să tolereze realitatea cu ceva mai mare ușurință. Putem proiecta propriile frici în aceste seriale pentru a le procesa"

Pot exista însă și efecte negative asupra privitorilor care se expun constant la astfel de teme. Și mai există un pericol, atrage atenția criminologul.

,,Aici apare cu adevărat o problemă: atunci când serialele nu fac decât să glorifice criminalii în serie, portretizându-i ca pe o elită infracțională, posesori ai unor informații „prețioase”, când romantizează violența în detrimentul victimelor, prezentate ca fiind vinovate pentru propria victimizare. Atunci avem, într-adevăr, o problemă. Am tot dezbătut și criticat anumite seriale (inclusiv romanești) pe TikTok-ul și Facebook-ul meu, tocmai din acest motiv".

Când privitorii ajung să ,,țină" cu criminalii

O situație aparte o reprezintă serialul ,,You", care spune povestea unui criminal în serie fictiv de această dată: Joe Goldberg, un sociopat carismatic, pasionat de cărți, dar care dezvolta obsesii pentru femei, iar odată ce visul se destrăma, trecea la crime. În ciuda acestor lucruri , nu puțini au fost privitorii care își doreau ca Joe să nu fie prins de autorități. Faptul că serialul e narat la persoana întâi a făcut acest lucru posibil.

,,Din nou, explicațiile sunt multiple și depind foarte mult de la caz la caz. Cu toate astea, as spune că avem acces la dialogul lui intern ceea ce poate explica un sentiment de apropiere pe care privitorii îl au față de protagonist. Simțim că suntem parte din lumea secretă a acestuia. Că îl cunoaștem îndeaproape, că suntem în cercul intim. Mai mult, îi auzim neutralizările, scuzele și minimizările dialogului intern ce îi facilitează violența. Avem acces la gândirea din spatele violenței și suntem absorbiți de povestea internă justificatoare. În plus, portretizarea stereotipică a criminalilor în serie. Joe este inteligent. Îți poate cita din Dante Aligheri la orice oră din zi și din noapte, este convențional atrăgător ca bărbat și așa mai departe. Alte persoane se pot identifica cu el din diferite motive. Joe Goldberg se auto-idealizează pentru a menține un sentiment de sine grandios și demonizează victimele sale", spune Dan Gabriel Rusu.

Criminali care au avut susținători au existat și în realitate. Ted Bundy este cel mai cunoscut exemplu.

Sursa video: https://www.tiktok.com/@drdanrusu