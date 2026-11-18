Când un proces privește două moșteniri deschise succesiv, persoana care introduce cererea poate alege între instanțele de la ultimul domiciliu al fiecăruia dintre cei doi defuncți. Alegerea nu dispare dacă, ulterior, instanța separă judecarea celor două succesiuni. Aceasta este concluzia unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prezentată pe JURIDICE.ro de Alina Matei.

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De ce a ajuns dosarul la instanța supremă

Cazul a pornit de la o cerere depusă la Judecătoria Bârlad, care privea moștenirile a două persoane: una cu ultimul domiciliu în județul Vaslui, cealaltă în județul Galați. Reclamanta solicitase stabilirea bunurilor și a moștenitorilor, precum și împărțirea averii.

Judecătoria Bârlad a separat partea din dosar referitoare la cea de-a doua succesiune și a trimis-o Judecătoriei Galați. Aceasta a considerat, însă, că dosarul trebuie judecat la Bârlad. Înalta Curte a fost chemată să stabilească instanța competentă.

Ce a decis Înalta Curte

Instanța supremă a stabilit că dosarul trebuie judecat la Bârlad. Codul de procedură civilă permite ca o cerere privind mai multe moșteniri deschise succesiv să fie introdusă la instanța ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Reclamanta făcuse deja această alegere prin cererea inițială, iar separarea ulterioară a cauzelor nu o putea înlătura.

Practic, alegerea nu poate fi făcută între orice instanțe din țară, ci doar între cele indicate de această regulă.